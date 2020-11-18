Son dakika deprem haberleri: Deprem mi oldu, nerede deprem oldu?

Son depremler listesine yenileri eklenmeye devam ediyor: Yaşanan sarsıntılar nedeniyle büyük panik yaşayan vatandaşlar, depremin merkez üssü, saati ve şiddetini öğrenmek için AFAD ve Kandilli'nin verilerini inceliyor. İşte Türkiye ve yakın çevresinde yaşanan son depremler...