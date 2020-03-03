Son dakika deprem haberleri 2020 - Kandilli ve AFAD 3 Mart son depremler listesi
Ülkemizin çeşitli illerinden gelen deprem haberleri ardından ‘deprem mi oldu, nerede deprem oldu?’ gibi soruların cevapları internette sıklıkla arananlar konular arasında yer alıyor. Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremlerin merkez üssü, saati ve şiddeti gibi bilgileri resmi sayfası üzerinden vatandaşlarla paylaşıyor. Peki, son depremler içerisinde yer alan bilgilere göre 2 Mart gecesi ve 3 Mart sabah saatlerinde nerelerde deprem oldu? İşte son depremler güncel listesi...
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1
Son depremler haberlerine yenileri eklenmeye devam ediyor. Kandilli Rasathanesi ve AFAD on depremler verilerine göre Malatya, Van, Elazığ, Bingöl ve Manisa'da artçı depremler devam ediyor. En son Elazığ'da 1.2 büyüklüğünde deprem medyada geldi. İşte, 2 Mart Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler verileri...
2
VAN'DA DEPREM
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre Van'da deprem oldu. Rasathane'nin paylaştığı bilgiye göre Van'ın Başkale ilçesinin Gelenler mevkinde meydana gelen depremin 3.3 büyüklüğünde olduğu bildirildi.
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AFAD'ın 2 Mart 2020 tarihli verilere göre, Malatya'nın Pütürge ilçesi yakınlarında 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Saat 17:52’de yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleşen 3.9 büyüklüğündeki depremin hasara yol açmadığı bildirildi.