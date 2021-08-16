Son dakika... Delta etkisi: Yaş grubu değişti! Koronavirüs artık en çok onları hedef alıyor
2019'un son günlerinde hayatımıza giren koronavirüs (Kovid-19) son dönemde Delta varyantı ile gündemde. ABD'den Delta varyantı ile ilgili ezber bozan bir açıklama geldi. Resmi rakamlar açıklandı, koronavirüsteki yaş grubu değişti! İşte Delta etkisi ile koronavirüsten en çok etkilenen yaş grubu...
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Dünya yaklaşık 2 yıldır koronavirüs ile yatıp koronavirüs ile kalkıyor. 4 milyondan fazla cana mal olan virüs son dönemde varyantlar ile gündemde.
2
Bu varyantlardan en dikkat çekeni ise DSÖ'nün 'endişe verici' olarak sınıflandırdığı Delta. Zira Delta dünya genelindeki vak artışının an nedeni olarak gösteriliyor.
3
Bilim dünyası son dönemde neredeyse tüm mesaisini bu varyantı anlamaya ayırmış durumda. Delta ile ilgili araştırmalar sürerken ABD'den hayli korkutucu bir açıklama geldi.
4
Nebraska Üniversitesi Tıp Merkezi'ndeki Küresel Sağlık Güvenliği Merkezi'nin eş direktörü Dr. James Lawler, ezber bozan açıklamalarda bulundu.
5
YAŞ GRUBU DEĞİŞTİ!
Koronavirüsten en çok etkilenen yaş grubunun değiştiğine dikkat çeken Lawler, '30'lu yaşlarındaki yetişkinler için hastaneye yatış oranları rekor seviyelere ulaştı' dedi.
6
Bu değişimi 'Delta etkisi' olarak açıklayan Lawler, 'Bu artık sadece aşısızların pandemisi değil... Gençlerin de pandemisi' ifadelerini kullandı.
7
YÜZDE 25 ARTTI
ABD astalık Kontrol ve Önleme Merkezleri tarafından yayınlanan son veriler de Lawler'ı destekler nitelikte. Zira açıklanan son verilere göre, 30'lu yaşlarındaki hastaların hastaneye yatma oranı bir önceki haftaya oranla yaklaşık yüzde 25 arttı.
8
DELTA ETKİSİ: BELİRTİLER DEĞİŞTİ
ABD'li doktor George Monks Delta ile birlikte semptomların değiştiğini duyurdu. Monks son dönemde sıkça görülen belirtileri de açıkladı.
9
İŞTE YENİ SEMPTOMLAR
International Business Times'ta yer alan habere göre, Delta varyantına yakalanan hastalar sıklıkla orijinal virüse yakalananların aksine virüse tat ve koku kaybı yaşamıyor.
10
Aynı habere göre, Delta varyantı öksürük, nefes darlığı, ateş ve vücut ve baş ağrıları gibi belirtilere ev sahipliği yapıyor. İngiltere'de yapılan bir araştırma bu sonuçları destekliyor.
11
Buna göre, baş ağrısı, boğaz ağrısı ve burun akıntısının artık en çok bildirilen Kovid-19 semptomları olduğu açıklandı. 40'lı yaşların altındakilerde baş ağrısı (%66), boğaz ağrısı (%53), burun akıntısı (%49) ve ateş (%42), oranında görüldü.
12
Aynı araştırmaya göre, artık daha az insan tat alma duyularını kaybettiklerini bildiriyor. Aynı araştırmaya göre, enfekte olan genç insanlar artık daha hafif soğuk algınlığı semptomları gösteriyor.
13
İngiltere'de virüse yakalanan binlerce kişiye ait verileri mercek altına alarak yapılan araştırmaya göre, koku kaybı olarak da bilinen anosmi artık en yaygın 10 semptom arasında değil.
14
Uzmanlar Delta varyantının virüsün diğer tüm türlerine kıyasla daha kolay yayıldığı için masketakmaya devam edin çağrısında bulunuyor. Uzmanlar ayrıca aşıların Delta'ya karşı en etkili silah olduğunun da altını çiziyor.