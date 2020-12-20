Son dakika deprem haberleri… Deprem mi oldu, nerede deprem oldu?
Türkiye yeni güne deprem haberiyle başladı. Türkiye'nin hem doğusunda hem de batısında yaşanan sarsıntılar ardından gözler son dakika deprem haberlerine çevrildi. Muğla'nın Ula ilçesinde ve Van'ın Başkale ilçesindeki sarsıntılar çevre illerde de hissedildi. Son depremler, sosyal medyanın da en çok konuşulan konuları arasında. Sosyal medya kullanıcıları ‘Deprem mi oldu, nerede deprem oldu?’ sorularına yanıt arıyor. İşte son dakika deprem haberleri…
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1
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, merkez üssü Muğla’nın Ula ilçesinde saat 06.14’te 3.9 ardından 06.16’da ise 3.8 büyüklüğünde iki artçı deprem meydana geldi. Muğla’nın ardından ise Van’dan bir deprem haberi geldi. Saat 07:32’de meydana gelen Van’ın Başkale ilçesindeki depremin şiddeti ise 4.4 olarak belirlendi. Ula ve Başkale’nin çevre illerinde de hissedilen depremde can ve mal kaybı yaşanmadı.
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ULA DEPREMİ
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Muğla'nın Ula ilçesinde saat 06.14'te 3,9 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Deprem, yerin yaklaşık 11,99 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
Depremden yaklaşık 2 dakika sonra Ula'da 3,8 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. İkinci sarsıntı, yerin yaklaşık 14,18 kilometre derinliğinde gerçekleşti
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VAN DEPREMİ
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, merkez üssü Van'ın Başkale ilçesinde Richter ölçeğine göre, 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 13 kilometre derinliğinde gerçekleşen deprem, Başkale ve çevre ilçelerde hissedildi.
Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü (KRDAE) ise Başkale'deki depremin büyüklüğünü 4.5, derinliğini ise 5.8 kilometre olarak açıkladı.
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SON DEPREMLER
Son depremler listesini Kandilli Rasathanesi ve AFAD üzerinden anlık olarak takip edebilmek mümkün. Her iki kurumun da resmi sayfası üzerinden depremin merkez üssü, şiddeti ve saati gibi bilgileri edinebilirsiniz.