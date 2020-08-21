Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi açıkladı! İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın doğal gaz rezervi müjdesi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde kamuoyunun merakla beklediği "müjde"yi açıkladı. Erdoğan, "Türkiye, tarihinin en büyük doğal gaz keşfini Karadeniz’de gerçekleştirdi." dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasına başlarken, ‘Rabbim bize bambaşka bir yerde, hem de görülmedik zenginlikte bir kapı açtı.'dedi ve müjdeyi açıkladı. Müjde ile ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Fatih sondaj gemimiz Tuna1'deki sondajında hamd olsun 320 milyar metreküp doğalgaz rezervi keşfetmiş durumda.' dedi. İşte açıklamalar…
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