SON DAKİKA DEPREM Mİ OLDU? Az önce nerede deprem oldu? En son depremin büyüklüğü kaç? 17 Haziran AFAD ve Kandilli son depremler listesi!

Güncelleme Tarihi:
AFAD Son Depremler(Son 100 Deprem)
|Tarih(TS)
|Enlem
|Boylam
|Derinlik(Km)
|Tip
|Büyüklük
|Yer
|Deprem Id
|2023-06-17 08:50:36
|37.584
|29.201
|7.0
|ML
|0.9
|Tavas (Denizli)
|591005
|2023-06-17 08:38:35
|38.023
|37.605
|7.0
|ML
|1.3
|Doğanşehir (Malatya)
|591004
|2023-06-17 08:15:44
|37.463
|37.148
|7.01
|ML
|1.4
|Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş)
|591002
|2023-06-17 08:05:24
|38.077
|37.722
|5.29
|ML
|1.4
|Doğanşehir (Malatya)
|591003
|2023-06-17 08:03:55
|37.989
|36.15
|13.54
|ML
|1.9
|Saimbeyli (Adana)
|591001
|2023-06-17 08:03:19
|37.369
|36.77
|7.0
|ML
|1.7
|Türkoğlu (Kahramanmaraş)
|591000
|2023-06-17 07:57:53
|39.887
|27.798
|7.0
|ML
|1.0
|Balya (Balıkesir)
|590999
|2023-06-17 07:51:03
|38.224
|38.095
|7.0
|ML
|1.2
|Yeşilyurt (Malatya)
|590998
|2023-06-17 07:47:18
|38.17
|37.453
|6.97
|ML
|2.0
|Elbistan (Kahramanmaraş)
|590997
|2023-06-17 07:34:37
|38.363
|38.368
|6.53
|ML
|2.8
|Battalgazi (Malatya)
|590995
|2023-06-17 07:34:32
|36.918
|27.957
|6.98
|ML
|1.5
|Ege Denizi - Gökova Körfezi - [13.80 km] Milas (Muğla)
|590996
|2023-06-17 07:34:05
|38.141
|36.604
|7.0
|ML
|2.4
|Göksun (Kahramanmaraş)
|590994
|2023-06-17 07:26:47
|37.296
|36.663
|7.0
|ML
|2.3
|Türkoğlu (Kahramanmaraş)
|590991
|2023-06-17 07:22:45
|38.122
|38.505
|7.0
|ML
|1.7
|Sincik (Adıyaman)
|590992
|2023-06-17 07:21:50
|38.034
|37.339
|7.0
|ML
|2.3
|Nurhak (Kahramanmaraş)
|590990
|2023-06-17 07:16:36
|36.924
|27.952
|7.0
|ML
|1.9
|Ege Denizi - Gökova Körfezi - [13.09 km] Milas (Muğla)
|590993
|2023-06-17 07:08:39
|36.75
|36.14
|7.0
|ML
|2.4
|Akdeniz - İskenderun Körfezi - [05.97 km] Payas (Hatay)
|590987
|2023-06-17 07:00:44
|37.934
|36.051
|11.12
|ML
|1.8
|Saimbeyli (Adana)
|590988
|2023-06-17 07:00:35
|38.31
|38.384
|6.17
|ML
|1.1
|Battalgazi (Malatya)
|590989
|2023-06-17 06:46:34
|38.39
|38.249
|7.03
|ML
|1.5
|Yeşilyurt (Malatya)
|590985
|2023-06-17 06:43:34
|37.372
|29.702
|7.01
|ML
|1.5
|Karamanlı (Burdur)
|590986
|2023-06-17 06:41:56
|38.272
|38.821
|6.24
|ML
|1.2
|Pütürge (Malatya)
|590984
|2023-06-17 06:36:27
|38.068
|38.373
|6.89
|ML
|1.3
|Çelikhan (Adıyaman)
|590983
|2023-06-17 06:20:13
|38.115
|38.448
|11.64
|ML
|1.8
|Sincik (Adıyaman)
|590980
|2023-06-17 06:19:10
|38.142
|38.569
|7.0
|ML
|0.8
|Battalgazi (Malatya)
|590979
|2023-06-17 06:18:17
|36.521
|27.148
|7.0
|ML
|1.7
|Ege Denizi - [32.97 km] Datça (Muğla)
|590981
|2023-06-17 06:16:51
|38.145
|38.587
|7.0
|ML
|1.2
|Battalgazi (Malatya)
|590978
|2023-06-17 06:13:28
|35.987
|30.5
|7.0
|ML
|2.1
|Akdeniz - [38.15 km] Kumluca (Antalya)
|590982
|2023-06-17 05:47:09
|38.141
|37.756
|7.0
|ML
|2.1
|Doğanşehir (Malatya)
|590977
|2023-06-17 05:41:26
|38.392
|36.6
|7.0
|ML
|1.6
|Sarız (Kayseri)
|590976
|2023-06-17 05:35:23
|37.966
|36.282
|6.87
|ML
|2.1
|Göksun (Kahramanmaraş)
|590975
|2023-06-17 05:28:49
|38.401
|37.49
|7.0
|ML
|2.1
|Darende (Malatya)
|590972
|2023-06-17 05:27:55
|37.937
|36.313
|7.0
|ML
|1.8
|Göksun (Kahramanmaraş)
|590971
|2023-06-17 05:22:36
|37.885
|36.012
|7.58
|ML
|1.9
|Saimbeyli (Adana)
|590970
|2023-06-17 05:22:19
|38.07
|42.961
|7.04
|ML
|2.8
|Çatak (Van)
|590974
|2023-06-17 05:19:04
|38.223
|38.193
|7.0
|ML
|1.1
|Yeşilyurt (Malatya)
|590973
|2023-06-17 05:11:35
|37.126
|27.682
|6.97
|ML
|1.9
|Bodrum (Muğla)
|590966
|2023-06-17 05:04:51
|38.121
|38.517
|7.0
|ML
|1.1
|Sincik (Adıyaman)
|590969
|2023-06-17 05:04:01
|37.516
|37.318
|6.92
|ML
|1.4
|Pazarcık (Kahramanmaraş)
|590964
|2023-06-17 05:02:56
|37.947
|36.571
|7.0
|ML
|1.2
|Onikişubat (Kahramanmaraş)
|590965
|2023-06-17 05:02:13
|38.206
|38.21
|7.0
|ML
|1.3
|Yeşilyurt (Malatya)
|590968
|2023-06-17 05:00:13
|38.337
|38.407
|6.92
|ML
|1.1
|Battalgazi (Malatya)
|590967
|2023-06-17 04:52:06
|37.859
|29.313
|7.0
|ML
|1.2
|Honaz (Denizli)
|590963
|2023-06-17 04:48:25
|38.264
|38.289
|7.0
|ML
|1.6
|Yeşilyurt (Malatya)
|590962
|2023-06-17 04:45:10
|36.013
|36.251
|7.0
|ML
|1.9
|Altınözü (Hatay)
|590961
|2023-06-17 04:44:32
|35.999
|36.253
|7.0
|ML
|2.1
|Altınözü (Hatay)
|590958
|2023-06-17 04:39:52
|37.493
|37.194
|7.0
|ML
|0.7
|Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş)
|590959
|2023-06-17 04:35:38
|38.836
|26.755
|7.0
|ML
|0.9
|Ege Denizi - [11.87 km] Foça (İzmir)
|590960
|2023-06-17 04:28:23
|38.196
|27.681
|7.01
|ML
|3.3
|Bayındır (İzmir)
|590943
|2023-06-17 04:26:44
|37.902
|36.318
|6.36
|ML
|1.6
|Göksun (Kahramanmaraş)
|590956
|2023-06-17 04:22:10
|37.412
|36.746
|7.0
|ML
|1.3
|Türkoğlu (Kahramanmaraş)
|590955
|2023-06-17 04:18:20
|38.081
|37.779
|9.32
|ML
|1.2
|Doğanşehir (Malatya)
|590957
|2023-06-17 04:14:22
|38.334
|38.24
|7.0
|ML
|0.9
|Yeşilyurt (Malatya)
|590951
|2023-06-17 04:11:57
|38.254
|38.31
|7.0
|ML
|1.0
|Yeşilyurt (Malatya)
|590950
|2023-06-17 04:10:15
|37.066
|28.413
|7.0
|ML
|1.5
|Ula (Muğla)
|590954
|2023-06-17 04:07:33
|37.071
|28.406
|7.0
|ML
|1.1
|Ula (Muğla)
|590953
|2023-06-17 04:07:00
|41.325
|25.54
|6.69
|ML
|1.5
|Krumovgrad, Kırcaali (Bulgaristan) - [68.69 km] Meriç (Edirne)
|590952
|2023-06-17 04:02:21
|38.069
|36.691
|6.44
|ML
|1.7
|Göksun (Kahramanmaraş)
|590949
|2023-06-17 03:57:45
|37.826
|36.269
|7.0
|ML
|1.1
|Saimbeyli (Adana)
|590947
|2023-06-17 03:47:43
|38.292
|25.988
|7.0
|ML
|1.3
|Ege Denizi, Sakız Adası (Hiyos) - [23.23 km] Çeşme (İzmir)
|590948
|2023-06-17 03:44:29
|37.615
|29.179
|7.0
|ML
|1.8
|Tavas (Denizli)
|590945
|2023-06-17 03:43:50
|37.104
|28.471
|7.0
|ML
|1.0
|Ula (Muğla)
|590946
|2023-06-17 03:34:20
|37.838
|36.234
|7.0
|ML
|2.7
|Saimbeyli (Adana)
|590941
|2023-06-17 03:33:03
|40.767
|27.487
|7.02
|ML
|1.2
|Marmara Denizi - [09.98 km] Süleymanpaşa (Tekirdağ)
|590942
|2023-06-17 03:30:01
|36.944
|29.321
|7.0
|ML
|1.2
|Çameli (Denizli)
|590944
|2023-06-17 03:29:34
|38.209
|38.718
|7.0
|ML
|1.4
|Pütürge (Malatya)
|590940
|2023-06-17 03:20:32
|34.659
|28.958
|91.6
|ML
|2.2
|Akdeniz - [181.63 km] Kaş (Antalya)
|590939
|2023-06-17 03:13:54
|37.917
|36.246
|7.0
|ML
|1.4
|Saimbeyli (Adana)
|590937
|2023-06-17 03:13:13
|37.671
|35.968
|7.0
|ML
|0.9
|Kozan (Adana)
|590936
|2023-06-17 03:07:22
|37.96
|38.003
|7.0
|ML
|1.1
|Doğanşehir (Malatya)
|590938
|2023-06-17 03:00:15
|38.424
|36.637
|6.98
|ML
|2.5
|Sarız (Kayseri)
|590935
|2023-06-17 02:52:24
|38.185
|38.077
|7.0
|ML
|1.2
|Yeşilyurt (Malatya)
|590934
|2023-06-17 02:35:50
|37.746
|36.554
|7.0
|ML
|1.7
|Andırın (Kahramanmaraş)
|590933
|2023-06-17 02:31:33
|37.85
|36.458
|7.0
|ML
|3.1
|Göksun (Kahramanmaraş)
|590926
|2023-06-17 02:29:34
|37.855
|36.456
|7.0
|ML
|3.6
|Göksun (Kahramanmaraş)
|590925
|2023-06-17 02:27:55
|38.294
|25.974
|15.06
|ML
|3.3
|Ege Denizi, Sakız Adası (Hiyos) - [24.50 km] Çeşme (İzmir)
|590924
|2023-06-17 02:27:41
|38.104
|38.486
|7.21
|ML
|1.5
|Sincik (Adıyaman)
|590930
|2023-06-17 02:24:17
|38.108
|37.378
|7.0
|ML
|2.4
|Elbistan (Kahramanmaraş)
|590928
|2023-06-17 02:23:32
|39.595
|29.269
|7.0
|ML
|1.0
|Tavşanlı (Kütahya)
|590932
|2023-06-17 02:18:44
|38.241
|38.672
|11.17
|ML
|1.9
|Pütürge (Malatya)
|590929
|2023-06-17 02:16:11
|37.941
|36.302
|7.0
|ML
|1.3
|Göksun (Kahramanmaraş)
|590927
|2023-06-17 02:11:22
|38.217
|37.307
|6.99
|ML
|1.8
|Elbistan (Kahramanmaraş)
|590931
|2023-06-17 01:49:11
|36.939
|29.313
|10.71
|ML
|2.4
|Çameli (Denizli)
|590923
|2023-06-17 01:36:29
|38.31
|37.538
|7.03
|ML
|1.2
|Elbistan (Kahramanmaraş)
|590922
|2023-06-17 01:33:58
|38.461
|37.567
|7.02
|ML
|1.7
|Darende (Malatya)
|590921
|2023-06-17 01:31:44
|38.345
|38.201
|7.0
|ML
|1.6
|Yeşilyurt (Malatya)
|590920
|2023-06-17 01:19:59
|40.808
|28.061
|11.61
|ML
|3.2
|Marmara Denizi - [19.62 km] Marmaraereğlisi (Tekirdağ)
|590917
|2023-06-17 01:08:25
|38.329
|38.204
|7.0
|ML
|1.1
|Yeşilyurt (Malatya)
|590918
|2023-06-17 01:06:21
|39.302
|26.098
|6.36
|ML
|1.3
|Ege Denizi, Midilli Adası (Lesvos) - [19.84 km] Ayvacık (Çanakkale)
|590919
|2023-06-17 00:54:54
|38.245
|38.304
|7.0
|ML
|0.8
|Yeşilyurt (Malatya)
|590916
|2023-06-17 00:42:22
|37.525
|37.14
|7.0
|ML
|1.7
|Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş)
|590915
|2023-06-17 00:28:56
|37.984
|36.444
|6.99
|ML
|2.0
|Göksun (Kahramanmaraş)
|590912
|2023-06-17 00:28:22
|39.087
|28.936
|13.28
|ML
|1.2
|Simav (Kütahya)
|590914
|2023-06-17 00:13:27
|38.255
|38.305
|7.0
|ML
|0.9
|Yeşilyurt (Malatya)
|590913