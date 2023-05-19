SON DAKİKA DEPREMLER 19 MAYIS 2023 | Malatya'da deprem mi oldu? En son deprem nerede, kaç şiddetinde meydana geldi? AFAD - Kandilli son depremler listesi

Son depremler listesi 19 Mayıs Cuma günü yakından takip ediliyor. Son dönemde Türkiye'de birçok deprem meydana geldi. Bu sebeple de bugün Malatya'da deprem mi oldu? sorusu gündemdeki yerini aldı. AFAD'ın açıkladığı bilgilere göre 19 Mayıs Cuma günü Malatya'da 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Peki, En son deprem nerede, kaç şiddetinde meydana geldi? İşte son depremler listesi...