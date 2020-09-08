Son dakika deprem haberleri: Deprem mi, nerede deprem oldu? AFAD ve Kandilli paylaştı

Son depremler listesi yaşanan sarsıntılar ardından güncelleniyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi Türkiye ve yakın çevresinde yaşanan son depremleri anlık olarak paylaşıyor. Yeni haftanın ilk gününde en şiddetli deprem haberi Doğu Anadolu Bölgesi’nden gelmişti. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Muş'un Korkut ilçesinde 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıklamıştı. Peki, bugün nerelerde, kaç şiddetinde deprem oldu? İşte 8 Eylül 2020 Salı günü meydana gelen son depremler…