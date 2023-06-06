SON DAKİKA DEPREM 6 HAZİRAN 2023 (AFAD, Kandilli Rasathanesi)|| Deprem mi oldu? En son nerede, kaç şiddetinde deprem oldu? Son depremler listesi...

Son dakika deprem haberleri özellikle Şubat ayında Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremin ardından yakından takip ediliyor. 6 Haziran 2023 son depremler listesine göre Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde 3.6 büyüklüğünde bir sarsıntı meydana geldi. AFAD ve Kandilli Rasathanesi üzerinden anlık deprem verileri güncellenmeye devam ediyor. Kahramanmaraş’ta yaşanan ve 10 ili etkileyen deprem bölgesinde yeni artçılar sıklıkla yaşanıyor. Peki Son dakika deprem mi oldu? En son nerede ve kaç şiddetinde deprem oldu? İşte, 6 Haziran son depremler listesi…