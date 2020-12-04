Son dakika... Cumhurbaşkanı çok net konuştu! Örnek kararlar peş peşe geliyor, liste giderek kabarıyor!
Son dakika haberi... Prof. Dr. Uğur Şahin ve Dr. Özlem Türeci çiftinin yönettiği BioNTech şirketinin geliştirdiği aşı, Çin'de üretilen aşı, Rusya tarafından bulunan aşı, Oxford Üniversitesi'nin aşısı derken aylardır dünyayı kasıp kavuran koronavirüs pandemisinde tünelin ucundaki ışık göründü. Polonya ve Slovakya gibi ülkelerde aşı zorunlu olacak fakat ABD, Türkiye ve Fransa gibi gibi ülkelerde ise aşı teşvik edilecek fakat şart koşulmayacak... Birçok dünya lideri ve etkili figür, bu aşıyı yaptıracağını açıkladı. İşte o isimler ve konuya ilişkin düşünceleri...
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün Ayasofya Camii'nde kıldığı cuma naması sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, koronavirüs aşısını yaptıracağını şu sözlerle açıkladı:
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"Şahsen benim de aşı olma konusunda herhangi bir sıkıntım söz konusu değil. Çünkü sağlık söz konusudur. Sağlığın söz konusu olduğu yerde, tabii ki bizler de sağlığımızı korumak için ne gerekiyorsa yapmak durumundayız. Hele hele COVID noktasında, ülkede tüm vatandaşlarımıza örnek olma noktasında bir defa böyle bir adımı atmamız gerekiyor. Temennimiz bir an önce bu tedavi yollarıyla, vatandaşlarımızı bu beladan kurtarmaktır."
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da aşı yaptırmayı düşünüyor fakat biraz temkinli. Kılıçdaroğlu, Türkiye'ye ilk gelmesi beklenen Çin aşısını doktorlara danışarak yaptıracağını anlattı. Kılıçdaroğlu, "Doktorlar bu aşıyı olun derse olacağız. Önyargım yok. İnsanlar Covid'e yakalanmayacaksa bu aşıyı yapmalıyız" dedi.
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da aşıyı yaptıracağını duyurmuştu. Aşının Türkiye'de mecburi olmayağını duyuran Bakan Koca, "Ama vatandaşımıza aşıyı anlatarak ikna edeceğiz. Kamuoyunun huzurunda aşıyı yaptıracağım" ifadelerini kullandı.
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20 Ocak'ta Beyaz Saray'a çıkacak seçilmiş ABD Başkanı Joe Biden da aşıyı yaptıracak isimler arasında. CNN'den Jake Tapper'a verdiği özel röportajda Biden, göreve geldikten sonraki ilk 100 gün Amerikalıların federal binalar ve toplu taşıma araçlarında maske takmasını şart koşan kararname çıkaracağını anlattı. Bu mülakatta Biden, Dr. Anthony Fauci’nin aşının güvenli olduğunu söylemesi halinde kamuoyu önünde aşı yaptırmaya hazır olduğunu belirtti.
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ABD Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Başkanı Dr. Anthony Fauci de aşının arkasındaki bilime inancı artırmak için kameralar önünde aşı olacağını açıklayan isimler arasında yer aldı.
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Eski ABD liderleri Barack Obama, George W. Bush ve Bill Clinton, yeni aşıların güvenliğiyle ilgili kamuoyunda oluşabilecek şüpheleri gidermek için kameralar önünde koronavirüs aşısı olabileceklerini açıkladı.
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Barack Obama Çarşamba günü yayınlanan Sirius XM uydu radyosuyla mülakatında, “İnsanların bilime güvendiğini bilmesi için, aşıyı kameralar karşısında olabilirim ya da aşı olurken video kaydı yapılmasına izin verebilirim” dedi
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Obama’dan önceki başkan, Cumhuriyetçi George W. Bush’un genel sekreteri Freddy Ford da, eski başkanın, ABD Gıda ve İlaç Dairesi’nin (FDA) onayından geçmesinden sonra aşıyı yaptırmaya niyetli olduğunu belirtti.
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Eski Demokrat Başkan Bill Clinton’ın da, “kamu sağlığı yetkililerince belirlenen öncelikleri temelinde, kendisi açısından imkan oluşur oluşmaz aşıyı kesinlikle olacağı” bildirildi.
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ise konuya ilişkin bir açıklama yapmadı, fakat Rusya'nın Sputnik V aşısının denemelerine kızının katıldığını ve herhangi bir sorun olmadığını söylemişti. Kremlin Sözcüsü Dimitri Petrov ise, Putin'in aşı denemelerinde gönüllü olarak yer almasının mümkün olmadığını duyurmuştu.
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Koronavirüsle mücadelesi sık sık eleştiri konusu olan ve kendisi de Covid-19'a yakalanan Brezilya Devlet Başkanı ise aşıya olumsuz yaklaşıyor. Bolsonara "Bu benim hakkım" diyerek aşı yaptırmayacağını açıklamıştı.
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Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador, Rusya tarafından geliştirilen Sputnik V aşısının etkili olduğunun belirlenmesi halined aşıyı olacağını açıklamıştı.
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Bu konuda en çok merak edilen konulardan biri de Prof. Dr. Uğur Şahin ile Dr. Özlem Türeci çiftinin aşı yaptırıp yaptırmadığıydı. New York Times'e konuşan Şahin-Türeci çifti, henüz aşı yaptırmadıklarını açıkladılar.
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Prof. Şahin kendi geliştirdikleri aşıyı henüz neden yaptırmadıklarını şu sözlerle anlattı: "Henüz değil. Klinik düzenlemelerden dolayı aşı yaptırmamıza izin verilmiyor. Aşı şu anda sadece klinik deneyler dahilinde uygulanabiliyor. Ve klinik denemelere şirket çalışanlarının katılmasına izin verilmiyor. Yani bu, aşıya diğer insanların da erişimi olduğunda bizim de erişebileceğimiz anlamına geliyor."
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ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, koronavirüs aşısını hazır olduğunda yaptırmaktan gurur duyacağını açıklamıştı.
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ABD Başkanı Donald Trump'ın kızı Ivanka, eylül ayında aşıyı yaptırmaya istekli olduğunu duyurmuştu.
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Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Gutterres de sırası geldiğinde aşıyı yaptıracağını sözcüsü aracılığıya kamuoyuna duyurmuştu.