Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi ne zaman, saat kaçta açıklayacak? İşte 'Müjde' açıklamasının saati

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN NE ZAMAN AÇIKLAMA YAPACAK? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklamayı Cuma günü yapacağını duyurdu. Erdoğan'ın bugün saat 15.00'da İstanbul'da açıklama yapacağı öğrenildi.



PEKİ MÜJDE NE?

Hürriyet gazetesi köşe yazarı Abdulkadir Selvi konu ile ilgili köşesinde şu açıklamaları yaptı:

Elbette ki Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklayana kadar müjdenin ne olduğu konusunda kesin konuşmak mümkün değil. Sınırlı sayıda bir kadronun bildiği müjdenin açıklanması, düzenlenecek bir programla gerçekleştirilecek.

Programın hazırlıkları bir süredir gizli olarak yürütülüyormuş. Ama bir ara bir panik yaşanmış.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kalyon Güneş Teknolojileri Fabrikası’nın açılışında bir müjde vereceğini söyleyince, hazırlıkları yapan ekip bir an “Eyvah! Yoksa burada mı açıklayacak?” diye panik olmuş. Ama Cumhurbaşkanı “cuma günü” dediği için rahatlamışlar.

Cumhurbaşkanı Erdoğan millete hep doğru olanı söyledi. O nedenle milletin de doğruluğuna inandığı bir lider. 18 yıl boyunca milletin itimadına layık olmak başka türlü mümkün değil. Seçim dönemlerinde patlatılan balonlara tenezzül etmedi. Türkiye 3 yıl sonra seçime gidecek ama Ayasofya’yı açtı, şimdi de müjdeyi açıklayacak.

Peki Berat Albayrak’ın “eksen değişikliği olacağını” söyleyecek kadar iddialı olduğu müjde ne zaman tespit edildi ve neden cuma günü açıklanacak?

Rezerv tespit edileli 1 ay olmuş. Ama emin olmak için bir süre inceleme yapılmış. Rezerv hesaplamaları, hacim, derinlik gibi teknik testleri gerçekleştirilmiş. Bu testlerde ciddi bir sonuç alınmasa, Cumhurbaşkanı Erdoğan “müjde” diye açıklama yapmazdı.