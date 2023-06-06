×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA
HABERLERBilgi Haberleri

SON DAKİKA DEPREM 6 HAZİRAN 2023 (AFAD, Kandilli Rasathanesi)|| Deprem mi oldu? En son nerede, kaç şiddetinde deprem oldu? Son depremler listesi...

Güncelleme Tarihi:

#Son Dakika Deprem#Son Depremler#6 Haziran Son Depremler
Oluşturulma Tarihi: Haziran 06, 2023 13:25

Türkiye son dakika deprem listesi 6 Haziran 2023 AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından anbean güncelleniyor. Son dakika deprem mi oldu? sorusunun yanıtı, yaşadıkları bölgede sarsıntı hisseden vatandaşlar tarafından son depremler listesi ile takip ediyor. Kandilli Rasathanesi son dakika deprem verilerine göre; Gaziantep Atalar- Şehitkamil ilçesinde saat 13:06'da 2.6 şiddetinde bir sarsıntı meydana geldi. Hemen öncesinde ise saat 13:00'da Elbistan Kahramanmaraş'ta 3.1 şiddetinde deprem yaşandı. Depremin derinliği 3.8 olarak ölçüldü. Afad verilerine göre ise bu sabah 06:31'de Dulkadiroğlu Kahramanmaraş'ta 3.6 şiddetinde bir deprem meydana geldi. Deprem bölgedeki vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Depremin derinliği ise 14.45 km olarak ölçüldü. Peki, en son nerede ve kaç şiddetinde deprem oldu? Az önce deprem mi oldu? İşte, 6 Haziran 2023 son depremler listesi

1/4SON DAKİKA DEPREM 6 HAZİRAN 2023 (AFAD, Kandilli Rasathanesi)|| Deprem mi oldu En son nerede, kaç şiddetinde deprem oldu Son depremler listesi...

Son dakika deprem haberleri özellikle Şubat ayında Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremin ardından yakından takip ediliyor. 6 Haziran 2023 son depremler listesine göre Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde 3.6 büyüklüğünde bir sarsıntı meydana geldi. AFAD ve Kandilli Rasathanesi üzerinden anlık deprem verileri güncellenmeye devam ediyor. Kahramanmaraş’ta yaşanan ve 10 ili etkileyen deprem bölgesinde yeni artçılar sıklıkla yaşanıyor. Peki Son dakika deprem mi oldu? En son nerede ve kaç şiddetinde deprem oldu? İşte, 6 Haziran son depremler listesi…

2/4EN SON NEREDE DEPREM OLDU

EN SON NEREDE DEPREM OLDU?

Büyüklük:3.6 (Ml)
Yer:Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş)
Tarih:2023-06-06
Saat:06:31:29 TSİ
Enlem:37.59 N
Boylam:37.107 E
Derinlik:14.45 km

3/4SON DEPREMLER AFAD

SON DEPREMLER AFAD

Büyüklük:3.6 (Ml)
Yer:Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş)
Tarih:2023-06-06
Saat:06:31:29 TSİ

Büyüklük:4.4 (Mw)
Yer:Göksun (Kahramanmaraş)
Tarih:2023-06-05
Saat:19:40:47 TSİ

Büyüklük:3.5 (Ml)
Yer:Akçadağ (Malatya)
Tarih:2023-06-05
Saat:15:39:22 TSİ

4/4SON DAKİKA DEPREM LİSTESİ (KANDİLLİ RASATHANESİ)

SON DAKİKA DEPREM LİSTESİ (KANDİLLİ RASATHANESİ)

                                                                       Büyüklük
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------
2023.06.06 13:06:30 37.1535 37.0097 5.4 -.- 2.6 -.- ATALAR-SEHITKAMIL (GAZIANTEP) İlksel
2023.06.06 13:00:50 38.1900 37.3348 3.8 -.- 3.1 3.2 AKBAYIR-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.06.06 12:54:47 38.4963 40.3495 8.5 -.- 2.2 -.- YAYDERE-GENC (BINGOL) İlksel
2023.06.06 12:38:47 36.0613 33.5742 4.8 -.- 1.8 -.- AYDINCIK ACIKLARI-MERSIN (AKDENIZ) İlksel
2023.06.06 12:24:47 40.4475 29.2975 0.0 -.- 1.2 -.- CELTIKCI-ORHANGAZI (BURSA) İlksel
2023.06.06 12:22:19 38.3690 38.2023 8.7 -.- 2.5 -.- OZAL-(MALATYA) İlksel
2023.06.06 12:13:52 38.2147 38.2985 16.0 -.- 2.1 -.- KOZLUK-YESILYURT (MALATYA) İlksel
2023.06.06 11:52:49 38.7803 37.2912 21.3 -.- 1.7 -.- SULARBASI-GURUN (SIVAS) İlksel
2023.06.06 11:47:34 35.3505 35.2977 4.1 -.- 2.7 -.- AKDENIZ İlksel
2023.06.06 11:41:07 38.0167 36.1573 20.6 -.- 1.8 -.- YENIKOY-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel
2023.06.06 11:37:31 36.4050 35.8107 21.5 -.- 2.2 -.- KONACIK-ARSUZ (HATAY) İlksel
2023.06.06 11:33:07 38.0915 37.2738 23.7 -.- 1.9 -.- GUMUSDOVEN-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.06.06 10:55:33 37.6588 36.3517 15.4 -.- 1.8 -.- ORHANIYE-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.06.06 10:53:37 37.3685 36.6118 6.6 -.- 1.8 -.- CAGIRGAN-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.06.06 10:43:18 39.5223 36.8510 11.6 -.- 1.8 -.- KECILI-(SIVAS) İlksel
2023.06.06 10:36:12 38.1993 38.5948 5.4 -.- 2.6 -.- SOGUTLU-PUTURGE (MALATYA) İlksel
2023.06.06 09:16:00 40.8850 31.8493 5.5 -.- 2.0 -.- HAYRANLAR-MENGEN (BOLU) İlksel
2023.06.06 08:42:46 37.8002 36.2518 10.5 -.- 2.2 -.- CIGSAR-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.06.06 08:36:47 37.9213 36.7772 18.7 -.- 2.1 -.- CAMLICA-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.06.06 08:07:56 36.0813 36.0137 2.5 -.- 1.9 -.- SUTASI-SAMANDAG (HATAY) İlksel
2023.06.06 07:58:51 36.3635 39.7572 5.5 -.- 3.3 3.3 SURIYE İlksel
2023.06.06 07:52:04 38.0110 37.3612 10.3 -.- 1.7 -.- BARIS-NURHAK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.06.06 07:48:11 38.3358 26.6783 5.4 -.- 1.8 -.- KUSCULAR-URLA (IZMIR) İlksel
2023.06.06 07:46:02 38.3082 38.7400 4.9 -.- 1.8 -.- SARIOT-KALE (MALATYA) İlksel
2023.06.06 07:39:02 40.1388 34.5700 4.4 -.- 1.9 -.- GOKCAM-SUNGURLU (CORUM) İlksel
2023.06.06 07:35:21 38.1042 36.5408 7.2 -.- 1.8 -.- CAMDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.06.06 07:07:10 39.3063 40.9532 5.0 -.- 1.4 -.- TASLICAY-KARLIOVA (BINGOL) İlksel
2023.06.06 06:48:44 38.1482 37.2150 20.3 -.- 1.6 -.- TASBURUN-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.06.06 06:38:08 39.1553 41.5690 5.2 -.- 2.5 -.- BOYLU-VARTO (MUS) İlksel
2023.06.06 06:33:10 38.3997 39.1557 17.2 -.- 2.2 -.- KOSEBAYIR-SIVRICE (ELAZIG) İlksel
2023.06.06 06:31:30 37.5150 37.1875 6.0 -.- 3.6 3.3 SOGUTLU-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.06.06 06:24:34 39.0088 41.5917 17.0 -.- 1.7 -.- ALIGEDIK-(MUS) İlksel
2023.06.06 06:23:27 37.9038 36.3447 8.1 -.- 1.7 -.- BUYUKCAMURLU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.06.06 06:04:42 38.1660 38.4777 5.2 -.- 1.8 -.- AKSU-SINCIK (ADIYAMAN) İlksel
2023.06.06 05:56:07 38.7780 37.6880 5.3 -.- 1.5 -.- ASAGISELIMLI-KULUNCAK (MALATYA) İlksel
2023.06.06 05:50:44 38.2875 37.2990 8.7 -.- 1.2 -.- BUYUKYAPALAK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.06.06 05:49:04 40.1473 34.6162 8.4 -.- 2.0 -.- SEKERHACILI-SUNGURLU (CORUM) İlksel
2023.06.06 05:35:07 38.3723 38.2438 5.1 -.- 1.4 -.- TOPSOGUT-(MALATYA) İlksel
2023.06.06 05:34:22 38.8078 37.7838 29.4 -.- 1.7 -.- YAYLADAMI-HEKIMHAN (MALATYA) İlksel
2023.06.06 05:33:15 37.9818 36.2865 10.3 -.- 1.7 -.- KAZANDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.06.06 05:31:33 38.1245 36.7555 26.7 -.- 1.2 -.- DEVEBOYNU-AFSIN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.06.06 05:07:49 39.2885 40.9650 3.3 -.- 1.6 -.- TASLICAY-KARLIOVA (BINGOL) İlksel
2023.06.06 05:05:21 39.4130 41.1683 5.0 -.- 1.2 -.- YUVAKLI-TEKMAN (ERZURUM) İlksel
2023.06.06 05:00:09 38.2950 38.6350 5.0 -.- 2.3 -.- ALHANUSAGI-(MALATYA) İlksel
2023.06.06 04:58:52 37.4133 39.2767 9.3 -.- 2.0 -.- ALANYURT-SIVEREK (SANLIURFA) İlksel
2023.06.06 04:49:28 38.8770 37.8090 4.0 -.- 1.9 -.- HACILAR-HEKIMHAN (MALATYA) İlksel
2023.06.06 04:46:59 38.2607 38.3792 23.1 -.- 1.7 -.- KARAGOZ-(MALATYA) İlksel
2023.06.06 04:42:17 39.2940 41.0362 13.0 -.- 1.3 -.- KARLIOVA (BINGOL) İlksel
2023.06.06 04:41:36 39.2623 40.1555 27.2 -.- 1.4 -.- SABIRTASI-KIGI (BINGOL) İlksel
2023.06.06 04:36:55 39.3747 41.0837 5.0 -.- 1.8 -.- MOLLASAKIR-KARLIOVA (BINGOL) İlksel
2023.06.06 04:35:03 38.5848 37.5908 5.1 -.- 1.2 -.- IRMAKLI-DARENDE (MALATYA) İlksel
2023.06.06 04:32:37 37.8855 36.2268 5.0 -.- 2.2 -.- AKSAAGAC-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel
2023.06.06 04:31:46 38.3480 38.8358 3.8 -.- 2.0 -.- AKUSAGI-KALE (MALATYA) İlksel
2023.06.06 04:27:29 36.2065 30.1668 14.9 -.- 2.0 -.- FINIKE ACIKLARI-ANTALYA (AKDENIZ) İlksel
2023.06.06 04:24:12 38.0925 37.4403 9.6 -.- 1.5 -.- SUNNETKOY-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.06.06 04:11:34 38.4632 37.5183 9.3 -.- 1.4 -.- YENICE-DARENDE (MALATYA) İlksel
2023.06.06 04:02:02 38.3290 37.7035 7.9 -.- 1.7 -.- BEKIRUSAGI-AKCADAG (MALATYA) İlksel
2023.06.06 04:01:15 39.1650 40.2747 5.2 -.- 1.7 -.- SARIHAN-KARAKOCAN (ELAZIG) İlksel
2023.06.06 03:59:44 40.4388 42.2610 15.4 -.- 1.1 -.- BEREKETLI-SENKAYA (ERZURUM) İlksel
2023.06.06 03:57:41 38.4853 37.4968 2.9 -.- 1.3 -.- YAVUZLAR-DARENDE (MALATYA) İlksel
2023.06.06 03:52:34 40.1802 34.5592 3.3 -.- 1.7 -.- BEYYURDU-SUNGURLU (CORUM) İlksel
2023.06.06 03:41:45 37.9912 36.5773 4.0 -.- 2.0 -.- KARAAHMET-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.06.06 03:26:51 37.4733 37.1478 5.5 -.- 1.9 -.- DOGANLIKARAHASAN-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.06.06 03:25:07 36.0615 28.1322 7.7 -.- 1.4 -.- AKDENIZ İlksel
2023.06.06 03:24:44 39.8477 33.3173 5.0 -.- 1.7 -.- HISARKOY-YAHSIHAN (KIRIKKALE) İlksel
2023.06.06 03:19:43 37.9943 36.3678 5.4 -.- 1.5 -.- HUGTAS-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.06.06 03:12:23 38.3540 39.4182 6.5 -.- 2.7 -.- POLATKOY-MADEN (ELAZIG) İlksel
2023.06.06 03:07:16 37.9710 36.3465 4.1 -.- 2.6 -.- SIRMALI-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.06.06 02:57:24 38.3355 36.3813 5.0 -.- 1.9 -.- MOLLAHUSUYINLER-SARIZ (KAYSERI) İlksel
2023.06.06 02:54:58 37.7155 35.3295 4.0 -.- 1.9 -.- KAPUZBASI-YAHYALI (KAYSERI) İlksel
2023.06.06 02:43:27 37.4960 37.1467 4.5 -.- 2.9 -.- KARTAL-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.06.06 02:33:24 38.4350 39.3077 2.2 -.- 1.4 -.- SIVRICE (ELAZIG) İlksel
2023.06.06 02:16:49 38.4645 37.5215 5.0 -.- 2.5 -.- YENICE-DARENDE (MALATYA) İlksel
2023.06.06 01:53:11 35.8532 32.0555 31.0 -.- 2.0 -.- AKDENIZ İlksel
2023.06.06 01:50:07 37.4273 36.9925 5.5 -.- 1.5 -.- SIVRICEHUYUK-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.06.06 01:46:01 38.1155 37.6928 18.9 -.- 1.4 -.- ARMUTALAN-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.06.06 01:40:05 38.1380 37.1568 5.0 -.- 1.3 -.- GUPLUCE-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.06.06 01:37:56 37.1845 36.9463 1.3 -.- 1.4 -.- SAKCAGOZE-NURDAGI (GAZIANTEP) İlksel
2023.06.06 01:23:36 37.3155 37.0682 4.9 -.- 2.2 -.- EMIROGLU-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.06.06 01:14:30 37.9853 36.4367 11.0 -.- 0.9 -.- TASOLUK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.06.06 01:13:24 38.3623 37.3583 5.0 -.- 1.7 -.- INCECIK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.06.06 00:57:33 38.2745 38.5348 9.7 -.- 2.1 -.- TOKLUCA-(MALATYA) İlksel
2023.06.06 00:54:34 37.9127 36.1667 5.0 -.- 2.1 -.- EYUPLU-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel

Haberle ilgili daha fazlası:
#Son Dakika Deprem#Son Depremler#6 Haziran Son Depremler