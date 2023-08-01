×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA
HABERLERBilgi Haberleri

SON DAKİKA DEPREM 1 AĞUSTOS 2023 || Az önce deprem mi oldu? En son nerede, kaç şiddetinde deprem oldu? AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

Güncelleme Tarihi:

#Son Depremler#Son Dakika Deprem#AFAD
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 01, 2023 12:55

Son dakika deprem haberleri Afad ve Kandilli tarafından anbean güncelleniyor. Bugün saat 11:47'de Özlüce Barajı - [03.52 km] Kiğı Bingöl'de bir deprem meydana geldi. Deprem mi oldu sorusu çevrede yaşayan vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Bingöl depremi Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesinde yer aldı. Depremin büyüklüğü 3.2 olarak ölçüldü. Peki, en son nerede, kaç şiddetinde deprem oldu? İşte, 1 Ağustos 2023 AFAD, Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

1/4SON DAKİKA DEPREM 1 AĞUSTOS 2023 || Az önce deprem mi oldu En son nerede, kaç şiddetinde deprem oldu AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

Az önce deprem mi oldu, nerede deprem oldu soruları Türkiye genelinde devam eden artçı sarsıntılarla araştırılıyor. Son depremler AFAD, Kandilli Rasathanesi tarafından bildiriliyor. Bu sabah ilk olarak Hatay'ın Güzelburç ilçesinde saat 11:01'de Kandilli Rasathanesi verilerine göre 2.4 şiddetinde bir sarsıntı yaşandı. Hemen ardından Özlüce Barajı'nda ise 3.2 şiddetinde bir deprem meydana geldi. İşte, AFAD ve Kandilli Rasathanesi son dakika deprem haberleri...

2/4EN SON NEREDE DEPREM OLDU

EN SON NEREDE DEPREM OLDU?

AFAD, Kandilli son depremler listesinde Hatay'ın Güzelburç ilçesinde saat 11:01'de 2.4 şiddetinde bir sarsıntı yaşandı. Saat 11:47'de ise Özlüce Barajı - [03.52 km] Kiğı Bingöl'de 3.2 şiddetinde bir deprem meydana geldi.

EN SON HABERLER

3/4AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

Tarih(TS)EnlemBoylamDerinlik(Km)TipBüyüklükYerDeprem Id
2023-08-01 12:11:4538.10332.7067.09ML1.7Selçuklu (Konya)597272
2023-08-01 12:03:0537.34237.0515.72ML1.2Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş)597274
2023-08-01 12:00:4238.19536.9046.98ML2.2Afşin (Kahramanmaraş)597273
2023-08-01 11:59:0839.09327.5377.0ML1.6Soma (Manisa)597269
2023-08-01 11:50:4938.08336.7236.98ML1.8Göksun (Kahramanmaraş)597271
2023-08-01 11:47:4839.23740.3567.53ML3.2Özlüce Barajı - [03.52 km] Kiğı (Bingöl)597270
2023-08-01 11:39:5537.42836.846.85ML1.0Türkoğlu (Kahramanmaraş)597268
2023-08-01 11:06:0237.31137.1149.24ML1.9Pazarcık (Kahramanmaraş)597267
2023-08-01 11:01:1336.27436.1326.94ML2.5Antakya (Hatay)597266
2023-08-01 10:45:3337.97637.5336.99ML1.6Nurhak (Kahramanmaraş)597265
2023-08-01 10:37:5139.66429.4757.0ML1.0Tavşanlı (Kütahya)597264
2023-08-01 10:20:1637.85136.2717.0ML1.8Saimbeyli (Adana)597261
2023-08-01 10:19:5339.63329.3067.0ML1.0Tavşanlı (Kütahya)597263
2023-08-01 10:18:4439.64429.417.0ML1.4Tavşanlı (Kütahya)597262
2023-08-01 10:15:5437.5735.8757.0ML1.4Kozan (Adana)597260
2023-08-01 10:08:1938.25338.68912.16ML1.6Pütürge (Malatya)597259
2023-08-01 09:58:1935.13227.0237.34ML2.5Akdeniz - [177.48 km] Datça (Muğla)597258
2023-08-01 09:28:3838.54639.4516.99ML1.6Merkez (Elazığ)597257
2023-08-01 09:07:4338.14537.547.0ML1.5Elbistan (Kahramanmaraş)597256
2023-08-01 09:01:0438.02737.5197.04ML1.7Nurhak (Kahramanmaraş)597255
2023-08-01 08:48:2837.34236.8697.2ML2.6Türkoğlu (Kahramanmaraş)597254
2023-08-01 08:41:1337.64735.864.84ML2.7Kozan (Adana)597253
2023-08-01 08:27:5438.83527.3169.67ML2.1Yunusemre (Manisa)597252
2023-08-01 07:32:3137.19436.8867.0ML1.8Nurdağı (Gaziantep)597248
2023-08-01 07:30:2339.21140.2057.0ML2.5Yayladere (Bingöl)597247
2023-08-01 07:11:1338.78932.9317.0ML1.9Cihanbeyli (Konya)597241
2023-08-01 06:55:0938.02838.4267.0ML2.2Çelikhan (Adıyaman)597250
2023-08-01 06:46:0238.44537.3272.93ML1.4Darende (Malatya)597251
2023-08-01 06:42:5737.60437.2867.0ML2.0Pazarcık (Kahramanmaraş)597249
2023-08-01 05:56:2238.44339.126.82ML1.0Sivrice (Elazığ)597246
2023-08-01 05:44:5137.87327.6627.0ML1.5Germencik (Aydın)597245
2023-08-01 05:42:0138.19338.42610.99ML1.3Yeşilyurt (Malatya)597244
2023-08-01 05:31:0538.34237.3947.0ML1.8Elbistan (Kahramanmaraş)597243
2023-08-01 05:20:1138.09237.7752.71ML1.9Doğanşehir (Malatya)597242
2023-08-01 04:56:4537.36837.0627.0ML2.3Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş)597240
2023-08-01 01:35:0339.08625.92813.92ML1.6Ege Denizi - [45.30 km] Ayvacık (Çanakkale)597239
2023-08-01 01:20:2737.73829.2447.0ML1.1Honaz (Denizli)597237
2023-08-01 01:19:5236.23435.9354.19ML1.9Samandağ (Hatay)597238
2023-08-01 01:12:2538.17438.5910.33ML1.8Battalgazi (Malatya)597236
2023-08-01 00:53:3737.43837.1487.06MW3.8Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş)597235
2023-08-01 00:32:3238.25138.68310.78ML2.0Pütürge (Malatya)597233
2023-08-01 00:21:4339.04325.9435.77ML2.0Ege Denizi - [49.60 km] Ayvacık (Çanakkale)597232
2023-08-01 00:10:0538.03736.6036.88ML1.4Göksun (Kahramanmaraş)597234

4/4KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Büyüklük
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------
2023.08.01 12:21:12 36.2692 33.7365 0.0 -.- 1.0 -.- AKDERE-SILIFKE (MERSIN) İlksel
2023.08.01 12:08:48 37.4950 37.2358 5.0 -.- 1.3 -.- ARMUTLU-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.08.01 12:00:43 38.2237 36.8938 6.4 -.- 2.2 -.- ALIMPINAR-AFSIN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.08.01 11:50:48 38.1320 36.8567 18.0 -.- 1.7 -.- KAMISCIK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.08.01 11:47:48 39.1955 40.4422 5.0 -.- 3.4 3.6 TOPAGACLAR-ADAKLI (BINGOL) İlksel
2023.08.01 11:01:13 36.2382 36.1878 10.1 -.- 2.4 -.- GUZELBURC-(HATAY) İlksel
2023.08.01 10:45:29 37.9872 37.3020 8.9 -.- 1.7 -.- BARIS-NURHAK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.08.01 10:20:10 38.3417 37.2362 10.2 -.- 1.9 -.- EVCIHUYUK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.08.01 10:19:53 39.5730 29.3385 15.9 -.- 1.6 -.- SAPCIDEDE-TAVSANLI (KUTAHYA) İlksel
2023.08.01 09:58:22 35.0918 27.0738 11.4 -.- 2.9 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) İlksel
2023.08.01 09:54:40 35.8355 31.5900 9.6 -.- 2.2 -.- AKDENIZ İlksel
2023.08.01 09:28:37 38.5392 39.4658 2.0 -.- 1.9 -.- GOLARDI-(ELAZIG) İlksel
2023.08.01 09:22:28 37.4988 36.4530 19.8 -.- 1.6 -.- KOKLU-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.08.01 09:07:44 38.1615 37.3857 7.3 -.- 1.6 -.- BAKIS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.08.01 09:01:05 38.0530 37.5103 5.6 -.- 1.5 -.- TATLAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.08.01 08:48:27 37.3300 36.8533 5.0 -.- 2.5 -.- MINEHUYUK-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.08.01 08:41:12 37.6347 35.9102 5.0 -.- 2.5 -.- KARABUCAK-KOZAN (ADANA) İlksel
2023.08.01 08:30:43 34.9957 26.3308 85.1 -.- 3.2 3.4 GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) İlksel
2023.08.01 08:27:56 37.2723 28.4200 26.6 -.- 2.2 -.- MUGLA (MUGLA) İlksel
2023.08.01 08:27:54 38.8577 27.3003 10.1 -.- 2.1 -.- SUNGULLU-(MANISA) REVIZE01 (2023.08.01 08:27:56)
2023.08.01 07:33:57 38.5430 40.4288 2.7 -.- 2.3 -.- SENLIK-LICE (DIYARBAKIR) İlksel
2023.08.01 07:32:30 37.1560 36.9697 16.5 -.- 1.3 -.- IKIZKUYU-NURDAGI (GAZIANTEP) İlksel
2023.08.01 07:30:21 39.2363 40.2203 5.0 -.- 2.5 -.- ACIKGUNEY-KIGI (BINGOL) İlksel
2023.08.01 07:11:12 38.7912 32.9202 8.3 -.- 2.0 -.- DAMLAKUYU-CIHANBEYLI (KONYA) İlksel
2023.08.01 07:08:14 38.0977 36.6928 4.4 -.- 1.3 -.- KARAOMER-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.08.01 06:55:10 38.0995 38.4577 10.2 -.- 2.3 -.- KARAKOSE-SINCIK (ADIYAMAN) İlksel
2023.08.01 06:46:01 38.5383 37.2713 5.0 -.- 1.5 -.- HORHOR-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.08.01 06:42:57 37.5977 37.2483 3.1 -.- 1.8 -.- KAZANLIPINAR-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.08.01 06:10:05 37.9733 36.4198 11.4 -.- 1.7 -.- TASOLUK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.08.01 05:57:17 37.4863 35.7707 17.4 -.- 1.0 -.- ORUCLU-KOZAN (ADANA) İlksel
2023.08.01 05:44:51 37.8727 27.7087 3.8 -.- 1.4 -.- KARABAG-INCIRLIOVA (AYDIN) İlksel
2023.08.01 05:33:15 38.3567 37.1367 10.1 -.- 1.5 -.- KISLAKOY-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.08.01 05:31:05 38.3830 37.3600 4.2 -.- 1.8 -.- INCECIK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.08.01 05:22:51 38.4178 37.3460 9.0 -.- 1.5 -.- INCECIK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.08.01 05:20:11 38.1208 37.7110 14.0 -.- 1.8 -.- ARMUTALAN-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.08.01 04:56:45 37.3338 37.0377 3.9 -.- 2.1 -.- EMIROGLU-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.08.01 04:34:56 39.5695 42.7103 21.8 -.- 1.4 -.- ASAGIKULECIK-TUTAK (AGRI) İlksel
2023.08.01 04:31:52 38.2580 37.2372 12.3 -.- 1.3 -.- ELDELEK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.08.01 04:17:48 37.2567 37.0020 13.9 -.- 1.2 -.- AKDEMIR-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.08.01 03:54:28 37.8747 27.1627 5.0 -.- 1.9 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2023.08.01 03:43:59 39.1507 27.7953 9.5 -.- 1.3 -.- HAMITLI-KIRKAGAC (MANISA) İlksel
2023.08.01 03:28:26 37.2230 36.9067 7.0 -.- 1.6 -.- NAIMLER-NURDAGI (GAZIANTEP) İlksel
2023.08.01 03:24:25 37.5795 35.7857 1.1 -.- 1.1 -.- OZBASI-KOZAN (ADANA) İlksel
2023.08.01 03:22:40 38.3645 37.5357 13.2 -.- 1.0 -.- YOGUNSOGUT-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.08.01 03:11:20 38.4087 36.5238 5.8 -.- 1.0 -.- TAVLAKOY-SARIZ (KAYSERI) İlksel
2023.08.01 02:35:33 38.8030 26.6565 8.6 -.- 2.1 -.- CANDARLI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2023.08.01 01:59:59 37.5727 35.8080 16.8 -.- 0.7 -.- DUZAGAC-KOZAN (ADANA) İlksel
2023.08.01 01:35:03 39.1370 25.9618 6.8 -.- 1.7 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2023.08.01 01:27:07 38.0990 36.7525 7.3 -.- 1.4 -.- FINDIK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.08.01 01:20:25 37.7135 29.2325 3.1 -.- 1.3 -.- KARATEKE-HONAZ (DENIZLI) İlksel
2023.08.01 01:20:24 37.9908 36.3122 23.1 -.- 1.3 -.- KAZANDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.08.01 01:19:48 36.0873 36.2008 35.4 -.- 1.9 -.- KOZKALESI-ALTINOZU (HATAY) İlksel
2023.08.01 01:12:25 38.2687 38.5743 8.6 -.- 1.8 -.- TANISIK-(MALATYA) İlksel
2023.08.01 00:53:38 37.4152 37.1698 3.9 -.- 3.5 3.4 DOGANLI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.08.01 00:32:32 38.3823 38.6512 12.1 -.- 1.9 -.- KIYICAK-KALE (MALATYA) İlksel
2023.08.01 00:21:43 39.0672 25.9160 3.8 -.- 2.2 -.- MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI) İlksel
2023.08.01 00:10:06 38.1087 36.6960 5.4 -.- 1.5 -.- KARAOMER-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

Haberle ilgili daha fazlası:
#Son Depremler#Son Dakika Deprem#AFAD

EN SON HABERLER