Son dakika... Dehşete düşüren koronavirüs raporu: The Economist duyurdu! İşte gerçek ölü sayısı
Dünya iki yıldır koronavirüsün pençesinde... Son varyantlar ile yeniden vakaların artışa geçtiği şu günlerde The Economist'ten çok konuşulacak bir iddia geldi. The Economist tarafından yapılan araştırma koronavirüsteki 'gerçek ölü sayısı' hakkında ezber bozan bir iddia ortaya attı.
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İlk olarak 2019'un son günlerinde Çin'in Wuhan kentinde görülen koronavirüs (Kovid-19) dünyanın bir numaralı ortak gündemi olmaya devam ediyor. Dünyanın neredeyse her bölgesinde görülen virüs 220 milyondan fazla kişiye bulaştı.
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Son dönemde Delta, Delta Plus ve Mu gibi varyantları le gündeme gelen virüs 4 milyondan fazla insanın hayatına mal oldu. Bu mutasyonlar pek çok ülkede pandemi tedbirlerinin geri gelmesine neden oldu.
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Küresel aşılama çalışmaları son sürat sürerken bilim insanları virüs ile ilgili pek çok bilimsel araştırmaya imza atıyor. The Economist'te yer alan son araştırma ise ezber bozan sonuçlar ortaya koydu.
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Resmi rakamlara göre, yaklaşık 2 yıldır hayatımızda olan virüs 4 milyon 575 bin 690 kişinin hayatına mal oldu. Söz konusu araştırmaya göre, bu sayı gerçeği yansıtmıyor olabilir.
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'GERÇEK ÖLÜ SAYISI 15 MİLYONU AŞTI'
The Economist’te yer alan çalışmaya göre dünya genelindeki toplam ölü sayısı 3 kat daha yüksek olabilir. Bu da ölü sayısının 15 milyonu aşması demek.
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Çin, Rusya ve Hindistan gibi nüfusun yoğun olduğu bölgelerde koronavirüs kaynaklı ölümlerin daha az sayıldığını belirten çalışmaya göre, bu bölgelerde Kovid-19'dan ölen birçok kişiye hiç test yapılmadı.
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Latin Amerika ve Afrika'daki pek çok ülkede de benzer bir tablonun olduğuna dikkat çeken uzmanlar, Nikaragua'daki ölümlerin bildirilen 200'den yüzde 9 bin 900 daha fazla olabileceğini öne sürdü.
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Nüfusa oranlandığında koronavirüsten en çok etkilenen ülkelerinin Latin Amerika ülkeleri olduğunun altını çizen bilim insanları, 'Benzer şekilde, Hindistan'ın ölü sayısının aslında yüzbinlerce değil, milyonları bulduğunu tahmin ediyoruz' dedi.
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İŞTE LİSTENİN BAŞINDAKİ ÜLKE
The Economist tarafından yapılan araştırmaya göre, az bildirilen koronavirüs ölümlerinde ilk beş ülke Afrika'dan. Tanzanya ise listenin başında yer aldı.
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Söz konusu araştırmaya göre, bu ülke sadece 50 Kovid-19 ölümü bildirdi. Ancak araştırmacılar gerçek rakamın 15 bin ila 67 bin arasında olduğunu tahmin ediyor.
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EN ÇOK AŞI OLMAYANLARI HEDEF ALIYOR
Öte yandan koronavirüs salgınında ABD ve Türkiye’deki vaka, hastaneye yatış ve ölüm istatistikleri, virüsün büyük oranda aşı olmayan veya aşıları tamamlamayan kişileri etkilediğini gösteriyor.
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Kovid-19’un bulaşıcılığı yüksek Delta varyantının dünyada yayılmasıyla birlikte her iki ülkede de vaka sayılarının temmuzdan itibaren yeniden yükselişe geçtiği görülüyor. Günlük vaka sayıları ağustosta ABD’de 180 binlere, Türkiye’de ise 20 binlere kadar çıktı. ABD’den halen yaklaşık 8 milyon 772 bin, Türkiye’de ise 514 bin aktif vaka bulunuyor.
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Bugüne dek 373,5 milyon doz Kovid-19 aşısının yapıldığı ABD, Çin ve Hindistan’ın ardından dünyada en fazla aşı yapılan ülke konumunda bulunuyor. Sağlık Bakanlığı verilerine göre 96 milyon 378 bin 383 doz aşının yapıldığı Türkiye, dünyada en fazla doz aşı yapılan 8’nci ülke olurken, Avrupa ülkeleri arasında Almanya’nın ardından ikinci sırada yer alıyor.
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Nüfusun aşılanma oranlarında ise ABD’de nüfusun 61 ve Türkiye’de yüzde 45'ine en az bir doz aşı yapıldığı görülüyor. Bu alanda ABD’de dünyada 11’nci, Türkiye ise 13’ncü sırada yer alıyor.
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ABD’de aşılanması tamamlanmış kişilerin oranı yüzde 52,03, kısmen aşılanmışların oranı yüzde 9,29 iken, Türkiye’de aşıları tamamlananlar yüzde 44,27, kısmen aşılananlar ise yüzde 13,18’e ulaşmış durumda.
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Aşılanması tamamlanmış kişiler vaka yükünün yüzde 17’sini, hastalık ve ölüm yükünün ise yüzde 10’una sebep oluyor. New York Times gazetesinin ABD’deki 40 eyalet ve Washington DC bölgesinden derlediği bilgilere göre, aşılanması tamamlanmış kişiler tüm eyaletlerde vaka yükünün yüzde 1’inden azını oluşturuyor.
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Aşılanması tamamlanmış kişiler, hastanede tedavi edilen hastaların yüzde 0,1 ila yüzde 5’ini, ölümlerin ise yüzde 0,2 ila yüzde 6’sını meydana getiriyor.
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Uzmanlar ölümlerde kronik hastalıklar gibi ikincil sebeplerin de rolünün olduğu, ölümlerin doğrudan Kovid-19 kaynaklı olup olmadığını tayin etmenin güç olduğuna dikkati çekiyor.