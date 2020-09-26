Son dakika deprem haberi: Nerede deprem oldu? 26 Eylül Kandilli son depremler listesi…
Geride bıraktığımız hafta Marmara Denizi Tekirdağ açıklarında meydana gelen ve İstanbul’da da etkisi hissedilen 4.2’lik deprem sonrası gözler bir kez daha son depremlere çevrildi. Yaşanan sarsıntılar nedeniyle panik olan pek çok kişi, özellikle sosyal medyada ‘deprem mi oldu, nerede deprem oldu?’ sorularını gündeme getiriyor. Son dakika deprem haberleri Kandilli ve AFAD tarafından paylaşılıyor. İşte 26 Eylül son depremler listesi…
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Son dakika deprem haberi bu kez Ege Bölgesi’nden geldi. AFAD ve Kandilli’nin 26 Eylül tarihli son depremler listesine göre, günün hissedilir depremi Muğla’da yaşandı. Kandili saat 09:17’de meydana gelen ve merkez üssü Milas olan depremin şiddetini 3.5 olarak duyurdu.
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SON DEPREMLER
Kandilli Rasathanesi 26 Eylül tarihli son depremler listesine göre, gün içerisinde Muğla, Antalya, Denizli, Elazığ, Manisa, Erzurum, Van, Balıkesir'de ufak çaplı sarsıntılar yaşandı.
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Son depremler listesini Kandilli Rasathanesi ve AFAD üzerinden anlık olarak takip edebilmek mümkün. Her iki kurumun da resmi sayfası üzerinden depremin merkez üssü, şiddeti ve saati gibi bilgileri edinebilirsiniz. SON DEPREMLER LİSTESİNİ GÖRMEK İÇİN TIKLAYIN