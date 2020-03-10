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Haber Giriş: 10 Mart 2020 - 07:55, /

Son dakika deprem bilgileri! 10 Mart deprem mi oldu?

Son depremler bilgileri 10 Mart sabah saatleri ile birlikte pek çok vatandaşın gündemini oluşturdu. Hissettikleri sarsıntı dolayısıyla internet üzerinden 'Deprem mi oldu?' sorgusunu gerçekleştiren binlerce kişi, Kandilli Rasathanesi'nin son depremler haritasını sorguluyor. Peki, 10 Mart Salı günü nerede deprem oldu? İşte, Malatya, Elazığ, Manisa başta olmak üzere Türkiye genelinde meydana gelen son depremler listesi ve detaylı bilgiler

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1

Günün son depremler listesi içerisinde yer alan bilgilere göre 10 Mart Salı gününün ilk dakikaları itibariyle küçük ölçekli birçok sarsıntı meydana geldi. Kandilli Rasathanesi resmi internet sitesi üzerinden yayımlanan bilgilere göre bugün meydana gelen son depremler şu şekilde;

Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer
---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------
07:27:28 37.2325 36.4022 12.6 -.- 2.9 -.- BOSTANLAR-DUZICI (OSMANIYE)
07:04:50 38.1943 36.2888 11.6 -.- 1.6 -.- KAYIRCIK-TUFANBEYLI (ADANA)
06:02:01 38.9162 26.4285 11.6 -.- 3.2 -.- EGE DENIZI
05:53:51 38.4443 44.3823 5.9 -.- 4.0 4.1 TURKIYE-IRAN SINIR BOLGESI
05:40:18 39.3685 40.9318 8.7 -.- 1.8 -.- ILIPINAR-KARLIOVA (BINGOL)
05:29:42 39.1402 27.8128 6.1 -.- 3.3 3.3 HAMITLI-KIRKAGAC (MANISA)
05:12:24 35.3625 32.5727 13.3 -.- 2.9 -.- AKDENIZ
05:07:53 38.7065 26.5008 9.8 -.- 2.8 -.- BOZKOY-KARABURUN (IZMIR)
05:00:51 39.0132 27.8785 6.0 -.- 2.2 -.- DINGILLER-AKHISAR (MANISA)
04:57:58 38.4162 39.2322 5.1 -.- 1.7 -.- KURKKOY-SIVRICE (ELAZIG)
04:51:27 38.4265 39.2400 4.1 -.- 1.7 -.- KURKKOY-SIVRICE (ELAZIG)
04:48:34 38.4368 39.2142 3.3 -.- 2.2 -.- YEDIPINAR-SIVRICE (ELAZIG)
04:41:22 38.3597 39.0852 5.3 -.- 1.0 -.- DOGANBAGI-SIVRICE (ELAZIG)
04:15:16 38.5098 39.2975 5.6 -.- 1.8 -.- ACIPAYAM-(ELAZIG)
03:51:39 39.0015 27.8473 9.8 -.- 2.6 -.- GOKCEAHMET-AKHISAR (MANISA)
03:47:09 38.4098 39.2702 9.5 -.- 0.2 -.- DUZBAHCE-SIVRICE (ELAZIG)
03:36:00 40.8418 34.7598 1.0 -.- 2.1 -.- TUTUS-DODURGA (CORUM)
02:59:45 38.3192 39.1335 5.0 -.- 1.0 -.- YALINCA-DOGANYOL (MALATYA)
02:55:49 38.3733 39.0895 6.7 -.- 1.6 -.- KALABA-SIVRICE (ELAZIG)
01:53:50 38.4043 39.3395 6.3 -.- 1.5 -.- BASKAYNAK-SIVRICE (ELAZIG)
01:45:47 38.3815 39.0135 10.3 -.- 1.7 -.- TARLATEPE-SIVRICE (ELAZIG)
01:37:59 38.4288 39.1565 5.2 -.- 2.3 -.- KAVAKKOY-SIVRICE (ELAZIG)
01:19:31 37.7317 21.4567 16.8 -.- 3.9 3.9 YUNANISTAN
01:06:38 39.1093 27.7983 11.4 -.- 2.9 -.- KARAKURT-KIRKAGAC (MANISA)
00:23:59 38.4635 39.3190 11.9 -.- 1.1 -.- SIVRICE (ELAZIG)
00:23:32 38.4632 39.1722 5.6 -.- 0.7 -.- KAVALLI-SIVRICE (ELAZIG)

2

Artvin'de olası depremde risk taşıdığı için yıkım kararı alınarak boşaltılan Gazi Ortaokulu, geçici hizmet binasına taşındı.

İl Milli Eğitim Müdürü Fahri Acar, yaptığı yazılı açıklamada, Milli Eğitim Bakanlığı İnşaat ve Emlak Dairesi Başkanlığının ülke genelinde yürüttüğü çalışmalar kapsamında Artvin'de deprem olması durumunda risk taşıdığı belgelenen ve yıkılıp yeniden yapılması kararlaştırılan Gazi Ortaokulunun bugün itibarıyla geçici binasına taşındığını belirtti.

Gazi Ortaokulunun ilin en köklü ve büyük okullarından biri olduğunu ifade eden Acar, geçici de olsa bu okulu boşaltmak zorunda kaldıkları için üzgün olduğunu aktardı.

Acar, en kısa sürede eski binanın yıkılarak çok güzel bir projeyle yeni Gazi Ortaokulu binası yapılacağını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Okulumuzun bu geçici binaya çok kısa sürede taşınmasını sağlayan değerli çalışma arkadaşlarıma, taşınmanın her aşamasında sorumluluk üstlenerek yardımcı olan saygıdeğer öğretmenlerimize, sürecin başından beri bize destek olan değerli velilerimize teşekkür ediyorum."

3

ELAZIĞ Belediyesinden Sivrice merkezli yaşanan 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından vatandaşa destek amacıyla üç ay süresince abonelerden su tüketim bedeli alınmamasını kararlaştırdı.

Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları’nın sosyal belediyecilik anlayışıyla Belediye Meclisine önerdiği ve 2 Mart’ta yapılan oylamada kabul edilen karar doğrultusunda üç ay süresince meskenler aylık 25 ton olmak üzere toplam 75 ton, ticarethaneler ise aylık 20 ton olmak üzere toplam 60 ton su tüketim ücreti ödemeyecek.

Yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Sosyal belediyecilik ilkesi doğrultusunda vatandaşa destek sağlamak amacıyla alınan karar doğrultusunda, yasal zorunluluk gereği su ücretlerinden 1 kuruş+17 kuruş /ton ÇTV vergisi ödemesi yapılması gerektiği kaydedildi. Öte yandan Elazığ Belediye Meclisi 02.03.2020 tarih ve 2020/53 sayılı kararı doğrultusunda, yaşanan depremde iş yeri (az, orta, ağır) hasara uğrayan veya yıkılan iş yeri sahiplerinin deprem kaynaklı adres değişikliği yapmaları halinde bir kereye mahsus olmak üzere İş Yeri Açma Ruhsat Harcı (basılı evrak harcı) alınmayacak. Hasar raporuyla birlikte yapılacak başvuru doğrultusunda bu haktan yararlanmak için iş yeri ruhsat sahibinin ve faaliyet konusunun değişmemiş olması gerekiyor."

4

- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, herhangi bir doğal afete ilişkin çalışmalarını sadece afetzedeleri kurtarmaya yönelik değil, "afet öncesi", "afet anı" ve "afet sonrası hayatın normalleşmesi" başlıklarında yürüttüklerini bildirdi.

Soylu, "Afet Riskini Azaltma ve Deprem Toplantısı"nda, deprem gözlem istasyonu sayısının 1100 olduğunu ve bu alanda ikinci büyük deprem gözlem ağına sahip olunduğunu söyledi.

AFAD Başkanlığının 81 il müdürlüğü, 11 birlik müdürlüğü, yaklaşık 6 bin personeli, çeşitli tonaj ve tipte 352 müdahale aracı, yurt sathında 26 lojistik deposu, 52 de lojistik destek deposu bulunduğunu belirten Soylu, bunun yanı sıra AFAD Başkanlığının, sadece afetlere müdahalede değil, afet yönetiminde çatı kuruluş olarak da önemli bir konuma geldiğini anlattı.

Bakan Soylu, AFAD Başkanlığının, bir afet yönetim stratejisi oluşturmayı başardığını aktararak, "Deprem veya başka bir doğal afetle ilgili olarak, bugün sadece afet anındaki kurtarma çalışmalarını planlamıyoruz. Meseleyi, 'afet öncesi', 'afet anı' ve 'afet sonrası hayatın normalleşmesi' olmak üzere üç ana başlıkta toparlamaya çalışıyoruz." diye konuştu.

Türkiye afet müdahale sisteminin üç katmandan oluştuğunu belirten Soylu, şöyle devam etti:

"En üstte Türkiye Afet Müdahale Planı vardır. Bunun altında 81 İl Afet ve Acil Durum Müdahale Planı, il planlarının altında da Çalışma Grubu Operasyon Planları yer almaktadır. Bu planlarla afet ve acil durumlarda ihtiyaç duyulan ülke çapında 28, il düzeyinde 26 acil hizmet sorumlusu kurumları belirledik. Bunların destek ve çözüm ortakları kurumları da tayin ettik. Tüm bakanlıklar ve kurumların, afet anındaki görevlerini, neyi nasıl yapacaklarını net olarak belirledik."

- "Depremde olası iletişim ve trafik sorunları üzerinde çalışılıyor"

Süleyman Soylu, olası büyük İstanbul depremi sonrasında yaşanabilecek iletişim ve trafik sorunları üzerinde çalıştıklarını ifade ederek, şunları kaydetti:

"İletişim üzerinde hummalı bir çalışma yapıyoruz. İnşallah bu sorunu çözeceğiz. Ortak bir deprem hattı oluşturmaya çalışıyoruz. Vatandaşlarımızı bilinçlendirmeye çalışıyoruz. Ancak trafik meselesi, bunları konuşmak zorundayız. Bir, ambulanslar binaya ulaşamaz. İki, aldığı hastaları hastaneye götüremez. Bu bir gerçek. Buna ait tedbirleri de çalışıyoruz. İstanbul depremini konuşuyoruz. Fiziki olarak sadece İstanbulluları etkiler ama ekonomik olarak bütün Türkiye'yi etkiler. Dolayısıyla meseleye çok geniş bir pencereden bakmak durumundayız. Diğer illerimiz de aynı şekilde. Eğer çocuklarımıza hem binaları güçlü hem de ekonomisi güçlü bir ülke bırakmak istiyorsak, bu salonda konuştuklarımızı kendi görev alanlarımıza taşımalıyız. Sahada bunları uygulamalı, engellerle karşılaşıyorsak da buna çare bulmak zorundayız. Gerek ülkemizin gerekse bölgemizin yoğun gündeminin, deprem gündemini perdelemesine izin vermemeliyiz."

- "Arama Kurtarma Birliği oluşturulması için adım atınız"

Televizyonlar için deprem eğitimine başlayacaklarını vurgulayan Soylu, özellikle muhabirlerin, "Deprem haberi nasıl verilir, nasıl verilmesi lazım, ne söylenmesi lazım?" konularında bilgilendirileceğini aktardı.

İçişleri Bakanı Soylu, belediyelere bazı tavsiyelerde bulunduklarına dikkati çekerek, "Tavsiyemiz, Arama Kurtarma Birliği oluşturma konusunda adım atmanızdır. Özellikle büyük belediyelerin tamamına tavsiyemiz budur. Büyük İstanbul depreminin hesabını yapıyoruz. Çok adama ihtiyacımız var." dedi.

Toplantıya, İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu, Ankara Valisi Vasip Şahin, Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı Fatma Şahin ile diğer ilgililer katıldı.

5

Silivri açıklarında 26 Eylül 2019'da meydana gelen 5,8 büyüklüğündeki depremin ardından ilçede hasar gören yapıların yıkım çalışmaları sürüyor.

Silivri Belediyesi tarafından yürütülen çalışmalarla kentsel dönüşüme hız verilirken, depremin ardından inceleme yapan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, tespit edilen 9 bina için yıkım sürecini başladı. Piri Mehmet Paşa Mahallesi İnönü Caddesi Endülüs Sokağı’nda bulunan 5 katlı 45 yıllık bina da bu kapsamda güvenlik önlemleri alınarak yıkıldı.

Çalışmaları yerinde inceleyen Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, depremin ardından vatandaşların başvuruları neticesinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığının yıkılması gereken binaları kendilerine bildirdiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Bu kapsamda yıkımı gerçekleştirilecek 9 bina bulunuyor. Dün itibarıyla 2’sini yıktık, bugün de 3’üncü binayı yıkıyoruz. Herkesin duyarlılığı ile bu binaları artık dönüştürme zamanımızın geldiğini düşünüyorum. İnsan odaklı bir kentsel dönüşüm planlıyoruz. Hem İstanbul Büyükşehir Belediyesiyle, hem de Bakanlığımızla bu konuda koordineli bir çalışma planlıyoruz. Şu an Silivri Belediyesi olarak, Bakanlığımızın talimatları doğrultusunda Kentsel Dönüşüm Stratejik Belgemizi hazırlıyoruz. Silivri’nin tüm imara açık alanlarının zemin etütleri, jeolojik etütleri yapılıyor. Aynı zamanda da binalarımızın tespitleri yapılıyor."

Bu hafta meclis üyeleri ve teknik ekiple bir toplantı yapacaklarını ifade eden Yılmaz, "Gündem; deprem, kentsel dönüşüm ve afet yönetimi. Kentsel dönüşüm noktasında da biz, Silivri’de vatandaşlarımızın belediyeye ve kamuya yardımcı olmalarını istiyoruz. Bu işi el ele, gönül gönüle verirsek, rant odaklı değil insan odaklı, karşılıklı fedakarlıklar yaparak başarabiliriz diye düşünüyorum." dedi.

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