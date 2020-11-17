Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan ne zaman açıklama yapacak? Kabine toplantısı başladı... Gözler toplantıdan çıkacak kararlarda!
Son Dakika Haber... Kabine toplantısı yeni haftayla beraber gündeme geldi. Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de toplandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanan Kabine toplantısında, Kovid-19 ile mücadele kapsamında yapılan çalışmaların değerlendirilmesi ve gelinen son durumun ele alınması bekleniyor. Sağlık Bakanı Koca'nın sunum yapması öngörülen toplantıda, yeni tedbirler alınıp alınmayacağının da gündeme geleceği tahmin ediliyor. Diğer yandan toplantıda, yüz yüze eğitim, sokağa çıkma yasağı, restoranlara saat sınırlaması ve 65 yaş üzeri kısıtlamalarının ele alınacağı öğrenildi. Peki, Cumhurbaşkanı Erdoğan ne zaman açıklama yapacak? İşte, Kabine toplantısıyla ilgili ayrıntılı bilgiler...
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1
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Kabine toplantısı ile ilgili son dakika açıklamaları yakından takip ediliyor. Koronavirüs önlemleri ile ilgili alınacak yeni kararlar vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlık ettiği Kabine toplantısı sonrası koronavirüs salgınında son durumun ele alınması bekleniyor. Peki Cumhurbaşkanı Erdoğan ne zaman açıklama yapacak?
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KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de toplandı. Kabine toplantısında, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla ilgili son durum ile yeni tedbirler alınıp alınmayacağının gündeme gelmesi bekleniyor.
Toplantıda başta Kovid-19 olmak üzere ülke gündemindeki çeşitli konular ele alınacak.
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın da bir sunum yapması öngörülen toplantıda, Kovid-19 tedbirleri, artan vaka ve ölüm sayıları ile son durumun masaya yatırılacağı tahmin ediliyor.
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Ara tatil dönemine giren okulların tatil sonrasındaki durumunun da toplantıda gündeme gelmesi öngörülürken, vaka sayılarının yeniden artmaya başlamasıyla restoranların hizmet saatleri, 65 yaş üstü vatandaşların sokağa çıkmalarının kısıtlanması gibi tedbirlerin genişletilip genişletilmeyeceği, ayrıca yeni tedbirler alınıp alınmayacağı gibi konuların da ele alınması bekleniyor. Yerli aşı çalışmalarında gelinen aşamanın da toplantının gündem maddeleri arasında yer alacağı öngörülüyor.
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Önceki kabine toplantısında kamu ve özel sektörde esnek çalışmanın teşvik edilmesi kararlaştırılmış, paket servis hariç olmak üzere lokanta, restoran, kuaför, düğün salonu, yüzme havuzu, halı saha, tiyatro, sinema, konser salonu ve benzeri iş yerlerinde hizmetlerin saat 22.00'de sona ereceği karara bağlanmıştı.