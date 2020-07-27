Son dakika deprem haberleri: Deprem mi oldu? AFAD ve Kandilli son depremler verileri

Son depremler listesine yenileri eklenmeye devam ediyor. AFAD ve Kandilli, resmi sayfasında yer alan verilerle son depremlerin merkez üssü, saati ve şiddetini paylaşıyor. 27 Temmuz tarihli son depremler listesine göre, son 24 saatte Malatya, Van, Girit Adası, Bingöl ve Ege Denizi’nde artçı sarsıntılar yaşandı.