Son dakika... Dehşete düşüren koronavirüs raporu: The Economist duyurdu! İşte gerçek ölü sayısı

Kovid-19’un bulaşıcılığı yüksek Delta varyantının dünyada yayılmasıyla birlikte her iki ülkede de vaka sayılarının temmuzdan itibaren yeniden yükselişe geçtiği görülüyor. Günlük vaka sayıları ağustosta ABD’de 180 binlere, Türkiye’de ise 20 binlere kadar çıktı. ABD’den halen yaklaşık 8 milyon 772 bin, Türkiye’de ise 514 bin aktif vaka bulunuyor.