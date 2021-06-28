Son dakika deprem haberleri... Deprem mi oldu, nerede deprem oldu?
Depremİ Türkiye'nin ana gündem konularından biri olmayı sürdürüyor. Çevre illerde veya kendi kentinde sarsıntıları az da olsa hisseden vatandaşlar 'deprem mi oldu ve nerede deprem oldu' sorularının cevabını internette araştırıyor. Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından paylaşılan anlık deprem listesiyle depremlerin şiddeti ve merkez üssü hakkında bilgi almak mümkün. İşte son dakika deprem haberleri...
Son depremle listesine her gün yenileri ekleniyor. Geçtiğimiz günlerde Bingöl'de meydana gelen 5.2'lik deprem ardından Türkiye bir kez daha deprem gerçeğiyle yüzleşmti. Yurdun birçok noktasında meydana gelen son depremler, internet üzerinden araştırılmaya devam ediliyor. Peki, yayımlanan son verilere göre son depremler nerede meydana geldi?
.................TÜRKİYE VE YAKIN ÇEVRESİNDEKİ SON DEPREMLER....................
.....BÖLGESEL DEPREM-TSUNAMİ İZLEME VE DEĞERLENDİRME MERKEZİ HIZLI ÇÖZÜMLERİ.....
......(YAPAY SARSINTI ANALİZİ YAPILMAMIŞTIR) Son 500 deprem listelenmiştir......
Büyüklük
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
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2021.06.28 05:42:10 41.1890 32.9460 8.2 -.- 1.6 -.- SIRINGUNEY-ARAC (KASTAMONU) İlksel
2021.06.28 05:28:56 36.9635 32.0808 6.1 -.- 1.4 -.- PEMBELIK-GUNDOGMUS (ANTALYA) İlksel
2021.06.28 04:31:24 41.1312 44.0320 13.9 -.- 2.3 -.- AZERBAYCAN İlksel
2021.06.28 04:28:27 34.7933 33.2240 23.8 -.- 1.5 -.- AKDENIZ İlksel
2021.06.28 03:53:01 39.1938 40.2338 5.3 -.- 2.3 -.- BILEKKAYA-YAYLADERE (BINGOL) İlksel
2021.06.28 03:43:07 41.2363 43.9885 27.6 -.- 2.0 -.- AZERBAYCAN İlksel
2021.06.28 03:38:56 37.3195 37.9805 22.0 -.- 2.0 -.- YUKARIGOKLU-HALFETI (SANLIURFA) İlksel
2021.06.28 03:34:11 35.3783 25.2467 5.4 -.- 1.7 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2021.06.28 03:25:36 36.4633 25.4300 3.5 -.- 2.5 -.- AKDENIZ İlksel
2021.06.28 03:19:07 36.6245 25.4850 7.5 -.- 2.6 -.- AKDENIZ İlksel
2021.06.28 03:18:09 36.5158 26.9828 11.8 -.- 2.0 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.06.28 03:15:31 36.2777 27.1132 16.0 -.- 1.6 -.- AKDENIZ İlksel
2021.06.28 03:06:29 36.5740 27.5822 2.7 -.- 1.4 -.- AKDENIZ İlksel
2021.06.28 02:51:34 36.4122 27.1198 5.0 -.- 2.9 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.06.28 02:41:40 36.3573 26.9550 5.3 -.- 2.5 -.- AKDENIZ İlksel
2021.06.28 02:35:19 37.0637 28.6733 8.6 -.- 2.1 -.- KAVAKCALI-ULA (MUGLA) İlksel
2021.06.28 02:31:19 38.8042 27.2397 6.2 -.- 1.9 -.- SIYEKLI-(MANISA) İlksel
2021.06.28 02:12:18 35.0642 24.5163 24.1 -.- 1.9 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2021.06.28 01:04:31 38.1263 32.0602 18.0 -.- 1.2 -.- BARAKMUSLU-ILGIN (KONYA) İlksel
2021.06.28 00:41:44 38.2610 40.1767 5.0 -.- 2.5 -.- KALECIK-EGIL (DIYARBAKIR) İlksel
2021.06.28 00:40:05 36.2637 27.0680 21.9 -.- 1.8 -.- AKDENIZ İlksel
2021.06.28 00:23:24 36.2970 27.0287 12.7 -.- 2.2 -.- AKDENIZ İlksel
2021.06.28 00:02:50 36.3878 27.2433 19.0 -.- 1.9 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel