Son dakika deprem haberleri: Deprem mi, nerede deprem oldu? AFAD ve Kandilli paylaştı
Türkiye’nin farklı noktalarında artçı depremler devam ediyor. Yaşanan sarsıntılar nedeniyle panik olan vatandaşlar, resmi kaynaklardan son depremleri takip ediyor. Peki, AFAD ve Kandilli’nin 8 Eylül tarihli raporuna göre, nerelerde deprem oldu? İşte resmi verilerle son dakika deprem haberleri...
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Son depremler listesi yaşanan sarsıntılar ardından güncelleniyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi Türkiye ve yakın çevresinde yaşanan son depremleri anlık olarak paylaşıyor. Yeni haftanın ilk gününde en şiddetli deprem haberi Doğu Anadolu Bölgesi’nden gelmişti. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Muş'un Korkut ilçesinde 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıklamıştı. Peki, bugün nerelerde, kaç şiddetinde deprem oldu? İşte 8 Eylül 2020 Salı günü meydana gelen son depremler…
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Kandilli Rasathanesi 8 Eylül tarihli son depremler listesine göre, gün içerisinde Muğla, Elazığ, Manisa, Konya, Bitlis, Van, Aydın ve Akdeniz'de artçı sarsıntılar meydana geldi.
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Son depremler listesini Kandilli Rasathanesi ve AFAD üzerinden anlık olarak takip edebilmek mümkün. Her iki kurumun da resmi sayfası üzerinden depremin merkez üssü, şiddeti ve saati gibi bilgileri edinebilirsiniz.