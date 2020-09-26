Son dakika deprem haberi: Nerede deprem oldu? 26 Eylül Kandilli son depremler listesi…

Son dakika deprem haberi bu kez Ege Bölgesi’nden geldi. AFAD ve Kandilli’nin 26 Eylül tarihli son depremler listesine göre, günün hissedilir depremi Muğla’da yaşandı. Kandili saat 09:17’de meydana gelen ve merkez üssü Milas olan depremin şiddetini 3.5 olarak duyurdu.