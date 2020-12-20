Son dakika deprem haberleri… Deprem mi oldu, nerede deprem oldu?

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, merkez üssü Muğla’nın Ula ilçesinde saat 06.14’te 3.9 ardından 06.16’da ise 3.8 büyüklüğünde iki artçı deprem meydana geldi. Muğla’nın ardından ise Van’dan bir deprem haberi geldi. Saat 07:32’de meydana gelen Van’ın Başkale ilçesindeki depremin şiddeti ise 4.4 olarak belirlendi. Ula ve Başkale’nin çevre illerinde de hissedilen depremde can ve mal kaybı yaşanmadı.