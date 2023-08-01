SON DAKİKA DEPREM 1 AĞUSTOS 2023 || Az önce deprem mi oldu? En son nerede, kaç şiddetinde deprem oldu? AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

Az önce deprem mi oldu, nerede deprem oldu soruları Türkiye genelinde devam eden artçı sarsıntılarla araştırılıyor. Son depremler AFAD, Kandilli Rasathanesi tarafından bildiriliyor. Bu sabah ilk olarak Hatay'ın Güzelburç ilçesinde saat 11:01'de Kandilli Rasathanesi verilerine göre 2.4 şiddetinde bir sarsıntı yaşandı. Hemen ardından Özlüce Barajı'nda ise 3.2 şiddetinde bir deprem meydana geldi. İşte, AFAD ve Kandilli Rasathanesi son dakika deprem haberleri...