SON DAKİKA DEPREMLER 19 MAYIS 2023 | Malatya'da deprem mi oldu? En son deprem nerede, kaç şiddetinde meydana geldi? AFAD - Kandilli son depremler listesi

Güncelleme Tarihi:
AFAD Son Depremler(Son 100 Deprem)
|Tarih(TS)
|Enlem
|Boylam
|Derinlik(Km)
|Tip
|Büyüklük
|Yer
|Deprem Id
|2023-05-19 16:47:48
|38.264
|38.253
|7.0
|ML
|2.3
|Yeşilyurt (Malatya)
|585142
|2023-05-19 16:31:19
|37.141
|36.943
|7.01
|ML
|1.7
|Nurdağı (Gaziantep)
|585140
|2023-05-19 16:20:14
|38.09
|37.843
|5.82
|ML
|1.7
|Doğanşehir (Malatya)
|585141
|2023-05-19 16:04:11
|37.895
|36.241
|3.42
|ML
|1.8
|Saimbeyli (Adana)
|585139
|2023-05-19 15:56:19
|38.018
|37.51
|7.0
|ML
|2.2
|Nurhak (Kahramanmaraş)
|585138
|2023-05-19 15:24:10
|37.593
|36.236
|7.69
|ML
|2.3
|Kadirli (Osmaniye)
|585137
|2023-05-19 15:14:12
|38.322
|37.902
|7.0
|ML
|1.8
|Akçadağ (Malatya)
|585135
|2023-05-19 15:02:26
|38.085
|37.308
|7.0
|ML
|1.9
|Nurhak (Kahramanmaraş)
|585136
|2023-05-19 14:44:44
|37.895
|36.658
|7.0
|ML
|1.8
|Onikişubat (Kahramanmaraş)
|585132
|2023-05-19 14:37:51
|38.035
|37.684
|7.02
|ML
|1.9
|Doğanşehir (Malatya)
|585133
|2023-05-19 14:34:14
|38.094
|37.448
|10.47
|ML
|1.7
|Elbistan (Kahramanmaraş)
|585134
|2023-05-19 14:16:30
|38.177
|38.273
|6.96
|ML
|1.9
|Yeşilyurt (Malatya)
|585131
|2023-05-19 13:26:52
|37.856
|26.966
|7.63
|ML
|3.3
|Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [21.58 km] Menderes (İzmir)
|585130
|2023-05-19 12:58:02
|38.15
|37.906
|8.26
|ML
|1.9
|Doğanşehir (Malatya)
|585129
|2023-05-19 12:54:17
|39.304
|33.484
|3.33
|ML
|1.8
|Kaman (Kırşehir)
|585128
|2023-05-19 12:48:59
|37.219
|36.73
|7.01
|ML
|1.7
|Nurdağı (Gaziantep)
|585126
|2023-05-19 12:28:05
|38.169
|37.957
|9.39
|ML
|3.4
|Doğanşehir (Malatya)
|585127
|2023-05-19 12:11:50
|37.779
|37.612
|9.82
|ML
|2.9
|Gölbaşı (Adıyaman)
|585123
|2023-05-19 12:06:26
|38.233
|38.08
|7.0
|ML
|1.3
|Yeşilyurt (Malatya)
|585125
|2023-05-19 11:55:28
|36.468
|36.318
|7.0
|ML
|2.7
|Kırıkhan (Hatay)
|585124
|2023-05-19 11:40:06
|36.912
|36.556
|7.05
|ML
|2.0
|İslahiye (Gaziantep)
|585122
|2023-05-19 11:23:36
|38.312
|37.872
|12.56
|MW
|4.1
|Akçadağ (Malatya)
|585121
|2023-05-19 10:57:21
|37.965
|36.337
|7.0
|ML
|2.7
|Göksun (Kahramanmaraş)
|585120
|2023-05-19 10:19:44
|38.167
|38.591
|7.0
|ML
|1.7
|Battalgazi (Malatya)
|585118
|2023-05-19 10:16:15
|38.146
|38.611
|7.0
|ML
|1.7
|Pütürge (Malatya)
|585119
|2023-05-19 09:59:10
|36.313
|36.236
|3.52
|ML
|2.4
|Antakya (Hatay)
|585117
|2023-05-19 09:39:19
|37.855
|36.486
|6.01
|ML
|1.8
|Onikişubat (Kahramanmaraş)
|585114
|2023-05-19 09:34:47
|37.836
|36.573
|7.0
|ML
|1.9
|Onikişubat (Kahramanmaraş)
|585115
|2023-05-19 09:32:58
|38.24
|37.811
|7.0
|ML
|1.8
|Doğanşehir (Malatya)
|585113
|2023-05-19 09:29:07
|37.911
|36.205
|7.0
|ML
|1.7
|Saimbeyli (Adana)
|585116
|2023-05-19 09:23:29
|38.158
|38.593
|7.03
|ML
|2.4
|Battalgazi (Malatya)
|585109
|2023-05-19 09:22:26
|38.165
|38.58
|7.0
|ML
|3.2
|Battalgazi (Malatya)
|585108
|2023-05-19 09:15:19
|38.289
|37.799
|7.0
|ML
|2.6
|Akçadağ (Malatya)
|585107
|2023-05-19 09:11:19
|37.846
|36.268
|7.03
|ML
|1.6
|Saimbeyli (Adana)
|585110
|2023-05-19 09:09:16
|38.261
|37.777
|3.74
|ML
|1.6
|Akçadağ (Malatya)
|585111
|2023-05-19 08:46:42
|39.036
|37.939
|7.0
|ML
|2.2
|Hekimhan (Malatya)
|585112
|2023-05-19 08:35:56
|38.07
|38.392
|7.04
|ML
|2.1
|Çelikhan (Adıyaman)
|585106
|2023-05-19 08:05:08
|37.921
|29.238
|7.01
|ML
|1.6
|Pamukkale (Denizli)
|585105
|2023-05-19 07:54:50
|37.922
|36.122
|7.17
|ML
|2.4
|Saimbeyli (Adana)
|585104
|2023-05-19 07:26:49
|37.964
|38.191
|7.0
|ML
|3.1
|Merkez (Adıyaman)
|585100
|2023-05-19 07:26:49
|39.381
|26.269
|7.0
|ML
|2.5
|Ege Denizi - [13.52 km] Ayvacık (Çanakkale)
|585102
|2023-05-19 07:23:07
|38.192
|37.092
|7.0
|ML
|2.6
|Elbistan (Kahramanmaraş)
|585099
|2023-05-19 07:20:20
|39.805
|27.967
|11.17
|ML
|2.1
|Karesi (Balıkesir)
|585103
|2023-05-19 07:20:06
|37.99
|27.18
|7.0
|ML
|2.3
|Menderes (İzmir)
|585101
|2023-05-19 07:04:36
|38.125
|38.539
|10.44
|ML
|2.6
|Sincik (Adıyaman)
|585098
|2023-05-19 06:57:34
|38.088
|38.452
|7.0
|ML
|2.4
|Çelikhan (Adıyaman)
|585097
|2023-05-19 06:53:47
|38.306
|38.24
|10.65
|ML
|2.2
|Yeşilyurt (Malatya)
|585096
|2023-05-19 06:44:57
|38.374
|37.508
|7.0
|ML
|2.7
|Darende (Malatya)
|585095
|2023-05-19 06:19:39
|38.474
|38.053
|7.0
|ML
|2.7
|Akçadağ (Malatya)
|585094
|2023-05-19 06:18:49
|38.106
|38.313
|7.0
|ML
|1.9
|Çelikhan (Adıyaman)
|585093
|2023-05-19 06:14:41
|38.046
|37.673
|12.21
|ML
|3.5
|Doğanşehir (Malatya)
|585088
|2023-05-19 06:06:55
|37.858
|29.001
|6.99
|ML
|1.1
|Merkezefendi (Denizli)
|585092
|2023-05-19 05:59:16
|38.147
|37.786
|7.0
|ML
|1.7
|Doğanşehir (Malatya)
|585091
|2023-05-19 05:54:03
|36.383
|35.943
|7.0
|ML
|1.9
|Arsuz (Hatay)
|585089
|2023-05-19 05:49:14
|38.277
|38.266
|7.0
|ML
|1.3
|Yeşilyurt (Malatya)
|585090
|2023-05-19 05:28:06
|38.053
|37.691
|7.0
|ML
|1.6
|Doğanşehir (Malatya)
|585087
|2023-05-19 05:21:23
|37.428
|36.986
|12.84
|ML
|1.3
|Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş)
|585086
|2023-05-19 04:41:11
|38.825
|37.308
|7.02
|ML
|2.2
|Gürün (Sivas)
|585084
|2023-05-19 04:33:06
|37.861
|37.806
|7.0
|ML
|1.8
|Gölbaşı (Adıyaman)
|585085
|2023-05-19 04:26:00
|38.184
|38.618
|7.0
|ML
|1.1
|Pütürge (Malatya)
|585082
|2023-05-19 04:22:17
|38.501
|39.667
|7.2
|ML
|1.2
|Maden (Elazığ)
|585083
|2023-05-19 03:42:45
|38.364
|37.162
|6.92
|ML
|2.4
|Elbistan (Kahramanmaraş)
|585081
|2023-05-19 03:41:32
|37.662
|35.649
|6.93
|ML
|1.7
|Kozan (Adana)
|585080
|2023-05-19 03:32:47
|36.54
|27.019
|7.0
|ML
|2.0
|Ege Denizi - [41.98 km] Datça (Muğla)
|585079
|2023-05-19 03:29:08
|38.206
|38.629
|6.99
|ML
|1.1
|Pütürge (Malatya)
|585077
|2023-05-19 03:27:34
|37.929
|27.646
|8.79
|ML
|1.9
|Germencik (Aydın)
|585078
|2023-05-19 03:24:36
|38.21
|38.637
|7.15
|ML
|1.4
|Pütürge (Malatya)
|585076
|2023-05-19 03:05:36
|38.318
|37.687
|6.96
|ML
|2.0
|Akçadağ (Malatya)
|585075
|2023-05-19 03:02:39
|37.891
|36.18
|7.3
|ML
|1.7
|Saimbeyli (Adana)
|585074
|2023-05-19 03:01:42
|37.226
|36.943
|6.88
|ML
|1.3
|Nurdağı (Gaziantep)
|585073
|2023-05-19 02:45:27
|38.148
|38.456
|7.0
|ML
|0.8
|Sincik (Adıyaman)
|585072
|2023-05-19 02:41:09
|38.538
|40.352
|6.65
|ML
|1.1
|Genç (Bingöl)
|585070
|2023-05-19 02:38:06
|37.935
|36.305
|7.0
|ML
|2.0
|Göksun (Kahramanmaraş)
|585069
|2023-05-19 02:36:04
|37.851
|36.193
|7.1
|ML
|1.8
|Saimbeyli (Adana)
|585068
|2023-05-19 02:30:44
|38.069
|38.631
|7.0
|ML
|0.8
|Sincik (Adıyaman)
|585071
|2023-05-19 02:22:53
|37.821
|36.143
|7.0
|ML
|1.4
|Saimbeyli (Adana)
|585064
|2023-05-19 02:20:54
|34.913
|24.851
|6.51
|ML
|3.9
|Akdeniz
|585067
|2023-05-19 02:18:27
|38.426
|37.285
|7.01
|ML
|2.1
|Elbistan (Kahramanmaraş)
|585065
|2023-05-19 02:15:04
|36.994
|27.729
|10.52
|ML
|2.2
|Ege Denizi - Gökova Körfezi - [02.40 km] Bodrum (Muğla)
|585066
|2023-05-19 02:11:17
|34.931
|25.083
|7.03
|ML
|3.9
|Akdeniz
|585062
|2023-05-19 02:08:36
|38.667
|40.957
|7.0
|ML
|2.0
|Genç (Bingöl)
|585063
|2023-05-19 01:59:33
|36.228
|28.886
|7.0
|ML
|1.9
|Akdeniz - [34.56 km] Seydikemer (Muğla)
|585061
|2023-05-19 01:57:38
|37.067
|28.31
|6.98
|ML
|1.1
|Ula (Muğla)
|585060
|2023-05-19 01:56:38
|37.209
|36.736
|7.0
|ML
|1.6
|Nurdağı (Gaziantep)
|585059
|2023-05-19 01:55:35
|38.676
|36.369
|14.34
|ML
|1.9
|Pınarbaşı (Kayseri)
|585057
|2023-05-19 01:45:10
|38.272
|38.196
|7.0
|ML
|1.3
|Yeşilyurt (Malatya)
|585058
|2023-05-19 01:42:12
|37.973
|34.005
|7.3
|ML
|1.6
|Ereğli (Konya)
|585056
|2023-05-19 01:41:12
|37.865
|36.171
|7.0
|ML
|1.4
|Saimbeyli (Adana)
|585055
|2023-05-19 01:40:23
|37.848
|36.206
|7.0
|ML
|1.2
|Saimbeyli (Adana)
|585054
|2023-05-19 01:30:10
|37.858
|36.269
|6.31
|ML
|1.5
|Saimbeyli (Adana)
|585053
|2023-05-19 01:15:31
|38.298
|38.258
|7.01
|ML
|2.1
|Yeşilyurt (Malatya)
|585052
|2023-05-19 01:13:53
|37.839
|36.196
|7.0
|ML
|1.4
|Saimbeyli (Adana)
|585051
|2023-05-19 01:02:00
|38.259
|38.754
|8.83
|ML
|1.1
|Pütürge (Malatya)
|585050
|2023-05-19 00:57:19
|38.227
|38.722
|6.9
|ML
|0.7
|Pütürge (Malatya)
|585049
|2023-05-19 00:52:44
|37.603
|37.32
|7.0
|ML
|1.8
|Pazarcık (Kahramanmaraş)
|585048
|2023-05-19 00:34:26
|36.627
|36.639
|7.0
|ML
|1.8
|Afrin, Halep (Suriye) - [08.28 km] Kırıkhan (Hatay)
|585047
|2023-05-19 00:31:45
|38.247
|37.737
|8.74
|ML
|2.1
|Elbistan (Kahramanmaraş)
|585046
|2023-05-19 00:21:13
|37.701
|37.675
|13.08
|ML
|2.7
|Gölbaşı (Adıyaman)
|585045
|2023-05-19 00:14:19
|38.089
|38.252
|7.0
|ML
|1.7
|Çelikhan (Adıyaman)
|585043
|2023-05-19 00:12:00
|38.113
|38.417
|7.0
|ML
|0.7
|Sincik (Adıyaman)
|585044