SON DAKİKA: Corona virüsü sebebi için yeni iddia ortaya atıldı! Koronavirüs tedavisi, son durum ve gelişmeler

Corona Virüsü'nün nedeni belli oldu mu? Bilim dergisi Nature tarafından yayınlanan bir makale ise virüs hakkındaki fikirleri bir hayli değiştirdi. Wuhan Viroloji Enstitüsü'nde üst düzey bir koronavirüs uzmanı olan Zheng-Li Shi tarafından kaleme alındığı iddia edilen makalede koronavirüsün yarasalardan geçen başka bir virüs ile yüzde 96 oranında benzerlik taşıdığını bellirtti. Bugüne kadar yarasa çorbası ve vahşi hayvan pazarlarından satın alınan hayvanlardan insanlara geçtiği varsayılan virüs hakkında en çarpıcı araştırma yayınlanan bu makale ile bir kez daha alevlendi.



Kâr amacı gütmeyen EcoHealth Alliance adlı şirkette hastalıklar üzerine uzman çevrebilimci Peter Daszak tam da bu konu üzerinde çalışıyor. O ve ekibi, yarasaları ve taşıdıkları patojenleri araştırmak için hem Çin'deki hem de dünyanın dört bir yanındaki mağaralara girdiler.Koruyucu bir takım özel ekipmanlar ile mağaraya giren araştırmacılar oldukça ciddi verilere ulaştılar. Peter Daszak, “İnsan nüfusu arttıkça, bu yayılma olaylarının sayısı katlanarak artıyor. Bu durum, insan faaliyetinin doğrudan bir ürünü ” diyor. Duke-Ulusal Singapur Tıp Fakültesi'ndeki bulaşıcı hastalık programına başkanlık eden Linfa Wang da, “Yarasa kaynaklı bir virüs olduğuna yüzde 90 eminim” diyor.