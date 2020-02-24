Corona virüsü sebebiyle ölüm sayısı yükseliyor! Türkiye ve dünyada Corona virüs'te son durum

CORONA VİRÜSÜNDE SON DURUM
Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan Kovid-19 salgınında toplam 2 bin 467 kişi yaşamını yitirdi. Hastalığa yakalanıp iyileşenlerin sayısı ise 23.386'a yükseldi. Öte yandan virüsten kurtulanların tekrar hastalığa yakalanması tedirginliğin sürmesine sebep oluyor..
Salgında Çin ana karasında 2 bin 377, Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde 2 kişi hayatını kaybetti, virüs bulaşan kişi sayısı dünya genelinde 77 bini geçti. Son olarak komşu İran'da 8 kişi corona virüs yüzünden yaşamını yitirdi.
"Japonya 739, Güney Kore 433, Singapur 86, Tayland 35, Malezya 22, Avustralya 23, Vietnam 16, Almanya 16, ABD 35, Fransa 12, İngiltere 9, Birleşik Arap Emirlikleri 9, Kanada 9, İran 18, İtalya 19, Hindistan 3, Filipinler 3, Rusya 2, İspanya 2, Nepal 1, Sri Lanka 1, Kamboçya 1, Belçika 1, İsveç 1, Finlandiya 1, Mısır 1, Lübnan 1, İsrail 1."