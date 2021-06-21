Son dakika deprem haberleri: Deprem mi oldu, nerede deprem oldu?
Geçtiğimiz hafta Kartal'da meydana gelen sarsıntı ardından gözler bir kez daha son depremlere çevrildi. Özellikle başta sosyal medya olmak üzere "deprem mi oldu, nerede deprem oldu?" soruları gündeme geliyor. Son depremler hakkındaki tüm bilgiler Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından paylaşılmaya devam ediyor. İşte son depremler listesi...
Deprem, Türkiye'nin ana gündem konularından biri olmayı sürdürüyor. Hafta içi ve hafta sonu meydana gelen depremlerin listesi Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından anlık olarak paylaşılıyor.
..................TÜRKİYE VE YAKIN ÇEVRESİNDEKİ SON DEPREMLER....................
.....BÖLGESEL DEPREM-TSUNAMİ İZLEME VE DEĞERLENDİRME MERKEZİ HIZLI ÇÖZÜMLERİ.....
......(YAPAY SARSINTI ANALİZİ YAPILMAMIŞTIR) Son 500 deprem listelenmiştir......
Büyüklük
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
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2021.06.21 06:04:19 37.9097 27.2577 5.0 -.- 1.2 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2021.06.21 03:43:58 37.8348 29.2908 25.4 -.- 1.6 -.- GURLEYIK-HONAZ (DENIZLI) İlksel
2021.06.21 03:18:23 36.4028 27.1703 20.7 -.- 1.7 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.06.21 02:58:11 38.7120 39.4527 18.5 -.- 1.9 -.- KIRACKOY-(ELAZIG) İlksel
2021.06.21 02:46:09 36.3733 27.1812 17.8 -.- 1.7 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.06.21 02:25:56 38.1175 28.8167 5.0 -.- 1.5 -.- DERBENT-BULDAN (DENIZLI) İlksel
2021.06.21 00:36:04 40.1168 31.6888 6.5 -.- 1.9 -.- CAYIRHAN-NALLIHAN (ANKARA) İlksel
2021.06.21 00:25:04 38.3155 38.8518 11.7 -.- 1.8 -.- GUNDEGER-PUTURGE (MALATYA) İlksel
2021.06.21 00:12:05 38.9187 43.5062 5.0 -.- 1.9 -.- COLPAN-(VAN) İlksel