Son Dakika Deprem: Elazığ'da deprem mi oldu, nerede deprem oldu? İşte 19 Kasım Kandilli ve AFAD son depremler

19 Kasım 2020 son depremler listesine yenileri eklenmeye devam ediyor. Bir süredir aktif olan Ege fayında irili ufaklı artçı depremler yaşanıyor. Yaşanan sarsıntılar ardından başta Twitter olmak üzere sosyal medya mecralarında ‘deprem mi oldu, nerede deprem oldu?’ soruları gündeme geliyor. Peki, bugün nerede, kaç şiddetinde deprem oldu? İşte son depremler…



Türkiye ve yakında çevresinde meydana gelen depremler ardından gözler AFAD ve Kandilli verilerine çevriliyor. Başta merkez üssü olmak üzere çevre illerde de hissedilen depreme ilişkin bilgi almak isteyenler, saat ve şiddet bilgisini inceliyor.