Son dakika deprem haberleri: Deprem mi oldu, nerede deprem oldu?
Isparta’da meydana gelen depremler ardından gözler bir kez daha son depremler verilerine çevrildi. Yaşanan sarsıntıları çevre illerde de hisseden vatandaşlar, sosyal medyadan ‘deprem mi oldu, nerede deprem oldu?’ sorularını gündeme getiriyor. İşte son dakika deprem haberleri…
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1
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Türkiye yeni günde deprem haberleriyle başladı. Farklı noktalarda yaşanan sarsıntılar nedeniyle panik olan vatandaşlar, depremin şiddeti ve saatine ilişkin araştırma yapıyor. Kandilli Rasathanesi ve AFAD, Türkiye’de ve komşu ülkelerde meydana gelen depremleri günlük olarak paylaşıyor.
2
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Kandilli Rasathanesi'nin son deprem verilerine göre; bu sabah saat 05.10'da Isparta'nın Gelendost ilçesinde 3.3, Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde ise saat 06.23'de 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
3
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Kandilli Rasathanesi verilerine göre, bugün Elazığ, Ege Denizi, İzmir, Isparta, Ankara, Manisa, Akdeniz'de şiddetleri 1.2 ile 4.00 arasında değişen artçı depremler meydana geldi.
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Son depremler listesini Kandilli Rasathanesi ve AFAD üzerinden anlık olarak takip edebilmek mümkün. Her iki kurumun da resmi sayfası üzerinden depremin merkez üssü, şiddeti ve saati gibi bilgileri edinebilirsiniz.