Gündem Haber Giriş: 21 Haziran 2021 - 07:26 | 21 Haziran 2021 - 07:26

Son dakika deprem haberleri: Deprem mi oldu, nerede deprem oldu?

Geçtiğimiz hafta Kartal'da meydana gelen sarsıntı ardından gözler bir kez daha son depremlere çevrildi. Özellikle başta sosyal medya olmak üzere "deprem mi oldu, nerede deprem oldu?" soruları gündeme geliyor. Son depremler hakkındaki tüm bilgiler Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından paylaşılmaya devam ediyor. İşte son depremler listesi...