Son dakika deprem haberleri 2020 - Kandilli ve AFAD 3 Mart son depremler listesi

Son depremler haberlerine yenileri eklenmeye devam ediyor. Kandilli Rasathanesi ve AFAD on depremler verilerine göre Malatya, Van, Elazığ, Bingöl ve Manisa'da artçı depremler devam ediyor. En son Elazığ'da 1.2 büyüklüğünde deprem medyada geldi. İşte, 2 Mart Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler verileri...