Gündem Haber Giriş: 17 Kasım 2020 - 18:11 | 17 Kasım 2020 - 18:11

Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan ne zaman açıklama yapacak? Kabine toplantısı başladı... Gözler toplantıdan çıkacak kararlarda!

Son Dakika Haber... Kabine toplantısı yeni haftayla beraber gündeme geldi. Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de toplandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanan Kabine toplantısında, Kovid-19 ile mücadele kapsamında yapılan çalışmaların değerlendirilmesi ve gelinen son durumun ele alınması bekleniyor. Sağlık Bakanı Koca'nın sunum yapması öngörülen toplantıda, yeni tedbirler alınıp alınmayacağının da gündeme geleceği tahmin ediliyor. Diğer yandan toplantıda, yüz yüze eğitim, sokağa çıkma yasağı, restoranlara saat sınırlaması ve 65 yaş üzeri kısıtlamalarının ele alınacağı öğrenildi. Peki, Cumhurbaşkanı Erdoğan ne zaman açıklama yapacak? İşte, Kabine toplantısıyla ilgili ayrıntılı bilgiler...