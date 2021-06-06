Son dakika deprem haberleri... Deprem mi oldu, nerede deprem oldu?
Son dakika deprem haberlerine yenileri ekleniyor. Yaşanan sarsıntılar nedeniyle panik yaşayan vatandaşlar, başta sosyal medya olmak üzere çeşitli platformlardan "deprem mi oldu, nerede deprem oldu?" sorusuna yanıt aranıyor. Depremlerin merkez üssü ve şiddetine yönelik bilgiler AFAD ve Kandilli'nin resmi adresinden paylaşılıyor. İşte Kandilli son depremler listesi...
Hafta sonu Türkiye'nin çeşitli yerlerinden deprem haberleri geliyor. Kandilli ve AFAD son depremler listesi içerisinde bu depremlerin şiddetleri ve meydana geldiği merkez üsleri paylaşıldı. Kandilli Rasathanesi’nin 6 Haziran Pazar günü meydana gelen depremleri paylaştığı son dakika depremler listesi şu şekilde…
..................TÜRKİYE VE YAKIN ÇEVRESİNDEKİ SON DEPREMLER....................
.....BÖLGESEL DEPREM-TSUNAMİ İZLEME VE DEĞERLENDİRME MERKEZİ HIZLI ÇÖZÜMLERİ.....
......(YAPAY SARSINTI ANALİZİ YAPILMAMIŞTIR) Son 500 deprem listelenmiştir......
Büyüklük
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------
2021.06.06 07:34:38 36.4667 27.3340 18.4 -.- 1.6 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.06.06 07:25:35 36.9882 27.9482 5.0 -.- 1.1 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2021.06.06 06:05:41 36.0132 27.1033 17.1 -.- 1.8 -.- AKDENIZ İlksel
2021.06.06 06:02:01 36.0360 27.0897 5.4 -.- 2.1 -.- AKDENIZ İlksel
2021.06.06 05:17:25 39.5975 26.4878 4.0 -.- 1.6 -.- YENICAM-AYVACIK (CANAKKALE) İlksel
2021.06.06 05:12:16 39.1333 26.9018 5.4 -.- 1.6 -.- KABAKUM-DIKILI (IZMIR) İlksel
2021.06.06 04:55:27 36.3713 27.2428 25.5 -.- 1.8 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.06.06 04:48:02 36.4293 27.2202 14.1 -.- 1.6 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.06.06 04:05:50 36.3125 27.2937 24.6 -.- 1.5 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.06.06 03:32:02 36.3923 27.2283 6.2 -.- 1.9 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.06.06 03:24:16 36.3713 27.1390 1.1 -.- 1.9 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.06.06 03:02:49 36.4033 27.1410 16.0 -.- 1.9 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.06.06 02:40:13 36.1032 27.0202 7.4 -.- 1.9 -.- AKDENIZ İlksel
2021.06.06 02:39:39 38.5150 39.2370 5.0 -.- 2.4 -.- GOZEBASI-(ELAZIG) İlksel
2021.06.06 02:25:05 38.4565 27.6375 8.4 -.- 1.7 -.- CEPNIDERE-TURGUTLU (MANISA) İlksel
2021.06.06 01:06:38 40.0718 40.6232 13.4 -.- 1.9 -.- KAPIKALE-ASKALE (ERZURUM) İlksel
2021.06.06 00:22:39 35.6413 35.2075 10.1 -.- 1.9 -.- AKDENIZ İlksel