Son dakika: Delta'dan çok kötü haber... Bilim insanlarından korkutan uyarı!

Aynı çalışma söz konusu varyantın insanların solunum yollarında daha hızlı büyüdüğünü ve çok daha yüksek seviyelere çıktığını tespit etti. Delta varyantı ile enfekte olan kişilerin solunum yollarında, koronavirüsün orijinal türü ile enfekte olanlara göre ortalama 1000 kat daha fazla virüs kopyası olduğu bildirildi.