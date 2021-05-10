Son dakika deprem haberleri: 10 Mayıs son depremler listesi
Son dakika deprem haberlerine yenileri ekleniyor. Yaşanan sarsıntıları hisseden vatandaşlar, depremin şiddeti ve merkez üssü için araştırma yapıyor. Kandilli Rasathanesi ve AFAD'ın günlük olarak paylaşılan verilerini takip ederek depremin detaylarını öğrenmek mümkün. Peki, bugün nerede, kaç şiddetinde deprem oldu? İşte 10 Mayıs son depremler listesi...
Son depremler ve deprem mi oldu sorularının cevapları özellikle çevre illerde meydana gelen ve belli belirsiz hisseden depremlerin ardından internette arama konusu oluyor. Gün içerisinde yaşanan artçı sarsıntılar konusunda Kandilli Rasathanesi ve AFAD'ın resmi sayfası üzerinden bilgi edinmek mümkün.
Son günlerin hissedilir deprem haberlerinden biri Ege'den geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), merkez üssü Muğla’nın Marmaris ilçesinde Richter ölçeğine göre 3.8 büyüklüğünde depremin meydana geldiğini duyurdu. Saat 00.44’te meydana gelen depremin derinliğinin 62.10 km olduğu belirtildi.
10 MAYIS TARİHLİ DEPREMLER
..................TÜRKİYE VE YAKIN ÇEVRESİNDEKİ SON DEPREMLER....................
.....BÖLGESEL DEPREM-TSUNAMİ İZLEME VE DEĞERLENDİRME MERKEZİ HIZLI ÇÖZÜMLERİ.....
......(YAPAY SARSINTI ANALİZİ YAPILMAMIŞTIR) Son 500 deprem listelenmiştir......
Büyüklük
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
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2021.05.10 07:47:40 37.8363 26.7102 5.0 -.- 1.5 -.- EGE DENIZI İlksel
2021.05.10 07:38:14 37.9142 27.2123 5.4 -.- 2.2 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2021.05.10 07:20:18 37.8687 26.9923 9.3 -.- 1.9 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2021.05.10 06:57:24 35.9368 27.5793 5.0 -.- 1.8 -.- AKDENIZ İlksel
2021.05.10 05:42:55 40.3423 37.7733 14.5 -.- 1.4 -.- YUVALI-MESUDIYE (ORDU) İlksel
2021.05.10 05:34:11 36.4835 27.1773 5.0 -.- 2.2 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.05.10 05:00:35 37.8110 26.9995 10.4 -.- 3.0 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2021.05.10 04:46:01 37.7717 26.9642 7.4 -.- 1.8 -.- SISAM ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2021.05.10 04:40:45 36.9422 37.1847 5.0 -.- 2.1 -.- COREKLI-SAHINBEY (GAZIANTEP) İlksel
2021.05.10 04:39:14 36.6803 27.4300 24.4 -.- 1.4 -.- YAZIKOY-DATCA (MUGLA) İlksel
2021.05.10 04:33:54 36.4730 27.1860 5.2 -.- 1.8 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.05.10 04:33:24 36.3818 28.6140 21.0 -.- 1.0 -.- AKDENIZ İlksel
2021.05.10 03:36:03 39.1140 28.1330 14.5 -.- 1.7 -.- KINIK-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2021.05.10 03:25:58 37.8632 27.0183 7.5 -.- 1.4 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2021.05.10 02:32:39 38.1038 28.9215 18.3 -.- 1.4 -.- CAMKOY-BULDAN (DENIZLI) İlksel
2021.05.10 02:22:18 37.0033 34.5478 5.5 -.- 1.8 -.- GOZNE-TOROSLAR (MERSIN) İlksel
2021.05.10 02:05:56 37.8555 26.9962 5.4 -.- 2.2 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2021.05.10 01:40:55 40.4385 37.2067 3.1 -.- 2.1 -.- SARAYKISLA-RESADIYE (TOKAT) İlksel
2021.05.10 01:39:17 38.1137 28.9172 3.6 -.- 2.1 -.- CAMKOY-BULDAN (DENIZLI) İlksel
2021.05.10 01:36:59 40.8825 31.6445 5.4 -.- 1.9 -.- YESILCELE-(BOLU) İlksel
2021.05.10 01:10:13 39.3158 26.0882 5.4 -.- 1.7 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2021.05.10 01:00:02 37.0123 28.7533 5.0 -.- 1.4 -.- YAYLA-KOYCEGIZ (MUGLA) İlksel
2021.05.10 00:44:29 36.8118 28.1238 76.2 -.- 3.6 3.5 HISARONU-MARMARIS (MUGLA) İlksel
2021.05.10 00:33:36 37.3565 28.3038 4.8 -.- 1.8 -.- ESENKOY-YATAGAN (MUGLA) İlksel
2021.05.10 00:28:48 38.1080 28.9212 6.9 -.- 2.5 -.- CAMKOY-BULDAN (DENIZLI) İlksel
2021.05.10 00:17:22 37.8732 27.0510 6.1 -.- 1.9 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel