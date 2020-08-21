Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi ne zaman, saat kaçta açıklayacak? İşte 'Müjde' açıklamasının saati
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın müjde açıklaması için geri sayım başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan çarşamba günü yaptığı açıklamada, ‘Cuma günü inşallah bu müjdeyi tüm milletimize vermek suretiyle Türkiye'de yeni bir dönemin açılacağına da şimdiden inanıyorum.’ demişti. Açıklama bugün bugün Dolmabahçe’den Millete Sesleniş konuşması şeklinde yapılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdeyi saat kaçta açıklayacağı belli oldu.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklayacağını duyurduğu müjde açıklaması ile ilgili son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. İki gün önce yaptığı açıklamada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ‘İnşallah bu müjdeyi tüm milletimize vermek suretiyle Türkiye'de yeni bir dönemin açılacağına da şimdiden inanıyorum.’ demişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün saat 15:00’da Dolmabahçe’den Millete Sesleniş konuşması ile müjdeyi açıklayacak. Peki müjde ne? Hürriyet gazetesi köşe yazarı Abdulkadir Selvi konu ile ilgili köşesinde açıklamada bulundu.
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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN NE ZAMAN AÇIKLAMA YAPACAK?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklamayı Cuma günü yapacağını duyurdu. Erdoğan'ın bugün saat 15.00'da İstanbul'da açıklama yapacağı öğrenildi.
PEKİ MÜJDE NE? Hürriyet gazetesi köşe yazarı Abdulkadir Selvi konu ile ilgili köşesinde şu açıklamaları yaptı: Elbette ki Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklayana kadar müjdenin ne olduğu konusunda kesin konuşmak mümkün değil. Sınırlı sayıda bir kadronun bildiği müjdenin açıklanması, düzenlenecek bir programla gerçekleştirilecek. Programın hazırlıkları bir süredir gizli olarak yürütülüyormuş. Ama bir ara bir panik yaşanmış. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kalyon Güneş Teknolojileri Fabrikası’nın açılışında bir müjde vereceğini söyleyince, hazırlıkları yapan ekip bir an “Eyvah! Yoksa burada mı açıklayacak?” diye panik olmuş. Ama Cumhurbaşkanı “cuma günü” dediği için rahatlamışlar. Cumhurbaşkanı Erdoğan millete hep doğru olanı söyledi. O nedenle milletin de doğruluğuna inandığı bir lider. 18 yıl boyunca milletin itimadına layık olmak başka türlü mümkün değil. Seçim dönemlerinde patlatılan balonlara tenezzül etmedi. Türkiye 3 yıl sonra seçime gidecek ama Ayasofya’yı açtı, şimdi de müjdeyi açıklayacak. Peki Berat Albayrak’ın “eksen değişikliği olacağını” söyleyecek kadar iddialı olduğu müjde ne zaman tespit edildi ve neden cuma günü açıklanacak? Rezerv tespit edileli 1 ay olmuş. Ama emin olmak için bir süre inceleme yapılmış. Rezerv hesaplamaları, hacim, derinlik gibi teknik testleri gerçekleştirilmiş. Bu testlerde ciddi bir sonuç alınmasa, Cumhurbaşkanı Erdoğan “müjde” diye açıklama yapmazdı.
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CİDDİ BİR REZERV
Siyasi bir görevi olmayan ama teknik olarak bu konuları Türkiye’de bilen birkaç sayılı isimden birine sordum. “Ciddi bir rezerv var” dedi. Türkiye’nin doğalgazda uluslararası oyuncu olması yönündeki ilk adım olduğunu söyledi. Kimse bir yerlere çekmesin. İlk adım diyoruz. İnşallah Doğu Akdeniz’de de büyük doğalgaz rezervleri tespit ederiz. Petrol için 20’nci yüzyılın, doğalgaz için 21’inci yüzyılın enerji kaynağı deniliyor. Batman’da ilk petrol bulunduğunda İsmet Paşa’ya haber veriliyor. Cumhurbaşkanı İnönü’nün ilerleyen yaşına rağmen sevinçten takla attığını, “Gerçekten o mu?” diye defalarca sorduğunu gazeteci Avni Özgürel anlattı. Bunlar tarihi anlar.
ERDOĞAN DOLMABAHÇE’DEN AÇIKLAYACAK Cumhurbaşkanı Erdoğan iki gün önceden haberini verdiği müjdeyi, bugün Dolmabahçe’den Millete Sesleniş konuşması şeklinde açıklayacak. O nedenle dünden beri ciddi bir faaliyet yürütülüyor. Erdoğan’ın Karadeniz’de tespit edilen doğalgaz rezervini açıkladıktan sonra doğalgazın çıkarılması için yürütülecek olan çalışmalar hakkında da bilgi vermesi bekleniyor. Erdoğan’ın doğalgazın bir an önce çıkarılarak üretime yansıtılmasını istediği söyleniyor.
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BAKAN ALBAYRAK’TAN AÇIKLAMA
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Kalyon Güneş Teknolojileri Fabrikası Açılış Töreni’nin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıkladığı ‘müjde’yle ilgili şöyle konuştu: “Önümüzdeki günlerde daha güzel haberlerle Türkiye inşallah daha mutlu ve güçlü şekilde geleceğe uyanacak. Hakikaten Türkiye için bir eksen değişikliği, değişim ve dönüşüm noktasında önemli bir süreç olacak, önemli bir haber olacak. Onun için Cumhurbaşkanımızın söylediğinin ötesine bir kelime daha söylemek doğru olmaz. Cumayı bekleyelim. Biraz meraklanalım. Türkiye açısından inşallah çok daha güzel günler bizi bekliyor. Siz yeter ki doğru iş yapmaya, doğru hedeflerle doğru adımlar atmaya devam edin, sonuç her anlamda gelecektir, yeter ki bu millete inandığınız sürece.
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FAHRETTİN ALTUN’DAN AÇIKLAMA
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter hesabından, "Sayın Cumhurbaşkanımızın Cuma günü vereceğini söylediği müjdeye ilişkin birtakım spekülasyonların yapıldığını görüyoruz. Lütfen bu spekülasyonlara kulak asmayın. Hep birlikte, heyecan içinde sayın Cumhurbaşkanımızın yarın yapacağı konuşmayı bekliyoruz." açıklamasını yaptı.