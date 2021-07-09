Son dakika: Delta tüm planları altüst etti... Pfizer'dan 'aşı' açıklaması

BU 4 BELİRTİYE DİKKAT Aşıların Kovid-19'a yakalanma oranını ve yakalanılsa bile hastaneye yatışı ciddi derece azalttığı kanıtlandı. Ancak çift aşı olanlar için İngiltere'den bir uyarı geldi. İngiliz bilim insanları tarafından yapılan araştırmaya göre, çift aşı olunduğunda dahi Kovid-19'a yakalanmak mümkün. Yüzlerce hastayı inceleyen ekip en yaygın belirtileri de belirlemeyi başardı.