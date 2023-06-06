SON DAKİKA DEPREM 6 HAZİRAN 2023 (AFAD, Kandilli Rasathanesi)|| Deprem mi oldu? En son nerede, kaç şiddetinde deprem oldu? Son depremler listesi...

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Türkiye son dakika deprem listesi 6 Haziran 2023 AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından anbean güncelleniyor. Son dakika deprem mi oldu? sorusunun yanıtı, yaşadıkları bölgede sarsıntı hisseden vatandaşlar tarafından son depremler listesi ile takip ediyor. Kandilli Rasathanesi son dakika deprem verilerine göre; Gaziantep Atalar- Şehitkamil ilçesinde saat 13:06'da 2.6 şiddetinde bir sarsıntı meydana geldi. Hemen öncesinde ise saat 13:00'da Elbistan Kahramanmaraş'ta 3.1 şiddetinde deprem yaşandı. Depremin derinliği 3.8 olarak ölçüldü. Afad verilerine göre ise bu sabah 06:31'de Dulkadiroğlu Kahramanmaraş'ta 3.6 şiddetinde bir deprem meydana geldi. Deprem bölgedeki vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Depremin derinliği ise 14.45 km olarak ölçüldü. Peki, en son nerede ve kaç şiddetinde deprem oldu? Az önce deprem mi oldu? İşte, 6 Haziran 2023 son depremler listesi