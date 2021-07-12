Son dakika deprem haberleri 12 Temmuz- Nerede, kaç şiddetinde deprem oldu?
Son dakika deprem haberlerine yenileri ekleniyor. Yaşanan sarsıntılar nedeniyle panik yaşayan vatandaşlar, depremin merkez üssü ve şiddeti hakkında bilgi edinmeye çalışıyor. Kandilli ve AFAD'ın son depremler listesinden gün içerisinde yaşanan sarsıntıları takip etmek mümkün. Son günlerin en hissedilir deprem haberleri Çorum ve Aydın'da yaşanmıştı. İşte 12 Temmuz tarihli son depremler...
Son depremler, günün ilk saatleri itibariyle sarsıntı hisseden pek çok kişi tarafından sorgulanıyor. Yurdun birçok noktasında meydana gelen son depremler, internet üzerinden araştırılmaya devam ediliyor. Kandilli Rasathanesi ile AFAD bugün yaşanan sarsıntılara ilişkin bilgileri aktardığı son depremler sayfasında depremlerin merkez üssü ve şiddeti yer alıyor.
12 TEMMUZ SON DEPREMLER
..................TÜRKİYE VE YAKIN ÇEVRESİNDEKİ SON DEPREMLER....................
.....BÖLGESEL DEPREM-TSUNAMİ İZLEME VE DEĞERLENDİRME MERKEZİ HIZLI ÇÖZÜMLERİ.....
......(YAPAY SARSINTI ANALİZİ YAPILMAMIŞTIR) Son 500 deprem listelenmiştir......
Büyüklük
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
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2021.07.12 06:14:20 36.4158 27.0548 5.0 -.- 2.4 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.07.12 05:51:18 38.7727 43.5562 5.0 -.- 2.0 -.- DEGIRMENOZU-(VAN) İlksel
2021.07.12 05:42:26 37.7487 27.0975 5.7 -.- 1.9 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2021.07.12 05:30:41 36.1755 35.5140 6.0 -.- 2.3 -.- AKDENIZ İlksel
2021.07.12 05:22:50 38.9463 26.0243 7.1 -.- 1.6 -.- EGE DENIZI İlksel
2021.07.12 05:11:28 36.2937 27.1152 18.7 -.- 2.2 -.- AKDENIZ İlksel
2021.07.12 05:03:36 38.9338 26.0148 9.3 -.- 1.9 -.- EGE DENIZI İlksel
2021.07.12 04:49:03 37.7680 26.8863 17.4 -.- 2.0 -.- SISAM ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2021.07.12 04:39:44 36.4228 28.9357 20.3 -.- 1.8 -.- OLUDENIZ ACIKLARI-MUGLA (AKDENIZ) İlksel
2021.07.12 04:36:41 38.9345 26.0002 9.1 -.- 2.1 -.- EGE DENIZI İlksel
2021.07.12 04:17:13 36.3985 27.2800 5.0 -.- 1.8 -.- KOS ADASI (AKDENIZ) İlksel
2021.07.12 04:15:00 41.1688 43.9415 5.4 -.- 2.3 -.- AZERBAYCAN İlksel
2021.07.12 04:07:52 35.1537 26.1228 5.5 -.- 2.3 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2021.07.12 03:24:08 37.7873 27.1892 5.6 -.- 1.6 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2021.07.12 03:17:50 35.1600 25.2520 6.0 -.- 2.3 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2021.07.12 03:04:10 38.9422 26.0678 7.9 -.- 1.7 -.- EGE DENIZI İlksel
2021.07.12 02:46:44 38.9298 26.0275 8.4 -.- 2.1 -.- EGE DENIZI İlksel
2021.07.12 02:30:25 36.3543 27.0970 3.5 -.- 1.4 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.07.12 02:06:55 38.5315 39.6623 5.0 -.- 2.6 -.- ORTULU-MADEN (ELAZIG) İlksel
2021.07.12 01:25:13 37.7855 27.0138 8.7 -.- 1.8 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel