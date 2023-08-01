SON DAKİKA DEPREM 1 AĞUSTOS 2023 || Az önce deprem mi oldu? En son nerede, kaç şiddetinde deprem oldu? AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

Güncelleme Tarihi:
|Tarih(TS)
|Enlem
|Boylam
|Derinlik(Km)
|Tip
|Büyüklük
|Yer
|Deprem Id
|2023-08-01 12:11:45
|38.103
|32.706
|7.09
|ML
|1.7
|Selçuklu (Konya)
|597272
|2023-08-01 12:03:05
|37.342
|37.051
|5.72
|ML
|1.2
|Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş)
|597274
|2023-08-01 12:00:42
|38.195
|36.904
|6.98
|ML
|2.2
|Afşin (Kahramanmaraş)
|597273
|2023-08-01 11:59:08
|39.093
|27.537
|7.0
|ML
|1.6
|Soma (Manisa)
|597269
|2023-08-01 11:50:49
|38.083
|36.723
|6.98
|ML
|1.8
|Göksun (Kahramanmaraş)
|597271
|2023-08-01 11:47:48
|39.237
|40.356
|7.53
|ML
|3.2
|Özlüce Barajı - [03.52 km] Kiğı (Bingöl)
|597270
|2023-08-01 11:39:55
|37.428
|36.84
|6.85
|ML
|1.0
|Türkoğlu (Kahramanmaraş)
|597268
|2023-08-01 11:06:02
|37.311
|37.114
|9.24
|ML
|1.9
|Pazarcık (Kahramanmaraş)
|597267
|2023-08-01 11:01:13
|36.274
|36.132
|6.94
|ML
|2.5
|Antakya (Hatay)
|597266
|2023-08-01 10:45:33
|37.976
|37.533
|6.99
|ML
|1.6
|Nurhak (Kahramanmaraş)
|597265
|2023-08-01 10:37:51
|39.664
|29.475
|7.0
|ML
|1.0
|Tavşanlı (Kütahya)
|597264
|2023-08-01 10:20:16
|37.851
|36.271
|7.0
|ML
|1.8
|Saimbeyli (Adana)
|597261
|2023-08-01 10:19:53
|39.633
|29.306
|7.0
|ML
|1.0
|Tavşanlı (Kütahya)
|597263
|2023-08-01 10:18:44
|39.644
|29.41
|7.0
|ML
|1.4
|Tavşanlı (Kütahya)
|597262
|2023-08-01 10:15:54
|37.57
|35.875
|7.0
|ML
|1.4
|Kozan (Adana)
|597260
|2023-08-01 10:08:19
|38.253
|38.689
|12.16
|ML
|1.6
|Pütürge (Malatya)
|597259
|2023-08-01 09:58:19
|35.132
|27.023
|7.34
|ML
|2.5
|Akdeniz - [177.48 km] Datça (Muğla)
|597258
|2023-08-01 09:28:38
|38.546
|39.451
|6.99
|ML
|1.6
|Merkez (Elazığ)
|597257
|2023-08-01 09:07:43
|38.145
|37.54
|7.0
|ML
|1.5
|Elbistan (Kahramanmaraş)
|597256
|2023-08-01 09:01:04
|38.027
|37.519
|7.04
|ML
|1.7
|Nurhak (Kahramanmaraş)
|597255
|2023-08-01 08:48:28
|37.342
|36.869
|7.2
|ML
|2.6
|Türkoğlu (Kahramanmaraş)
|597254
|2023-08-01 08:41:13
|37.647
|35.86
|4.84
|ML
|2.7
|Kozan (Adana)
|597253
|2023-08-01 08:27:54
|38.835
|27.316
|9.67
|ML
|2.1
|Yunusemre (Manisa)
|597252
|2023-08-01 07:32:31
|37.194
|36.886
|7.0
|ML
|1.8
|Nurdağı (Gaziantep)
|597248
|2023-08-01 07:30:23
|39.211
|40.205
|7.0
|ML
|2.5
|Yayladere (Bingöl)
|597247
|2023-08-01 07:11:13
|38.789
|32.931
|7.0
|ML
|1.9
|Cihanbeyli (Konya)
|597241
|2023-08-01 06:55:09
|38.028
|38.426
|7.0
|ML
|2.2
|Çelikhan (Adıyaman)
|597250
|2023-08-01 06:46:02
|38.445
|37.327
|2.93
|ML
|1.4
|Darende (Malatya)
|597251
|2023-08-01 06:42:57
|37.604
|37.286
|7.0
|ML
|2.0
|Pazarcık (Kahramanmaraş)
|597249
|2023-08-01 05:56:22
|38.443
|39.12
|6.82
|ML
|1.0
|Sivrice (Elazığ)
|597246
|2023-08-01 05:44:51
|37.873
|27.662
|7.0
|ML
|1.5
|Germencik (Aydın)
|597245
|2023-08-01 05:42:01
|38.193
|38.426
|10.99
|ML
|1.3
|Yeşilyurt (Malatya)
|597244
|2023-08-01 05:31:05
|38.342
|37.394
|7.0
|ML
|1.8
|Elbistan (Kahramanmaraş)
|597243
|2023-08-01 05:20:11
|38.092
|37.775
|2.71
|ML
|1.9
|Doğanşehir (Malatya)
|597242
|2023-08-01 04:56:45
|37.368
|37.062
|7.0
|ML
|2.3
|Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş)
|597240
|2023-08-01 01:35:03
|39.086
|25.928
|13.92
|ML
|1.6
|Ege Denizi - [45.30 km] Ayvacık (Çanakkale)
|597239
|2023-08-01 01:20:27
|37.738
|29.244
|7.0
|ML
|1.1
|Honaz (Denizli)
|597237
|2023-08-01 01:19:52
|36.234
|35.935
|4.19
|ML
|1.9
|Samandağ (Hatay)
|597238
|2023-08-01 01:12:25
|38.174
|38.59
|10.33
|ML
|1.8
|Battalgazi (Malatya)
|597236
|2023-08-01 00:53:37
|37.438
|37.148
|7.06
|MW
|3.8
|Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş)
|597235
|2023-08-01 00:32:32
|38.251
|38.683
|10.78
|ML
|2.0
|Pütürge (Malatya)
|597233
|2023-08-01 00:21:43
|39.043
|25.943
|5.77
|ML
|2.0
|Ege Denizi - [49.60 km] Ayvacık (Çanakkale)
|597232
|2023-08-01 00:10:05
|38.037
|36.603
|6.88
|ML
|1.4
|Göksun (Kahramanmaraş)
|597234