Son dakika deprem haberleri... Deprem mi oldu, nerede deprem oldu?

Son depremle listesine her gün yenileri ekleniyor. Geçtiğimiz günlerde Bingöl'de meydana gelen 5.2'lik deprem ardından Türkiye bir kez daha deprem gerçeğiyle yüzleşmti. Yurdun birçok noktasında meydana gelen son depremler, internet üzerinden araştırılmaya devam ediliyor. Peki, yayımlanan son verilere göre son depremler nerede meydana geldi?