Son dakika deprem haberleri: AFAD ve Kandilli son depremler listesi

VAN’DA DEPREM Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi Başkanlığı’nın verilerine göre, saat 23.16’da merkez üssü Tuşba ilçesi olan Richter ölçeğine göre 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Ardından saat 23.18’de büyüklüğü 3.7 olan ikinci bir sarsıntı daha meydana geldi.



İlk deprem yerin 10.14 kilometre, ikincisi ise 7.77 kilometre derinliğinde meydana geldi.



Kandilli Rasathanesi ise ilk depremin büyüklüğünü 4.0 olarak, ikincisinin ise büyüklüğünü de 3.4 olarak duyurdu.