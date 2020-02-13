SON DAKİKA: Corona virüsü vahim rakama ulaştı! Coronavirus'de Türkiye ve Dünyada son durum
Dünyayı sarsan corona virüsü ile ilgili son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Pek çok kişinin hayatını kaybetmesine neden olurken dünya çapında tedirginlik yaratan corona virüsünde her geçen gün vaka sayısı artıyor. Yetkililer, corona virüsü nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 1369’a yükseldiğini duyurdu. Öte yandan Japonya'da, yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgını nedeniyle karantinaya alınan yolcu gemisinde, 44 kişide daha virüs tespit edildi. Peki, corona virüsü nedir? Coronavirüs belirtileri neler? Corona virüsü Türkiye’ye sıçradı mı?
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İlk olarak Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde 12 Aralık 2019'da tespit edilen Kovid-19, kısa sürede diğer şehir ve ülkelere yayılması üzerine, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) "acil durum" ilan etmişti.Çin'de, Kovid-19 salgını nedeniyle can kaybı 1368'e, virüs bulaşan kişi sayısı 59 bin 883'e yükselmişti.DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, önceki gün Çin'de ortaya çıkan yeni tip koronavirüse, "Kovid-19" adının verildiğini duyurmuştu. Peki, corona virüsünde son durum ne? Corona virüsü Türkiye’ye sıçradı mı? Corona virüsünün tedavisi bulundu mu? Corona virüsüyle ilgili son durumu ve iddiaları derledik…
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8 Şubat Cumartesi günü dünya genelinde 34.917 kişide Corona Virüsü belirlenirken, 724 kişi hayatını kaybetti ve 2.152 kişi de corona virüsünden kurtuldu.
10 Şubat 2020’de paylaşılan güncel verilere bakıldığında Corona Virüsü'nün 40 bin kişiye bulaştığı artan vaka sayısının ardından 3.410 kişinin hastalıktan kurtulduğu ve 910 kişinin de dünya genelinde hayatını kaybettiği gelen son bilgiler arasında yer alıyor..
11 Şubat’ta paylaşılan güncel verilere göre Corona virüsünün bulaştığı kişi sayısında %10'a yakın bir artış gerçekleşerek 43.112 vaka doğrulanırken, 1.018 kişi de hayatını kaybetti. Kurtarılan ve tedavi edilen kişi sayısı 4.099 olarak belirtildi.
12 Şubat Çarşamba günü paylaşılan güncel verilere göre 45201 kişiye virüs bulaşmış durumdadır. 1116 kişi hayatını virüs nedeniyle kaybederken 4975 kişi ise tedavi edilerek kurtarıldı. 13 ŞUBAT son verilere göre corona virüsü bulaşan sayısı 60 bin kişiyi geçmiş durumda.
14 Şubat Perşembe günü ise Kyodo'daki habere göre, Yokohama Limanı'nda geçen hafta karantinaya alınan 3 bin 700 civarında kişinin bulunduğu "Diamond Princess" adlı yolcu gemisinde, Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 218'e çıktı.
Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, gemideki biri mürettebat 44 kişide daha Kovid-19'a rastlanmasıyla, ülkedeki vaka sayısının 247'e yükseldiği bildirildi.
Açıklamada, söz konusu 44 kişiden 29'unun Japonya vatandaşı olduğu bilgisi paylaşıldı.- Yaşlılar gemiden daha erken inebilecek.
Halihazırda 3 bin 500'den fazla yolcu ve mürettebat bulunan gemideki karantinanın 19 Şubat'a kadar sürmesi bekleniyor.
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Corona Virüsü Türkiye’ye sıçradı mı?
Corona virüsünün Türkiye’ye de sıçradığı haberleri daha önce yalanlanmıştı son olarak Van’da Van'ın Özalp ilçesinde "bir hastada corona virüs görüldüğü" iddiası ortaya atıldı. Van İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Mahmut Sünnetçioğlu, yaptığı yazılı açıklamada, ilçede corona virüse yakalanan herhangi birinin bulunmadığını belirtti.
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Corona Virüsü tedavisi var mı?
Corona virüslerinin spesifik bir tedavisi bulunmuyor. Çoğu zaman semptomlar kendi kendine geçiyor. Virüsün yayılmasını önlemek için tüm ülkelere "mümkün olabildiğince agresif" mücadele vermesi çağrısında bulunan Ghebreyesus, virüse karşı geliştirilecek ilk aşının 18 ayda tamamlanabileceği bilgisini paylaşmıştı.
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Corona Virüsü'nün belirtileri nedir?
Ulusal Sağlık Komisyonu’ndan (NHC) yapılan açıklamaya göre, ülke genelinde etkili olan 2019-nCoV salgınında ölü sayısı 425’e, 2 bin 788’inin durumu ciddi olmak üzere virüsten etkilenen kişi sayısı 20 bin 438’e çıktı.
Corona Virüsler (CoV), soğuk algınlığından Orta Doğu Solunum Sendromu (MERS-CoV) ve Ağır Akut Solunum Sendromu (SARS-CoV) gibi daha ciddi hastalıklara kadar çeşitli hastalıklara neden olan büyük bir virüs ailesidir. Şuana kadar ilk görülen ve dikkat çekilen belirtileri;
İştahsızlık ve kilo kaybı
Yüksek Ateş
Halsizlik ve yorgunluk hali
Karın bölgesinde görülen şişlikler
Görme sorunları, gözün sulanması ve gözde renk değişimi
Solunum sorunları ve nezle
Denge sorunları
Genel psikolojik durumda değişme, mutsuz ifade
Corona Virüsü Kuluçka Suresi Kaç Gündür?
Corona Virüsü kuluçka suresi 10-14 gün olarak tahmin edilmektedir.
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Corona Virüsü bulaşır mı?
Hastalığın başlangıcındaki ilk kaynak Huanan Deniz Ürünleri Toptan Satış Pazarında yasadışı olarak katılan vahşi hayvanlar düşünülmekle birlikte, insandan insana ve sağlık merkezlerinde bulaşabildiği bildirilmiştir. Şuana kadar hastalığın bulaşma yolunun damlacık yoluyla olduğu bildirilmiştir.
Ortalama inkübasyon süresi ile ilgili sınırlı bilgi mevcuttur, MERS-CoV ve SARS-CoV epidemiyoloji bilgisine göre 14 güne kadar inkübasyon süresi olabileceği düşünülmektedir.
Eldeki verilere göre ağır seyreden olguların oranının ve fatalite hızının çok yüksek olmadığı şeklinde bir izlenim elde edilmiştir. Ancak ilerleyen dönemde virüsün genetik yapısında ortaya çıkabilecek değişikliklere bağlı olarak farklılaşabilir.
Şu an için bulaştırıcılık süresi, inkübasyon süresi ve virüsün dış ortama dayanma süresi net olarak bilinmemektedir.