Son dakika... Cumhurbaşkanı çok net konuştu! Örnek kararlar peş peşe geliyor, liste giderek kabarıyor!

"Şahsen benim de aşı olma konusunda herhangi bir sıkıntım söz konusu değil. Çünkü sağlık söz konusudur. Sağlığın söz konusu olduğu yerde, tabii ki bizler de sağlığımızı korumak için ne gerekiyorsa yapmak durumundayız. Hele hele COVID noktasında, ülkede tüm vatandaşlarımıza örnek olma noktasında bir defa böyle bir adımı atmamız gerekiyor. Temennimiz bir an önce bu tedavi yollarıyla, vatandaşlarımızı bu beladan kurtarmaktır."