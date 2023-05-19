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SON DAKİKA DEPREMLER 19 MAYIS 2023 | Malatya'da deprem mi oldu? En son deprem nerede, kaç şiddetinde meydana geldi? AFAD - Kandilli son depremler listesi

Güncelleme Tarihi:

#Son Depremler#Son Dakika Depremler#Malatya
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 19, 2023 17:56

Son dakika depremler listesi 19 Mayıs 2023... Güncel depremler listesi Türkiye'nin dört bir yanından yaşayan vatandaşlar tarafından takip ediliyor. Son dakika deprem haberleri 19 Mayıs 2023 tarihi itibarıyla merak ediliyor. Malatya'da deprem mi oldu? sorusu da bölgede sarsıntı yaşayan vatandaşlar tarafından araştırılıyor. AFAD - Kandilli Rasathanesi son depremler listesi güncel olarak paylaşılıyor. AFAD'ın açıkladığı bilgilere göre 19 Mayıs Cuma günü Malatya'da 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Peki, En son deprem nerede, kaç şiddetinde meydana geldi? İşte son depremler listesi...

1/4SON DAKİKA DEPREMLER 19 MAYIS 2023 | Malatyada deprem mi oldu En son deprem nerede, kaç şiddetinde meydana geldi AFAD - Kandilli son depremler listesi

Son depremler listesi 19 Mayıs Cuma günü yakından takip ediliyor. Son dönemde Türkiye'de birçok deprem meydana geldi. Bu sebeple de bugün Malatya'da deprem mi oldu? sorusu gündemdeki yerini aldı. AFAD'ın açıkladığı bilgilere göre 19 Mayıs Cuma günü Malatya'da 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Peki, En son deprem nerede, kaç şiddetinde meydana geldi? İşte son depremler listesi...

2/4MALATYADA DEPREM

MALATYA'DA DEPREM

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından paylaşılan bilgilere göre 19 Mayıs Cuma günü Malatya'da 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Malatya Akçadağ'da yaşanan depremin derinliği 12.56 km olarak açıklandı.

3/4AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

AFAD Son Depremler(Son 100 Deprem)

Tarih(TS)EnlemBoylamDerinlik(Km)TipBüyüklükYerDeprem Id
2023-05-19 16:47:4838.26438.2537.0ML2.3Yeşilyurt (Malatya)585142
2023-05-19 16:31:1937.14136.9437.01ML1.7Nurdağı (Gaziantep)585140
2023-05-19 16:20:1438.0937.8435.82ML1.7Doğanşehir (Malatya)585141
2023-05-19 16:04:1137.89536.2413.42ML1.8Saimbeyli (Adana)585139
2023-05-19 15:56:1938.01837.517.0ML2.2Nurhak (Kahramanmaraş)585138
2023-05-19 15:24:1037.59336.2367.69ML2.3Kadirli (Osmaniye)585137
2023-05-19 15:14:1238.32237.9027.0ML1.8Akçadağ (Malatya)585135
2023-05-19 15:02:2638.08537.3087.0ML1.9Nurhak (Kahramanmaraş)585136
2023-05-19 14:44:4437.89536.6587.0ML1.8Onikişubat (Kahramanmaraş)585132
2023-05-19 14:37:5138.03537.6847.02ML1.9Doğanşehir (Malatya)585133
2023-05-19 14:34:1438.09437.44810.47ML1.7Elbistan (Kahramanmaraş)585134
2023-05-19 14:16:3038.17738.2736.96ML1.9Yeşilyurt (Malatya)585131
2023-05-19 13:26:5237.85626.9667.63ML3.3Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [21.58 km] Menderes (İzmir)585130
2023-05-19 12:58:0238.1537.9068.26ML1.9Doğanşehir (Malatya)585129
2023-05-19 12:54:1739.30433.4843.33ML1.8Kaman (Kırşehir)585128
2023-05-19 12:48:5937.21936.737.01ML1.7Nurdağı (Gaziantep)585126
2023-05-19 12:28:0538.16937.9579.39ML3.4Doğanşehir (Malatya)585127
2023-05-19 12:11:5037.77937.6129.82ML2.9Gölbaşı (Adıyaman)585123
2023-05-19 12:06:2638.23338.087.0ML1.3Yeşilyurt (Malatya)585125
2023-05-19 11:55:2836.46836.3187.0ML2.7Kırıkhan (Hatay)585124
2023-05-19 11:40:0636.91236.5567.05ML2.0İslahiye (Gaziantep)585122
2023-05-19 11:23:3638.31237.87212.56MW4.1Akçadağ (Malatya)585121
2023-05-19 10:57:2137.96536.3377.0ML2.7Göksun (Kahramanmaraş)585120
2023-05-19 10:19:4438.16738.5917.0ML1.7Battalgazi (Malatya)585118
2023-05-19 10:16:1538.14638.6117.0ML1.7Pütürge (Malatya)585119
2023-05-19 09:59:1036.31336.2363.52ML2.4Antakya (Hatay)585117
2023-05-19 09:39:1937.85536.4866.01ML1.8Onikişubat (Kahramanmaraş)585114
2023-05-19 09:34:4737.83636.5737.0ML1.9Onikişubat (Kahramanmaraş)585115
2023-05-19 09:32:5838.2437.8117.0ML1.8Doğanşehir (Malatya)585113
2023-05-19 09:29:0737.91136.2057.0ML1.7Saimbeyli (Adana)585116
2023-05-19 09:23:2938.15838.5937.03ML2.4Battalgazi (Malatya)585109
2023-05-19 09:22:2638.16538.587.0ML3.2Battalgazi (Malatya)585108
2023-05-19 09:15:1938.28937.7997.0ML2.6Akçadağ (Malatya)585107
2023-05-19 09:11:1937.84636.2687.03ML1.6Saimbeyli (Adana)585110
2023-05-19 09:09:1638.26137.7773.74ML1.6Akçadağ (Malatya)585111
2023-05-19 08:46:4239.03637.9397.0ML2.2Hekimhan (Malatya)585112
2023-05-19 08:35:5638.0738.3927.04ML2.1Çelikhan (Adıyaman)585106
2023-05-19 08:05:0837.92129.2387.01ML1.6Pamukkale (Denizli)585105
2023-05-19 07:54:5037.92236.1227.17ML2.4Saimbeyli (Adana)585104
2023-05-19 07:26:4937.96438.1917.0ML3.1Merkez (Adıyaman)585100
2023-05-19 07:26:4939.38126.2697.0ML2.5Ege Denizi - [13.52 km] Ayvacık (Çanakkale)585102
2023-05-19 07:23:0738.19237.0927.0ML2.6Elbistan (Kahramanmaraş)585099
2023-05-19 07:20:2039.80527.96711.17ML2.1Karesi (Balıkesir)585103
2023-05-19 07:20:0637.9927.187.0ML2.3Menderes (İzmir)585101
2023-05-19 07:04:3638.12538.53910.44ML2.6Sincik (Adıyaman)585098
2023-05-19 06:57:3438.08838.4527.0ML2.4Çelikhan (Adıyaman)585097
2023-05-19 06:53:4738.30638.2410.65ML2.2Yeşilyurt (Malatya)585096
2023-05-19 06:44:5738.37437.5087.0ML2.7Darende (Malatya)585095
2023-05-19 06:19:3938.47438.0537.0ML2.7Akçadağ (Malatya)585094
2023-05-19 06:18:4938.10638.3137.0ML1.9Çelikhan (Adıyaman)585093
2023-05-19 06:14:4138.04637.67312.21ML3.5Doğanşehir (Malatya)585088
2023-05-19 06:06:5537.85829.0016.99ML1.1Merkezefendi (Denizli)585092
2023-05-19 05:59:1638.14737.7867.0ML1.7Doğanşehir (Malatya)585091
2023-05-19 05:54:0336.38335.9437.0ML1.9Arsuz (Hatay)585089
2023-05-19 05:49:1438.27738.2667.0ML1.3Yeşilyurt (Malatya)585090
2023-05-19 05:28:0638.05337.6917.0ML1.6Doğanşehir (Malatya)585087
2023-05-19 05:21:2337.42836.98612.84ML1.3Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş)585086
2023-05-19 04:41:1138.82537.3087.02ML2.2Gürün (Sivas)585084
2023-05-19 04:33:0637.86137.8067.0ML1.8Gölbaşı (Adıyaman)585085
2023-05-19 04:26:0038.18438.6187.0ML1.1Pütürge (Malatya)585082
2023-05-19 04:22:1738.50139.6677.2ML1.2Maden (Elazığ)585083
2023-05-19 03:42:4538.36437.1626.92ML2.4Elbistan (Kahramanmaraş)585081
2023-05-19 03:41:3237.66235.6496.93ML1.7Kozan (Adana)585080
2023-05-19 03:32:4736.5427.0197.0ML2.0Ege Denizi - [41.98 km] Datça (Muğla)585079
2023-05-19 03:29:0838.20638.6296.99ML1.1Pütürge (Malatya)585077
2023-05-19 03:27:3437.92927.6468.79ML1.9Germencik (Aydın)585078
2023-05-19 03:24:3638.2138.6377.15ML1.4Pütürge (Malatya)585076
2023-05-19 03:05:3638.31837.6876.96ML2.0Akçadağ (Malatya)585075
2023-05-19 03:02:3937.89136.187.3ML1.7Saimbeyli (Adana)585074
2023-05-19 03:01:4237.22636.9436.88ML1.3Nurdağı (Gaziantep)585073
2023-05-19 02:45:2738.14838.4567.0ML0.8Sincik (Adıyaman)585072
2023-05-19 02:41:0938.53840.3526.65ML1.1Genç (Bingöl)585070
2023-05-19 02:38:0637.93536.3057.0ML2.0Göksun (Kahramanmaraş)585069
2023-05-19 02:36:0437.85136.1937.1ML1.8Saimbeyli (Adana)585068
2023-05-19 02:30:4438.06938.6317.0ML0.8Sincik (Adıyaman)585071
2023-05-19 02:22:5337.82136.1437.0ML1.4Saimbeyli (Adana)585064
2023-05-19 02:20:5434.91324.8516.51ML3.9Akdeniz585067
2023-05-19 02:18:2738.42637.2857.01ML2.1Elbistan (Kahramanmaraş)585065
2023-05-19 02:15:0436.99427.72910.52ML2.2Ege Denizi - Gökova Körfezi - [02.40 km] Bodrum (Muğla)585066
2023-05-19 02:11:1734.93125.0837.03ML3.9Akdeniz585062
2023-05-19 02:08:3638.66740.9577.0ML2.0Genç (Bingöl)585063
2023-05-19 01:59:3336.22828.8867.0ML1.9Akdeniz - [34.56 km] Seydikemer (Muğla)585061
2023-05-19 01:57:3837.06728.316.98ML1.1Ula (Muğla)585060
2023-05-19 01:56:3837.20936.7367.0ML1.6Nurdağı (Gaziantep)585059
2023-05-19 01:55:3538.67636.36914.34ML1.9Pınarbaşı (Kayseri)585057
2023-05-19 01:45:1038.27238.1967.0ML1.3Yeşilyurt (Malatya)585058
2023-05-19 01:42:1237.97334.0057.3ML1.6Ereğli (Konya)585056
2023-05-19 01:41:1237.86536.1717.0ML1.4Saimbeyli (Adana)585055
2023-05-19 01:40:2337.84836.2067.0ML1.2Saimbeyli (Adana)585054
2023-05-19 01:30:1037.85836.2696.31ML1.5Saimbeyli (Adana)585053
2023-05-19 01:15:3138.29838.2587.01ML2.1Yeşilyurt (Malatya)585052
2023-05-19 01:13:5337.83936.1967.0ML1.4Saimbeyli (Adana)585051
2023-05-19 01:02:0038.25938.7548.83ML1.1Pütürge (Malatya)585050
2023-05-19 00:57:1938.22738.7226.9ML0.7Pütürge (Malatya)585049
2023-05-19 00:52:4437.60337.327.0ML1.8Pazarcık (Kahramanmaraş)585048
2023-05-19 00:34:2636.62736.6397.0ML1.8Afrin, Halep (Suriye) - [08.28 km] Kırıkhan (Hatay)585047
2023-05-19 00:31:4538.24737.7378.74ML2.1Elbistan (Kahramanmaraş)585046
2023-05-19 00:21:1337.70137.67513.08ML2.7Gölbaşı (Adıyaman)585045
2023-05-19 00:14:1938.08938.2527.0ML1.7Çelikhan (Adıyaman)585043
2023-05-19 00:12:0038.11338.4177.0ML0.7Sincik (Adıyaman)585044

4/4KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------
2023.05.19 11:23:36 38.3538 37.7367 5.0 -.- 4.0 4.0 KEPEZ-AKCADAG (MALATYA) İlksel
2023.05.19 10:57:20 38.0097 36.3490 3.0 -.- 2.8 -.- HUGTAS-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.05.19 10:54:32 38.3767 37.7513 5.0 -.- 1.9 -.- DEMIRCILER-AKCADAG (MALATYA) İlksel
2023.05.19 10:46:35 37.8765 36.2455 6.3 -.- 1.9 -.- TOPALLAR-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel
2023.05.19 10:36:17 38.8927 26.1042 7.3 -.- 2.2 -.- MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI) İlksel
2023.05.19 10:32:35 35.6067 33.3580 2.3 -.- 2.4 -.- AKDENIZ İlksel
2023.05.19 09:59:10 36.3400 36.2253 5.5 -.- 2.3 -.- ZULUFLUHAN-(HATAY) İlksel
2023.05.19 09:39:19 37.9002 36.5167 5.1 -.- 1.8 -.- DEGIRMENDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.05.19 09:34:44 38.1145 36.9932 13.2 -.- 2.1 -.- KARADUT-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.05.19 09:23:35 39.2407 28.7125 6.9 -.- 2.1 -.- KICIR-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2023.05.19 09:22:27 38.1745 38.6012 5.5 -.- 3.1 3.1 SOGUTLU-PUTURGE (MALATYA) İlksel
2023.05.19 09:17:38 38.6102 37.4675 5.0 -.- 1.7 -.- CUKURKAYA-DARENDE (MALATYA) İlksel
2023.05.19 09:15:19 38.2847 37.7378 5.0 -.- 2.4 -.- CEVIRME-AKCADAG (MALATYA) İlksel
2023.05.19 09:11:18 37.8513 36.2865 4.8 -.- 1.7 -.- TOPALLAR-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel
2023.05.19 08:46:40 39.0773 37.8070 4.1 -.- 2.3 -.- KARAPINAR-HEKIMHAN (MALATYA) İlksel
2023.05.19 08:35:56 38.1255 38.2813 5.8 -.- 1.9 -.- KALECIK-CELIKHAN (ADIYAMAN) İlksel
2023.05.19 08:13:30 38.2057 36.2342 23.9 -.- 1.6 -.- PINARLAR-TUFANBEYLI (ADANA) İlksel
2023.05.19 08:05:07 37.9163 29.2552 16.2 -.- 1.6 -.- BAKLANCAKIRLAR-CAL (DENIZLI) İlksel
2023.05.19 07:54:51 37.9175 36.2740 4.5 -.- 2.2 -.- HACIKODAL-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.05.19 07:26:49 39.3897 26.2525 9.0 -.- 1.5 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2023.05.19 07:26:47 37.9858 38.1740 5.0 -.- 3.4 -.- KAVAK-(ADIYAMAN) İlksel
2023.05.19 07:23:06 38.2263 37.0877 5.0 -.- 2.6 -.- IZGIN-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.05.19 07:20:19 39.8172 27.9732 11.5 -.- 1.6 -.- CAYPINAR-(BALIKESIR) İlksel
2023.05.19 07:20:05 37.9723 27.1528 5.3 -.- 1.8 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2023.05.19 07:04:36 38.1723 38.5257 12.3 -.- 2.0 -.- ULUKOY-(MALATYA) İlksel
2023.05.19 06:53:46 38.3055 38.2357 3.1 -.- 1.9 -.- YAKINCA-YESILYURT (MALATYA) İlksel
2023.05.19 06:44:56 38.3693 37.4545 1.7 -.- 2.7 -.- YALINTAS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.05.19 06:19:39 38.4930 37.9665 1.7 -.- 2.5 -.- KADIIBRAHIM-AKCADAG (MALATYA) İlksel
2023.05.19 06:14:40 38.0542 37.6452 2.0 -.- 3.6 -.- BEGRE-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2023.05.19 06:06:55 37.8775 29.0117 6.8 -.- 1.4 -.- KUMKISIK-(DENIZLI) İlksel
2023.05.19 05:59:16 38.1773 37.6898 7.6 -.- 1.7 -.- ATMALIKASANLI-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.05.19 05:55:15 38.8168 37.3930 10.8 -.- 1.7 -.- YUVA-GURUN (SIVAS) İlksel
2023.05.19 05:54:02 36.3455 35.9910 3.7 -.- 2.1 -.- KARAGOZ-ARSUZ (HATAY) İlksel
2023.05.19 05:33:04 37.9240 36.2712 4.1 -.- 1.7 -.- HACIKODAL-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.05.19 05:30:15 38.2908 38.2200 9.9 -.- 1.6 -.- IKIZCE-YESILYURT (MALATYA) İlksel
2023.05.19 05:21:23 37.4122 36.9852 6.7 -.- 1.2 -.- NEVRUZLU-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.05.19 05:00:35 38.1978 29.6905 2.5 -.- 1.2 -.- KIZILCAYER-CIVRIL (DENIZLI) İlksel
2023.05.19 04:54:47 36.4338 35.6318 17.4 -.- 1.3 -.- ISKENDERUN KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2023.05.19 04:53:26 38.1607 36.6403 12.0 -.- 1.2 -.- YENIYAPAN-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.05.19 04:41:10 38.8203 37.3758 7.2 -.- 2.3 -.- YUVA-GURUN (SIVAS) İlksel
2023.05.19 04:33:07 37.8627 37.7188 14.8 -.- 1.3 -.- AKTOPRAK-GOLBASI (ADIYAMAN) İlksel
2023.05.19 04:32:05 38.2717 37.2202 5.0 -.- 1.5 -.- KUCUKYAPALAK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.05.19 04:30:04 38.6577 39.5120 15.4 -.- 1.5 -.- GUZELYALI-(ELAZIG) İlksel
2023.05.19 04:17:47 37.9180 36.3083 18.5 -.- 1.2 -.- HACIKODAL-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.05.19 04:15:12 40.6775 30.4287 15.7 -.- 1.6 -.- KEMALIYE-ARIFIYE (SAKARYA) İlksel
2023.05.19 03:42:42 38.4245 37.2460 5.0 -.- 2.1 -.- GOKCEK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.05.19 03:41:31 37.6718 35.6647 9.1 -.- 1.4 -.- VELICANLI-KOZAN (ADANA) İlksel
2023.05.19 03:32:48 36.6017 27.1307 5.0 -.- 2.2 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2023.05.19 03:29:25 38.4837 37.2040 5.0 -.- 1.8 -.- KARAMAGARA-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.05.19 03:27:32 37.8732 27.6070 8.2 -.- 2.0 -.- GERMENCIK (AYDIN) İlksel
2023.05.19 03:25:22 38.3472 37.1798 5.0 -.- 1.2 -.- EVCIHUYUK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.05.19 03:10:58 35.0110 24.8078 8.8 -.- 3.8 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) İlksel
2023.05.19 03:02:39 37.8663 36.2840 5.4 -.- 1.7 -.- TOPALLAR-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel
2023.05.19 02:52:54 35.0052 24.8037 10.0 -.- 4.1 4.2 GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) İlksel
2023.05.19 02:52:05 37.3718 36.9273 5.2 -.- 1.2 -.- COBANTEPE-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.05.19 02:38:04 37.9655 36.2928 3.4 -.- 1.9 -.- KAZANDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.05.19 02:37:04 38.0680 36.5475 5.2 -.- 1.6 -.- ORTATEPE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.05.19 02:36:03 37.8987 36.2420 2.4 -.- 1.5 -.- AKSAAGAC-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel
2023.05.19 02:33:51 40.4715 34.5020 9.6 -.- 1.5 -.- ASILIARMUT-UGURLUDAG (CORUM) İlksel
2023.05.19 02:22:51 37.9412 36.2628 29.0 -.- 1.2 -.- KAZANDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.05.19 02:20:54 35.0292 24.8317 5.0 -.- 3.7 3.9 GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) İlksel
2023.05.19 02:18:26 38.4633 37.2735 5.0 -.- 2.1 -.- AKARCA-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.05.19 02:15:03 37.0055 27.7365 7.5 -.- 2.4 -.- MAZIKOY-BODRUM (MUGLA) İlksel
2023.05.19 02:11:16 35.0000 24.8342 7.6 -.- 3.8 4.1 GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) İlksel
2023.05.19 02:08:34 38.6385 40.9843 7.6 -.- 2.2 -.- ISLAMKOY-KULP (DIYARBAKIR) İlksel
2023.05.19 01:59:33 36.2457 28.9137 11.5 -.- 1.8 -.- AKDENIZ İlksel
2023.05.19 01:57:37 37.0793 28.3462 8.1 -.- 1.4 -.- KIZILAGAC-ULA (MUGLA) İlksel
2023.05.19 01:56:37 37.2108 36.7415 5.3 -.- 1.7 -.- BADEMLI-NURDAGI (GAZIANTEP) İlksel
2023.05.19 01:55:34 38.6580 36.4198 6.2 -.- 2.0 -.- ASAGIBEYCAYIR-PINARBASI (KAYSERI) İlksel
2023.05.19 01:42:11 37.9680 34.0602 6.4 -.- 2.1 -.- OBRUK-BOR (NIGDE) İlksel
2023.05.19 01:41:11 37.9095 36.2897 14.1 -.- 1.3 -.- HACIKODAL-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.05.19 01:30:09 37.8810 36.3027 5.3 -.- 1.5 -.- PAYAMBURNU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.05.19 01:15:30 38.3288 38.2432 14.0 -.- 2.1 -.- BOSTANBASI-YESILYURT (MALATYA) İlksel
2023.05.19 01:13:52 37.8683 36.2857 22.7 -.- 1.2 -.- TOPALLAR-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel
2023.05.19 00:52:45 37.6132 37.2477 7.2 -.- 1.7 -.- KAZANLIPINAR-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.05.19 00:31:44 38.3295 37.7762 5.0 -.- 1.7 -.- DUTLU-AKCADAG (MALATYA) İlksel
2023.05.19 00:21:14 37.7602 37.6570 5.7 -.- 2.5 -.- YARBASI-GOLBASI (ADIYAMAN) İlksel
2023.05.19 00:02:07 38.4572 37.5662 6.1 -.- 1.7 -.- CAYBASI-DARENDE (MALATYA) İlksel
2023.05.18 23:48:28 36.7247 36.2873 7.0 -.- 1.6 -.- SINCAN-DORTYOL (HATAY) İlksel
2023.05.18 23:44:12 36.5238 36.3868 6.5 -.- 2.3 -.- ILIKPINAR-KIRIKHAN (HATAY) İlksel
2023.05.18 23:40:12 38.3200 38.6400 9.4 -.- 2.1 -.- ALHANUSAGI-(MALATYA) İlksel
2023.05.18 23:37:02 37.8655 36.2610 5.0 -.- 2.5 -.- TOPALLAR-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel
2023.05.18 23:14:07 36.3190 36.0263 5.9 -.- 1.3 -.- KARLISU-(HATAY) İlksel
2023.05.18 22:31:40 38.0175 36.6132 7.2 -.- 1.7 -.- SARAYCIK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.05.18 22:21:33 38.6553 37.2433 5.0 -.- 2.2 -.- KAVAKKOY-GURUN (SIVAS) İlksel
2023.05.18 22:14:16 38.1312 36.9672 6.8 -.- 1.6 -.- TOMBAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.05.18 22:10:38 37.9185 36.2970 11.4 -.- 1.9 -.- HACIKODAL-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.05.18 21:58:51 34.9982 24.8443 5.7 -.- 5.0 5.0 GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) İlksel
2023.05.18 20:34:38 38.0708 36.5563 5.0 -.- 2.3 -.- YAGMURLU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.05.18 20:19:22 38.0572 37.6608 5.0 -.- 3.1 3.1 BEGRE-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2023.05.18 20:04:09 39.3038 42.3447 8.1 -.- 2.3 -.- KADIKOY-MALAZGIRT (MUS) İlksel
2023.05.18 19:56:18 38.4993 40.3818 7.4 -.- 2.7 -.- AKCAYURT-HANI (DIYARBAKIR) İlksel
2023.05.18 19:23:26 38.1723 37.8087 5.5 -.- 3.2 3.2 CAVUSLU-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2023.05.18 19:16:24 37.9508 36.3053 17.2 -.- 1.8 -.- KAZANDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

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