SON DAKİKA DEPREM Mİ OLDU? Az önce nerede deprem oldu? En son depremin büyüklüğü kaç? 17 Haziran AFAD ve Kandilli son depremler listesi!

16 Haziran son depremler listesi vatandaşlar tarafından güncel olarak takip ediliyor. Türkiye, 2023 yılında birçok büyük depremle sarsıldı. Deprem hassasiyetinin de arttığı bir dönemde ufak çaplı da olsa bir sarsıntı hissedenler “Az önce deprem mi oldu?” sorusunun cevabını merak ediyor. AFAD’a göre Kahramanmaraş’ın Göksun ilçesinde saat 02.29’te 3.6 büyüklüğünde bir deprem hissedildi. İşte 17 Haziran son dakika depremler listesi AFAD ve Kandilli Rasathanesi!