Son dakika deprem haberleri: Deprem mi oldu, nerede deprem oldu?

Türkiye yeni günde deprem haberleriyle başladı. Farklı noktalarda yaşanan sarsıntılar nedeniyle panik olan vatandaşlar, depremin şiddeti ve saatine ilişkin araştırma yapıyor. Kandilli Rasathanesi ve AFAD, Türkiye’de ve komşu ülkelerde meydana gelen depremleri günlük olarak paylaşıyor.