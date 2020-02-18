Son dakika deprem haberleri: AFAD ve Kandilli son depremler listesi
Türkiye yeni haftaya deprem haberleriyle başladı. AFAD ve Kandilli Rasathanesi’nin son verilerine göre son günlerin en hissedilir depremleri Van, Elazığ ve Manisa’da yaşandı. Çevre illerde de hissedilen ve kısa süreli panik yaratan sarsıntılar ardından gözler son depremler listesine çevrildi. Merkez üssü, şiddet ve saat gibi bilgileri merak eden vatandaşlar internet üzerinden araştırma yapıyor. İşte, Kandilli ve AFAD son depremler listesi
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1
Son günlerin en şiddetli deprem haberleri Elazığ, Van ve Manisa'dan geldi. Başta son depremlerin meydana geldiği illerde ikamet eden vatandaşlar olmak üzere pek çok kişi son depremlere ilişkin ayrıntıları inceliyor. İşte, son depremler listesi ve Elazığ, Van, Manisa depreminin ayrıntıları…
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MANİSA’DA DEPREM
Manisa'nın Akhisar ilçesinde 3,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Manisa'nın Akhisar ilçesinde 3,5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Saat 05.55'te meydana gelen deprem, 10,51 kilometre derinde kaydedildi.
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VAN’DA DEPREM
Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi Başkanlığı’nın verilerine göre, saat 23.16’da merkez üssü Tuşba ilçesi olan Richter ölçeğine göre 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Ardından saat 23.18’de büyüklüğü 3.7 olan ikinci bir sarsıntı daha meydana geldi.
İlk deprem yerin 10.14 kilometre, ikincisi ise 7.77 kilometre derinliğinde meydana geldi.
Kandilli Rasathanesi ise ilk depremin büyüklüğünü 4.0 olarak, ikincisinin ise büyüklüğünü de 3.4 olarak duyurdu.
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ELAZIĞ’DA DEPREM
Elazığ'dan gelen son dakika haberine göre Karakoçan ilçesinde bugün saat 14.42'de 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
ELAZIĞ'ın Karakoçan ilçesinde, Richter ölçeğine göre, 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi Başkanlığı'nın verilerine göre, saat 14.42'de, merkez üssü Sivrice ilçesi olan 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 11.64 kilometre derinliğinde olan deprem, kısa süreli paniğe neden oldu. Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 4.5 olarak duyurdu.