Son dakika: Delta bitmeden yeni kâbus... Aşıdan bir iyi bir kötü haber!
Hindistan merkezli Delta varyantı dünyayı paniğe sevk ederken, korkutucu bir mutasyon haberi de Peru'dan gelmişti. 31 ülkede tespit edilen Lambda varyantı alarm zillerinin bir kez daha çalmasına yol açarken, bilim insanlarından sevindirici bir haber geldi. Son dönemin en baskın varyantı konumundaki Delta için ise İsrail'den kötü bir haber geldi.
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Yaklaşık 2 yıldır hayatımızda olan koronavirüs dünya genelinde 4 milyondan fazla insanın hayatına mal oldu. Virüse karşı küresel aşılamada 3 milyar doz barajı geçilse de yeni varyantlar bilim dünyasını çaresiz bırakıyor.
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Delta varyantıyla mücadele eden bilim insanları şimdi de Peru'da ortaya çıkan ve 30 ülkeye yayılan Lambda varyantına çözüm arıyor. 31 ülkede tespit edilen varyant ile ilgili bilim insanlarından sevindirici bir haber geldi.
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New York Üniversitesi Grossman Tıp Fakültesi'nde görev yapan bilim insanları, laboratuvar çalışmalarında, mRNA aşıları tarafından tetiklenen antikorların Lambda varyantına karşı işe yaradığını tespit etti.
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İngiliz Daily Mail gazetesinin haberine göre; bu, Türkiye'de yaygın olarak kullanılan BioNTech ile Moderna aşılarının mutasyonu kesinlikle engellediği anlamına gelmiyor. Fakat bilim insanları mRNA temelli bu aşıların işe yaradığı konusunda kendilerinden emin...
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Lambda mutasyonunu izleyen doktorlar, bunun Delta dahil olmak üzere diğer varyantlara göre daha kolay yayılmasından endişe ediyor. BioRxiv'te yayınlanan yeni bir çalışma, Lambda'nın dünya genelinde etkili olan diğer mutasyonlardan daha fazla tehlikeli olmayabileceğine dair bir umut yarattı.
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Araştırmacılar, Lambda varyantı örneklerini aşının sağladığı antikorlar ve deneysel tedavilerde kullanılan güçlü ilaçlar karşısında test etti. Lambda varyantı MRNA temelli aşılar tarafından üretilen antikorlara 'kısmi direnç' gösterse de, bu direncin enfeksiyona karşı korumada ciddi bir eksiklik yaratmasının mümkün olmadığını ortaya koydu.
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New York Üniversitesi'nin bu çalışmasına imza atan yazarlar, "Sonuçlar mevcut kullanımdaki aşıların Lambda varyantına karşı koruyucu olacağını ve monoklonal (Eski ABD Başkanı Donald Trump'a uygulanmıştı) antikor tedavisinin etkili olacağını gösteriyor" ifadelerini kullandı.
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İSRAİL KORUMA ORANINI DÜŞÜRDÜ
Öte yandan Hindistan'dan çıkan en yaygın varyant konumuna yükselen Delta cephesinden de bir haber geldi. Pfizer-BioNTech aşısının Delta'ya karşı koruyuculuğu azaldı.
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Reuters'ta yer alan bilgiye göre, İsrail, yeni enfeksiyonları ve semptomatik vakaları önlemede Pfizer-BioNTech Kovid-19 aşısının etkinliğinin azaldığını ancak ağır vakaları önlemede hâlâ oldukça etkili olduğunu açıkladı.
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Daha önce İsrail Kamu Yayın Kuruluşu (KAN), İbrani Üniversitesinin Delta varyantına karşı Pfizer-BionNTech aşısının Delta varyantına karşı yüzde 70 etkili olduğunu belirlediğini duyurmuştu.
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Geçtiğimiz haftalarda ise Pfizer'de görev alan İsraili yetkililer aşılarının Delta'ya karşı yüzde 95 etkili olduğunu açıklamıştı. Başka bir deyişle son araştırma ile aşını koruyuculuk oranı düştü.
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Koronavirüs mutasyonlarına her geçen gün bir yenisi daha ekleniyor. Hindistan kökenli Delta varyantına karşı BioNTech aşısının yüzde 90 etkili olduğu bildirilmişti. Bu varyantın kendi içinde mutasyona uğramasıyla "Delta Plus" varyantı oluştu.
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Bu varyantın görüldüğü 85 ülke arasında Türkiye, ABD, İngiltere, Portekiz, İsviçre, Japonya, Polonya, Nepal, Rusya ve Çin de bulunuyor. Bulaşıcılığı ise yüzde 60 oranında.
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Delta plus varyantının Türkiye'de görülmesiyle ilgili şu açıklamada bulundu: "Delta plus 3 kişide, 3 farklı ilde görüldü. Bunlardan biri İstanbul, Ankara'da yok. Diğer iki ili söylemeyeyim. Bu kişilerin de genel durumları iyi, ayaktan takip edilen hastalar. Dolayısıyla o açıdan daha ağır geçiren kişiler değil. Delta ise sayıları giderek artıyor, 284'lere kadar çıktı. İl sayımız da artıyor, 30'u buldu."
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Lambda varyantı ise bilim dünyasınca saptanan en yeni koronavirüs mutasyonu. Çıkış noktası Peru. Türkiye'de henüz Lambda varyantının saptandığına ilişkin bir veri yok.
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Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından 14 Haziran'dan itibaren dikkate alınan Lambda varyantı, bundan 9 gün sonra ise İngiltere Halk Sağlığı Merkezi (PHE) tarafından incelemeye alındı.
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DSÖ'ye göre varyantın daha hızlı yayılma ve aşıya karşı daha dirençli olma ihtimali var. Ancak bu iki endişe için de daha fazla kanıta ve bilimsel çalışmaya ihtiyaç var.
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Bilim insanları Lambda'nın sırrını çözmeye çalışıyor. Ancak işleri oldukça zor. Zira bu varyantın diğer varyantlara göre daha karmaşık bir şekilde mutasyona girmiş olması bilim insanlarının elini bir hayli güçleştiriyor.