Son dakika deprem haberleri: Deprem mi oldu, nerede deprem oldu? 29 Ağustos AFAD ve Kandilli son depremler listesi
Türkiye güne deprem haberiyle uyandı. Merkez üssü Balıkesir Kalaycır olan artçı sarsıntı sosyal medyada da gündem oldu. Yapılan paylaşımlar ardından pek çok kişi, ‘Deprem mi oldu, nerede deprem oldu?’ sorusuna yanıt ararken bir yandan da 29 Ağustos tarihli AFAD ve Kandilli son depremler listesini inceliyor. İşte Balıkesir depreminin ayrıntıları ve son depremler verileri…
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Balıkesir'de ardı adına artçı depremler meydana geldi. Kandilli Rasathanesi Balıkesir'de 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Depremin derinliği 5.6 km olarak açıklanırken saati 06.36 olarak belirtildi.
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AFAD da depremin büyüklüğünü 3.7 olarak açıkladı. 06.36'da meydana gelen depremden dakikalar sonra saat 06.45’te 3.3 büyüklüğünde bir artçı sarsıntı daha yaşandı.
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Kandilli Rasathanesi 29 Ağustos tarihli son depremler listesine göre, gün içerisinde Bingöl, Bilecik, Manisa, Elazığ, Antalya, Kütahya, Düzce, Afyonkarahisar ve Van'da ufak çaplı sarsıntılar yaşandı.
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Son depremler listesini Kandilli Rasathanesi ve AFAD üzerinden anlık olarak takip edebilmek mümkün. Her iki kurumun da resmi sayfası üzerinden depremin merkez üssü, şiddeti ve saati gibi bilgileri edinebilirsiniz.