Son dakika deprem haberleri: AFAD ve Kandilli son depremleri paylaştı
Geçtiğimiz hafta meydana gelen Marmara depremi ardından son depremlere yönelik araştırmalar artış göstermişti. Türkiye yeni haftaya da deprem haberiyle başladı. Ege Denizi’nde meydana gelen sarsıntı haberi ardından pek çok kişi, bir yandan ‘deprem mi oldu, nerede deprem oldu?’ sorusuna yanıt ararken bir yandan da AFAD ve Kandilli’nin son depremler verilerini inceliyor. İşte 28 Eylül tarihli depremler…
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1
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Son dakika deprem haberlerine göre, günün en şiddetli sarsıntısı Ege Deniz’inde yaşandı. Depremin şiddeti 4,6 olarak duyuruldu. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 07.12'de kaydedilen depremin merkez üssüne en yakın yerleşim yerleri 17,20 kilometreyle Yunanistan'ın Aynoroz bölgesi ve 109,46 kilometreyle Gökçeada oldu.
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Kandilli Rasathanesi 28 Eylül tarihli son depremler listesine göre, Muğla, Malatya, Akdeniz, Erzurum, Van, Antalya, Balıkesir'de ufak çaplı sarsıntılar yaşandı.
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Son depremler listesini Kandilli Rasathanesi ve AFAD üzerinden anlık olarak takip edebilmek mümkün. Her iki kurumun da resmi sayfası üzerinden depremin merkez üssü, şiddeti ve saati gibi bilgileri edinebilirsiniz.