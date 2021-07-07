Son dakika: Delta bitmeden yeni kâbus... Aşıdan bir iyi bir kötü haber!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Delta plus varyantının Türkiye'de görülmesiyle ilgili şu açıklamada bulundu: "Delta plus 3 kişide, 3 farklı ilde görüldü. Bunlardan biri İstanbul, Ankara'da yok. Diğer iki ili söylemeyeyim. Bu kişilerin de genel durumları iyi, ayaktan takip edilen hastalar. Dolayısıyla o açıdan daha ağır geçiren kişiler değil. Delta ise sayıları giderek artıyor, 284'lere kadar çıktı. İl sayımız da artıyor, 30'u buldu."