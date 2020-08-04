Son dakika: Daria Kyryliuk’un darp olayının yankıları sürüyor... Sürpriz tanık ortaya çıktı! İşte ifadesi...

‘Yalan söylemiyoruz’ Çeşme'deki plajın sahibi Burak Beşer, gazetecilerin ısrarla kamera görüntülerini sorması üzerine ne içeride ne dışarıda güvenlik kameraları olmadığını iddia edip kendilerine karalama kampanyası yapıldığını ileri sürdü. Şaşkın olduğunu söyleyen Beşer, “Olay işletmemizin dışında ve alakası olmayan yerde gerçekleşmiş, iki farklı misafir arasında olmuştur. Ne çalışanlarımızla ne de bizimle hiçbir alakası yoktur. Olay bizi üzdü. Olan şeyi söylüyoruz, yalan söylemiyoruz görgü tanıkları şahitler de var bizde hukuksal yollara başvuracağız” dedi.