Son dakika depremler 24 Şubat... AFAD ve Kandilli anlık son depremler listesi

Son depremler yeni haftanın ilk gününde ana gündem konularından biri deprem oldu. 9 kişinin hayatını kaybettiği 5.9 büyüklüğündeki depremin yankısı sürerken bir deprem haberi de Ege’den geldi. Manisa'nın Akhisar ilçesinde 4,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Çevre illerde de hissedilen deprem haberi ardından 'deprem mi oldu, nerede deprem oldu?' gibi sorulara yönelik araştırmalar hız kazandı. İşte AFAD ve Kandilli’den alınan verilere göre son depremler hakkında bilgiler…



Son depremler listesine yenileri eklenmeye devam ediyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi verilerine göre son günlerin en şiddetli depremleri Doğu Anadolu ve Ege Bölgesi'nden geldi. Türkiye - İran sınırında meydana gelen deprem sonrası Van halkı tetikte bekliyor. 9 kişinin hayatını kaybettiği 5.9 şiddetindeki deprem sonrası aynı bölgede artçı sarsıntılar gelmeye devam ediyor. Kandilli Rasathanesi'nde yer alan bilgiye göre 23.44'te Van'ın Başkale ilçesinde 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Van'da sarsıntılar sürerken bir deprem haberi de Ege'den geldi. Peki, nerelerde deprem oldu. İşte son depremler ve Van depremi hakkındaki ayrıntılar...