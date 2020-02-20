Gündem Haber Giriş: 20 Şubat 2020 - 14:53 , / 20 Şubat 2020 - 14:53

SON DAKİKA: corona virüsü sebebiyle ölüm sayısı yükseliyor! Türkiye ve dünyada Coronavirus'te son durum

İlk olarak Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde 12 Aralık 2019'da tespit edilen corona virüsünde ölü sayısı yükselmeye devam ediyor. Corona virüsü ile ilgili son dakika gelen bilgilere göre coronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 2.130'a çıktı. Hastalıktan kurtulanların sayısı ise 16.842'a yükseldi. Virüsün bulaştığı kişi sayısı ise toplamda 75.751 olarak kayıtlara geçti. Öte yandan, İran merkezli Mehr Haber Ajansı'na göre ülkede yeni tip koronavirüs saptanan iki kişi hastanede hayatını kaybetti. İran'da buna ilave olarak 3 kişinin daha karantina altına alındığı bildirildi. Diamond Princess adlı yolcu gemisi 3 Şubat tarihinde, Hong Kong'lu bir kişide hastalığın teşhis edilmesi ardından Japonya'nın Yokohama limanında karantinaya alınmıştı. Gemideki 450'sinde ise hastalık ortaya çıktı. Dünyanın yakından takip ettiği corona virüsü yaygınlaşırken corona virüsü belirtileri de bir kez daha merak konusu oldu. Peki, corona virüsü nedir, belirtileri nelerdir? İşte, Corona virüsüyle ilgili Türkiye ve dünyadaki gelişmeler