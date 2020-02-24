Son dakika depremler 24 Şubat... AFAD ve Kandilli anlık son depremler listesi
Türkiye yeni güne deprem haberleriyle uyandı. Aralarında çocukların da bulunduğu 9 kişinin hayatını kaybettiği Van depreminin yaraları sarılırken bir deprem haberi de Ege Bölgesi'nden geldi. Manisa'da 4.8 büyüklüğünde meydana gelen deprem İzmir, Bursa ve İstanbul'da hissedildi. Yaşanan son depremin ardından vatandaşlar son deprem listesini incelemeye başladı. İşte AFAD ve Kandilli anlık son depremler listesi...
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Son depremler yeni haftanın ilk gününde ana gündem konularından biri deprem oldu. 9 kişinin hayatını kaybettiği 5.9 büyüklüğündeki depremin yankısı sürerken bir deprem haberi de Ege’den geldi. Manisa'nın Akhisar ilçesinde 4,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Çevre illerde de hissedilen deprem haberi ardından 'deprem mi oldu, nerede deprem oldu?' gibi sorulara yönelik araştırmalar hız kazandı. İşte AFAD ve Kandilli’den alınan verilere göre son depremler hakkında bilgiler…
Son depremler listesine yenileri eklenmeye devam ediyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi verilerine göre son günlerin en şiddetli depremleri Doğu Anadolu ve Ege Bölgesi'nden geldi. Türkiye - İran sınırında meydana gelen deprem sonrası Van halkı tetikte bekliyor. 9 kişinin hayatını kaybettiği 5.9 şiddetindeki deprem sonrası aynı bölgede artçı sarsıntılar gelmeye devam ediyor. Kandilli Rasathanesi'nde yer alan bilgiye göre 23.44'te Van'ın Başkale ilçesinde 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Van'da sarsıntılar sürerken bir deprem haberi de Ege'den geldi. Peki, nerelerde deprem oldu. İşte son depremler ve Van depremi hakkındaki ayrıntılar...
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MANİSA'DA DEPREM
Manisa'nın Akhisar ilçesinde 4,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Çok geniş bir alanda etkisini gösteren deprem İzmir, Balıkesir ve Bursa'da da hissedildi. Manisa Valiliği, merkez üssü Akhisar ilçesi olan 4,8 büyüklüğündeki depreme ilişkin herhangi bir olumsuzluğun bulunmadığını açıkladı.
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İZMİRDE'DE HİSSEDİLDİ
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, bugün saat 05.43 merkez üssü Akhisar'ın Karabörklü Mahallesi'nde 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem 7 kilometre derinlikte gerçekleşirken, başta Manisa il merkezi olmak üzere, çevre ilçeler ve İzmir'de de hissedildi.
Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü (KRDAE), 05.43'te meydana gelen depremin büyüklüğünü 5.0, derinliğini ise 6.7 olarak kaydetti.
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ARTÇI SARSINTILAR SÜRÜYOR
Manisa’nın Akhisar ilçesinde, meydana gelen 4.8 büyüklüğündeki depremin ardından artçı sarsıntılar da sürüyor. Akhisar’da gerçekleşen 4.8 büyüklüğündeki depremin ardından büyüklükleri 3,7 ile 1.6 arasında değişen 20 artçı sarsıntı yaşandı.