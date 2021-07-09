Son dakika: Delta tüm planları altüst etti... Pfizer'dan 'aşı' açıklaması
Delta varyantının yayılmaya devam etmesi üzerine BioNTech ile aşı üreten Pfizer'dan bu konu ile ilgili yeni bir açıklama geldi. Şirket hem yeni aşı planını duyurdu hem de klinik testler için tarih verdi.
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İlk olarak 2019'un son günlerinde hayatımıza giren koronavirüs (Kovid-19) dünya genelinde 200 milyona yakın kişiye bulaştı. Eski normallerimizi terk etmemize neden olan virüs nedeniyle küresel ölümler ise 4 milyonu geçti.
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Yaklaşık 2 yıldır hayatımızda olan Kovid-19 şimdi de varyantlar ile gündemde. Koronavirüsün ilk kez Hindistan'da görülen ve 'Delta' adı verilen tipi tüm dünyada yayılmaya ve vaka sayılarını artırmaya devam ediyor.
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PHIZER'DAN ÇOK KONUŞULACAK ADIM
Dünya genelinde vaka sayıları artmaya devam ederken bilim insanları bunun ana nedeni olarak daha bulaşıcı özelliğe sahip Delta varyantını gösteriyor. BioNTech ile aşı üreten Pfizer'dan bu konu ile ilgili çok konuşulacak bir adım atıldı.
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CNBC'de yer alan habere göre, şirket yaptığı açıklama ile Delta ile mücadele kapsamında yeni bir aşı geliştirdiklerini duyurdu. Açıklamada Delta varyantını hedef alan bir Covid-19 güçlendirici aşısı için çalışmalara başlandığının altı çizildi.
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TARİH VERDİ
Tam aşılanmadan sonra insanların sonraki 12 ay içinde muhtemelen bir takviye aşıya veya üçüncü doza ihtiyaç duyacağını belirten şirket klinik çalışmalara Ağustos ayında başlamayı planlıyor.
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Şirketten yapılan yazılı açıklamada 'Aşı etkinliği aşılamadan altı ay sonra azaldı, aynı zamanda Delta varyantı ülkede baskın varyant haline geldi' denildi.
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Aynı açıklamada 'Bugüne kadar sahip olduğumuz verilerin toplamına dayanarak, tam aşılamadan sonraki 6 ila 12 ay içinde üçüncü bir doza ihtiyaç duyulabileceğinin muhtemel olduğuna inanmaya devam ediyoruz' ifadesine yer verildi.
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Ayrıca Pfizer’dan Assoicated Press’e yapılan açıklamada, şirketin salgına bağışıklığı artırmak ve potansiyel olarak Kovid-19 varyantlarının yayılmasını durdurmak amacıyla üçüncü doz aşı onayı için FDA’ya izin başvurusu yapacağı kaydedildi.
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HANGİ AŞI DELTA'YA KARŞI NE KADAR ETKİLİ?
Yapılan son araştırma ile Pfizer-BioNTech aşısının Delta'ya karşı koruyuculuk oranı düşürüldü. İsrail hükümeti aşının koruyuculuğunun, yayılan varyanta bağlı olarak yüzde 64'e gerilediğini açıkladı.
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Ancak Reuters'ta yer alan bilgiye göre, İsrail, yeni enfeksiyonları ve semptomatik vakaları önlemede Pfizer-BioNTech Kovid-19 aşısının etkinliğinin azaldığını ancak ağır vakaları önlemede hâlâ oldukça etkili olduğunu açıkladı.
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Sinovac sözcüsü Liu Peicheng, Kovid-19 aşısının Delta varyantına karşı etkili olduğunu duyurdu. Peicheng, Reuters'a yaptığı açıklamada aşılananlardan alınan kan örneklerine dayanan ön sonuçların, Delta varyantına karşı nötralize edici etkide üç kat azalma gözlemlendiği bilgisine yer verdi.
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3. DOZ KORUYUCULUĞU ARTIRIYOR
Peicheng, üçüncü doz aşı ile ilgili de açıklamalarda bulundu. Peicheng, üçüncü doz uygulamasının, Delta varyantına karşı daha güçlü ve daha dayanıklı antikor reaksiyonunun ortaya çıkmasına yardımcı olacağını belirtti.
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Delta varyantı ile ilgili son açıklama ise Moderna'dan geldi. Moderna, Kovid-19 aşısının laboratuvar testlerini tamamladı. Şirket ikinci aşı dozunu aldıktan bir hafta sonra sekiz hastadan kan örnekleri aldı ve onları birden fazla varyanta maruz bıraktı.
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Aşı, Delta varyantı da dahil olmak üzere test edilen tüm varyantlara karşı yüksek düzeyde nötralize edici antikor üretti. Yapılan resmi açıklamaya göre, antikor seviyeleri Delta varyantına karşı sadece 2,1 kat düştü.
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BU 4 BELİRTİYE DİKKAT
Aşıların Kovid-19'a yakalanma oranını ve yakalanılsa bile hastaneye yatışı ciddi derece azalttığı kanıtlandı. Ancak çift aşı olanlar için İngiltere'den bir uyarı geldi. İngiliz bilim insanları tarafından yapılan araştırmaya göre, çift aşı olunduğunda dahi Kovid-19'a yakalanmak mümkün. Yüzlerce hastayı inceleyen ekip en yaygın belirtileri de belirlemeyi başardı.
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İngiliz Mirror gazetesinde yer alan habere göre, aşı olmak size daha fazla koruma sağlarken, yine de virüse yakalanabilir ve hatta bunu çevrenize bulaştırabilirsiniz.
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Çoğu durumda aşılanan kişilerin koronavirüs ile mevsimsel soğuk algınlığını ayırt edemediğinin altını çizen uzmanlara çift aşı olup virüse yakalananların gösterdiği en yaygın belirtiler şöyle...
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ZOE Covid Semptom çalışması kapsamında bu kişilerde 4 ana semptom belirlendi. Ekipten yapılan açıklamada bunların baş ağrısı, burun akıntısı, hapşırma ve boğaz ağrısı olduğu bilgisinin altı çizildi.
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İŞTE EN YAYGIN KOVİD-19 SEMPTOMLARI
Son aylarda dünyaya yayılan Delta varyantı pek çok dengeyi değiştirdi. Yeni dönemi mercek altına alan bilim idamları, Kovid-19'un en yaygın belirtilerini belirledi.
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İngiltere'nin önde gelen eğitim kurumlarından King's College London'da görev alan bilim insanları, hastalığın 'şimdi farklı davrandığını'nın altını çizdi. Bilim insanları Mayıs ayının başından beri hızla yayılan Delta Varyantı'nın semptomlardaki değişikliğin arkasındaki neden olabileceğine inanıyor.
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Buna göre, baş ağrısı, boğaz ağrısı ve burun akıntısının artık en çok bildirilen Kovid-19 semptomları olduğu açıklandı. 40'lı yaşların altındakilerde baş ağrısı (%66), boğaz ağrısı (%53), burun akıntısı (%49) ve ateş (%42), oranında görüldü
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Yapılan araştırmaya göre, artık daha az insan tat alma duyularını kaybettiklerini bildiriyor. Aynı araştırmaya göre, enfekte olan genç insanlar artık daha hafif soğuk algınlığı semptomları gösteriyor.
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İngiltere'de virüse yakalanan binlerce kişiye ait verileri mercek altına alarak yapılan araştırmaya göre, koku kaybı olarak da bilinen anosmi artık en yaygın 10 semptom arasında değil.
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Ekip adına açıklamalarda bulunan Profesör Tim Spector, virüsün olası yayılmasını engellemek için soğuk algınlığına yakalandığını düşünen insanların test yaptırmaları gerektiğini söyledi. Ülke basınına konuşan Spector, 'İnsanlar bunun mevsimsel bir soğuk algınlığı olduğunu düşünüyorlar. Ancak bu yanlış' dedi ve bu nedenle pek çok kişinin farkında olmadan virüsü yayabileceğine dikkat çekti.
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'Mayıs ayının başından beri en önemli semptomlara bakıyoruz ve bunlar eskisi gibi değil' diyen Spector, 'Bir numara baş ağrısı, ardından boğaz ağrısı, burun akıntısı ve ateş. Bütün bunlar eski klasik semptomlar değil, beş numara öksürük' ifadelerini kullandı.
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Geçtiğimiz dönemde 150'ye yakın doktor bir yazı yazarak hükümeti resmi listeye daha fazla soğuk algınlığı benzeri semptomlar eklemeye çağırmıştı. Spector de bu çağrıyı yineledi.
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Söz konusu mektubun baş yazarı Londra'daki Tower Hamlets'te bir pratisyen hekim olan Dr Alex Sohal, hastaların bu hafif semptomları gördükten birkaç gün sonda Kovid testlerinin pozitif çıktığını söyledi.