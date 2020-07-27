Son dakika deprem haberleri: Deprem mi oldu? AFAD ve Kandilli son depremler verileri
Türkiye yeni haftaya deprem haberleriyle başladı. AFAD ve Kandilli son depremler verilerine göre günün en hissedilir sarsıntısı Ege Bölgesi’nde yaşandı. Başka merkez üssü olmak üzere çevre illerde de hissedilen sarsıntı ardından pek kişi, ‘deprem mi oldu, nerede deprem oldu?’ sorularına internet üzerinden yanıt arıyor. İşte Son dakika deprem haberleri ve Ege Deniz’inde yaşanan depremin ayrıntıları…
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Son depremler listesine yenileri eklenmeye devam ediyor. AFAD ve Kandilli, resmi sayfasında yer alan verilerle son depremlerin merkez üssü, saati ve şiddetini paylaşıyor. 27 Temmuz tarihli son depremler listesine göre, son 24 saatte Malatya, Van, Girit Adası, Bingöl ve Ege Denizi’nde artçı sarsıntılar yaşandı.
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Bodrum'da deprem
Ege Denizi'nde Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında 3,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, 27 Temmuz Pazartesi günü saat 03.48'de Ege Denizi'nde 3,8 büyüklüğünde deprem kaydedildi.Depremin, Muğla'nın Bodrum ilçesine 221,15 kilometre mesafede ve 34,90 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
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Son depremler listesini Kandilli Rasathanesi ve AFAD üzerinden anlık olarak takip edebilmek mümkün. Her iki kurumun da resmi sayfası üzerinden depremin merkez üssü, şiddeti ve saati gibi bilgileri edinebilirsiniz. SON DEPREMLER LİSTESİNİ GÖRMEK İÇİN TIKLAYIN