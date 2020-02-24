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Haber Giriş: 24 Şubat 2020 - 00:03, /

Corona virüsü sebebiyle ölüm sayısı yükseliyor! Türkiye ve dünyada Corona virüs'te son durum

İlk olarak Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde 12 Aralık 2019'da tespit edilen corona virüsünde ölü sayısı yükselmeye devam ediyor. Corona virüsü ile ilgili son dakika gelen bilgilere göre coronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 467 kişiye çıktı. Hastalıktan kurtulanların sayısı ise 23 bin 386'ya yükseldi. Virüsün bulaştığı kişi sayısı ise toplamda 78 bin 914'e ulaştı. Öte yandan, İran merkezli Mehr Haber Ajansı'na göre ülkede yeni tip koronavirüs saptanan sekiz kişi hastanede hayatını kaybetti. Türkiye sınırında yer alan İran'da buna ilave olarak 28 kişinin daha karantina altına alındığı bildirildi. Yaşanan ölümlerin ardından Türkiye ile İran arasındaki en uzun sınır hattına sahip Van'da da bir dizi tedbirler alındı. Son dakika haberleri neticesinde İran ile olan sınır kapısı geçici olarak kapatıldı. Diamond Princess adlı yolcu gemisi 3 Şubat tarihinde, Hong Kong'lu bir kişide hastalığın teşhis edilmesi ardından Japonya'nın Yokohama limanında karantinaya alınmıştı. Gemideki 450'sinde ise hastalık ortaya çıktı. Dünyanın yakından takip ettiği corona virüsü yaygınlaşırken corona virüsü belirtileri de bir kez daha merak konusu oldu. Peki, corona virüsü nedir, belirtileri nelerdir? İşte, Corona virüsüyle ilgili Türkiye ve dünyadaki gelişmeler..

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2019 Aralık ayında Çin'de ortaya çıkan corona virüsü ile ilgili ölü ve vaka sayısı tırmanmaya devam ederken tedavi yönteminde de önemli bir aşama kaydedildi. Corona virüsü kaynağını yarasa çorbası olduğu iddia edilirken geçtiğimiz günlerde pangolin isimli hayvanın virüsü yaydığı iddia edildi. Aşı tedavisi için çalışmalar devam ederken ise Tayland'da yeni tip koronavirüs (2019-nCoV) görülen kişilere, HIV ve gripte kullanılan ilaçların karışımıyla tedavi uygulanması sonucu bu hastalarda iyileşme görüldü. Son dakika bilgilere göre ise, İran merkezli Mehr Haber Ajansı'na göre ülkede yeni tip koronavirüs saptanan iki kişi, hastanede hayatını kaybetti. İşte, corona virüsünde yaşanan son gelişmeler...

2İLK AŞI 18 AYDA ÇIKABİLİR

"İLK AŞI 18 AYDA ÇIKABİLİR"

Virüsün yayılmasını önlemek için tüm ülkelere "mümkün olabildiğince agresif" mücadele vermesi çağrısında bulunan Ghebreyesus, virüse karşı geliştirilecek ilk aşının da 18 ayda tamamlanabileceği bilgisini paylaştı.

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Ghebreyesus, ayrıca yeni ismin gelecekteki tüm koronavirüs salgınları için standart bir format olarak kullanılma fırsatı vereceğine dikkati çekti.

4PEKİNDE SALGIN TEDBİRLERİ SIKILAŞIYOR

PEKİN'DE SALGIN TEDBİRLERİ SIKILAŞIYOR

Çin’in başkenti Pekin’de yeni korona virüsü salgını nedeniyle alınan tedbirler artırılıyor. Pekin’de yaşayanlar, uzatılmış bayram tatilinin ardından 3 Şubat günü iş başı yapsa da birçok kurum ve şirket, personelinin evden çalışmasını teşvik etmeyi sürdürüyor. Bunun yanı sıra tatil esnasında Pekin’den ayrılmış olanlardan da 14 gün süreyle evlerinde kalmaları isteniyor.

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Bahar Bayramı tatilinin 30 Ocak’ta sona ermesi planlanırken, ülkenin birçok kentinde tatil 2 Şubat tarihine uzatılmıştı. Pekin Belediyesi, salgının kontrol çalışmalarının etkilenmemesi için 9 Şubat’a dek personelin mümkün olduğunca teşvik edilmesi gerektiğini duyurmuştu.

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Çin’in tüm başlıca idari birimlerinin yanı sıra 24 ülkeye yayılan virüs karşısında yerel düzeylerdeki tedbirler de sıkılaştırıldı. Başkent Pekin ile ülkenin sanayi ve finans merkezi Şanghay’da insan ve araç hareketliliği sıkı kontrollere tabi tutulurken, maske takma zorunluluğu getirilmesi gibi önlemlere başvuruluyor.

7GEREKLİ TÜM TEDBİRLER ALINDI

"GEREKLİ TÜM TEDBİRLER ALINDI"

İspanyol hükümeti ve Katalonya yerel yönetimi temsilcileri ile Dünya GSM Birliği (GSMA) yetkilileri, MWC'nin Barselona'da yapılması için gerekli tüm tedbirlerin alındığını belirterek, etkinliğin iptali veya başka bir tarihe ertelenmesi olasılığının bulunmadığını kaydetti.

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MWC'nin organizatörü GSMA, koronavirüs salgınına karşı geçen hafta bazı tedbirler açıkladı. Çin'in Hubey eyaletinden gelenlerin Barselona'daki fuar alanına alınmayacağını bildiren GSMA, Çin'den gelenlerin de 14 gün öncesine kadar Hubey'de bulunmadıklarını kanıtlayan belgeleri göstermek zorunda olduklarını duyurmuştu.

9GÜNEY KOREDEN SEYAHAT UYARISI

GÜNEY KORE'DEN SEYAHAT UYARISI

Güney Kore, Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan ve diğer kent, bölge ve ülkelere yayılan yeni tip koronavirüs (2019-nCoV) salgını nedeniyle vatandaşlarına Çin ana karası dışında Tayvan, Japonya, Malezya, Vietnam, Tayland ve Singapur'a seyahat etmekten kaçınmaları tavsiyesinde bulundu.

10CORONA VİRÜSÜNÜN TEDAVİSİ BULUNDU MU

CORONA VİRÜSÜNÜN TEDAVİSİ BULUNDU MU?

Corona Virüsünün henüz bir tedavisi bulunmazken Çin'de ve dünya genelinde iyileştirilen hastalar için sadece rahatlatıcı tedaviler uygulanıyor. Yani her hangi bir aşı veya ilaç türevi ürün bu hastalığa şuan için iyi gelmiyor. Yüksek ateş ve nefes alma sorunu yaşayan vatandaşların ateşi düşürülüp nefes almaları kolaylaştırılarak hastalık tedavi edilmiş oluyor. Özetle bağışıklık sistemi güçlü olan ve genç kişiler bu virüsü yenebiliyor.

11CORONA VİRÜSÜNDE SON DURUM

CORONA VİRÜSÜNDE SON DURUM

Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan Kovid-19 salgınında toplam 2 bin 467 kişi yaşamını yitirdi. Hastalığa yakalanıp iyileşenlerin sayısı ise 23.386'a yükseldi. Öte yandan virüsten kurtulanların tekrar hastalığa yakalanması tedirginliğin sürmesine sebep oluyor..

Salgında Çin ana karasında 2 bin 377, Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde 2 kişi hayatını kaybetti, virüs bulaşan kişi sayısı dünya genelinde 77 bini geçti. Son olarak komşu İran'da 8 kişi corona virüs yüzünden yaşamını yitirdi.

"Japonya 739, Güney Kore 433, Singapur 86, Tayland 35, Malezya 22, Avustralya 23, Vietnam 16, Almanya 16, ABD 35, Fransa 12, İngiltere 9, Birleşik Arap Emirlikleri 9, Kanada 9, İran 18, İtalya 19, Hindistan 3, Filipinler 3, Rusya 2, İspanya 2, Nepal 1, Sri Lanka 1, Kamboçya 1, Belçika 1, İsveç 1, Finlandiya 1, Mısır 1, Lübnan 1, İsrail 1."

12VANDA CORONA VİRÜSÜ ÖNLEMİ

VAN'DA CORONA VİRÜSÜ ÖNLEMİ

Tüm dünyada endişeye neden olan koronavirüs nedeniyle Türkiye'nin sınır komşusu İran'da ölenlerin sayısı 5'e yükseldi. Yaşanan ölümlerin ardından Türkiye ile İran arasındaki en uzun sınır hattına sahip Van'da da bir dizi tedbirler alındı.

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez başkanlığında dün 'acil' olarak yapılan toplantıda öncelikle Türkiye- İran sınırında bulunan Saray ilçesindeki Kapıköy Gümrük Kapısı'na termal kamera montajı yapılması, sağlık odası kurulması ve yabancılarla irtibat halinde olan personelin koruyucu maske ile ekipman kullanması kararı alındı. Ayrıca geri gönderme merkezindeki ön kabul birimine termal kamera kurulması kararı alınan toplantıda, gümrük kapısında görevli personele koronavirüs hakkında eğitim verilmesi kararlaştırıldı.

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Toplantının ardından yaptığı açıklamada Vali Bilmez, kentte gerekli önlemlerin alındığını, şüpheli vakaların, tecrit amaçlı sınır kapısında özel oluşturulacak sağlık odasına alınacağını, tahsil edilecek özel ambulansla Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edileceğini söyledi. Sınır kapısından giren turistlerin uzaktan ateşini ölçmek için gerekli cihazlar da Ankara'dan talep edildi. Tatil günlerinde Van'ı tercih eden İranlıların yaklaşan Nevruz Bayramı'nda Van'a akın etmesi bekleniyor.

14LÜKS YOLCU GEMİLERİNDE SON DURUM

LÜKS YOLCU GEMİLERİNDE SON DURUM

Virüs, hastalığın ortaya çıktığı kesinleşen iki lüks yolcu gemisi yoluyla Çin dışındaki ülkelere de yayıldı. Diamond Princess adlı yolcu gemisi 3 Şubat tarihinde, Hong Kong'lu bir kişide hastalığın teşhis edilmesi ardından Japonya'nın Yokohama limanında karantinaya alındı. Karantina sürecinde gemide bulunan 3700 yolcu ve mürettebattan 450'sinde hastalık ortaya çıktı.

Bugün Güney Kore de Çin'deki vatandaşlarını tahliye eden ülkelere katılıyor. Daha önce Kanada, ABD, Avustralya, Türkiye, İngiltere, İsrail gibi bir çok ülke yolcularını Çin'den tahliye etmişti.

15VİRÜSÜN TAŞIYICISI PANGOLİN

VİRÜSÜN TAŞIYICISI PANGOLİN!

Çinli araştırmacılar bir memeli türü olan ve eti için yasa dışı biçimde ticareti yapılan 'pangolin'in coronavirüsü taşıyıcısı olabileceğini duyurdu. Reuters'ta yer verilen habere göre, Çinli araştırmacılar bir memeli türü olan ve eti için yasa dışı biçimde ticareti yapılan "pangolin"in potansiyel coronavirüsü taşıyıcısı olabileceğini duyurdu.Güney Çin Ziraat Üniversitesi'nden yapılan açıklamada, "Bu son keşif virüsten korunmak, yayılmasını önlemek ve kaynağının keşfedilmesi adına büyük önem taşıyor." ifadelerine yer verildi.

16Corona Virüsünün belirtileri nedir

Corona Virüsü'nün belirtileri nedir?

Corona Virüsler (CoV), soğuk algınlığından Orta Doğu Solunum Sendromu (MERS-CoV) ve Ağır Akut Solunum Sendromu (SARS-CoV) gibi daha ciddi hastalıklara kadar çeşitli hastalıklara neden olan büyük bir virüs ailesidir. Dünya Sağlık Örgütü koronavirüsü belirtilerini, öksürük, nefes darlığı, ateş, nefes almada zorlanma olarak belirledi. Birçok vakada ise koronavirüsü; zatürreye, şiddetli akut solunum sendromuna, böbrek yetmezliğine ve ölümlere neden oldu.

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