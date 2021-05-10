Son dakika deprem haberleri: 10 Mayıs son depremler listesi

Son depremler ve deprem mi oldu sorularının cevapları özellikle çevre illerde meydana gelen ve belli belirsiz hisseden depremlerin ardından internette arama konusu oluyor. Gün içerisinde yaşanan artçı sarsıntılar konusunda Kandilli Rasathanesi ve AFAD'ın resmi sayfası üzerinden bilgi edinmek mümkün.