Son dakika deprem haberleri... Deprem mi oldu, nerede deprem oldu?

Hafta sonu Türkiye'nin çeşitli yerlerinden deprem haberleri geliyor. Kandilli ve AFAD son depremler listesi içerisinde bu depremlerin şiddetleri ve meydana geldiği merkez üsleri paylaşıldı. Kandilli Rasathanesi’nin 6 Haziran Pazar günü meydana gelen depremleri paylaştığı son dakika depremler listesi şu şekilde…