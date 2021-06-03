Son dakika: Deniz salyası sonrasında Marmara’nın tükenişi! 'Ölü deniz haline geldi! Çok az vakti var'

BÜYÜK BİR FELAKET “Denizin içinin de jel gibi olduğunu tespit ettik. Kullandığımız filtreler ve pompalar organik parçacık yoğunluğundan güçlükle çalışıyor şu an. Türkiye denizlerinde daha önce görülmemiş büyük bir felaketle karşı karşıyayız. Oksijensizleşme sürdükçe bu tehlike daha da büyüyecek. Bu durum Marmara’da yakında pek çok deniz canlısının kitlesel ölümüne neden olabilir.