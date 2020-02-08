Son Dakika: Corona virüsü bir günde 86 can aldı! Koronavirüs tedavisi (aşısı) için son durum ve gelişmeler
İlk olarak Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkmış olan yeni tip Corona virüsü hızla dünya ülkelerine yayılmaya devam ederken pek çok ülke güvenlik önlemlerini üst düzeye çıkardı. Sıcak gelişmeler devam ederken yeni tip korona virüsü dolayısıyla Çin dışındaki ilk ölüm Filipinler'de görüldü. Ciddi bir hastalık olan ve hayati risk oluşturan coronavirüs nedeniyle Türkiye'de de kırmızı alarm verildi. Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyanın 1 numaralı gündemi olan 'Corona virüsü' salgınında son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Salgında ölü sayısı hızla artarken komplo teorileri dolaşmaya devam ediyor. Bazı bilimsel makalelerde virüsün nedeni ile ilgili çarpıcı iddialar ortaya atıldı. Virüsün taşıyıcı olma ihtimali yüksek olan ve yasa dışı bir şekilde etinin satışı yapılan pangolinden bulaşmış olabileceği yönünde açıklamalarda yapıldı. Google'da corona virüsü aramalarına sos uyarısı geldi. Son dakika gelen haberde Corona virüsü nedeniyle bir gün içerisinde ölen kişi sayısı rekor bir seviye ile 86 kişi oldu. Bu tehlikenin boyutunu arttığını gösteriyor. Peki Corona virüsünün sebebi belli oldu mu? Türkiye'de görüldü mü? Yeni tip corona virüsü tedavisi var mı? Tedavisi için aşı ne zaman üretilecek? İşte, korona virüsü için son durum ve merak edilenler...
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Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyayı korkutan 'corona virüsü' ile ilgili her geçen gün bir iddia daha ortaya atılıyor. Dünya Sağlık Örgütü'nün acil durum ilan ettiği corona virüsü ile ilgili yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Ölü ve vaka sayısı tırmanmaya devam ederken tedavi yönteminde de önemli bir aşama kaydedildi. Tayland'da yeni tip koronavirüs (2019-nCoV) görülen kişilere, HIV ve gripte kullanılan ilaçların karışımıyla tedavi uygulanması sonucu bu hastalarda iyileşme görüldü. Peki, corona virüsü nedir, nasıl belirtiler gösterir? İşte, tüm detaylar...
Coronavirüsü için özel hazırlanmış haritaya bakıldığında 7 Şubat Salı günü elde edilen son verilere göre 31510 kişi şuan bu virüse yakalanmış durumda. Şuana kadar 638 kişi hayatını kaybederken, 1634 kişi de tedavi edildi. Ayrıca corona virüsü konusunda ilk kez açıklama yapan ve bir virüsün türediğini söyleyen Çinli doktor hayatını kaybetti. Bu durum Çin halkı için virüsle mücadele konusunda oldukça motivasyon düşürücü bir etki oluşturdu. Ayrıca gelen son dakika haberi ile birlikte Çin'de 24 saat içerisinde corona virüsü sebebiyle ölenlerin sayısı 86 kişi olarak kayıt edildi. Corona virüsünün almış olduğu can konusunda bir günlük rekor anlamına geliyor.
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Corona Virüsler (CoV), soğuk algınlığından Orta Doğu Solunum Sendromu (MERS-CoV) ve Ağır Akut Solunum Sendromu (SARS-CoV) gibi daha ciddi hastalıklara kadar çeşitli hastalıklara neden olan büyük bir virüs ailesidir.
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Corona Virüsler tek zincirli, pozitif polariteli, zarflı RNA virüsleridir. Pozitif polariteli oldukları için RNA’ya bağımlı RNA polimeraz enzimi içermezler, ancak genomlarında bu enzimi kodlarlar. Yüzeylerinde çubuksu uzantıları vardır. Bu çıkıntıların Latince’deki “corona”, yani “taç” anlamından yola çıkılarak bu virüslere Corona virüsü (taçlı virüs) ismi verilmiştir.
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Corona Virüsü belirtileri neler?
Corona Virüsler (CoV), soğuk algınlığından Orta Doğu Solunum Sendromu (MERS-CoV) ve Ağır Akut Solunum Sendromu (SARS-CoV) gibi daha ciddi hastalıklara kadar çeşitli hastalıklara neden olan büyük bir virüs ailesidir. Şuana kadar ilk görülen ve dikkat çekilen belirtileri;
İştahsızlık ve kilo kaybı
Yüksek Ateş
Halsizlik ve yorgunluk hali
Karın bölgesinde görülen şişlikler
Görme sorunları, gözün sulanması ve gözde renk değişimi
Solunum sorunları ve nezle
Denge sorunları
Genel psikolojik durumda değişme, mutsuz ifade
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Corona Virüsler tek zincirli, pozitif polariteli, zarflı RNA virüsleridir. Pozitif polariteli oldukları için RNA’ya bağımlı RNA polimeraz enzimi içermezler, ancak genomlarında bu enzimi kodlarlar. Yüzeylerinde çubuksu uzantıları vardır. Bu çıkıntıların Latince’deki “corona”, yani “taç” anlamından yola çıkılarak bu virüslere Corona virüsü (taçlı virüs) ismi verilmiştir.
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Corona Virüsü bulaşır mı?
Hastalığın başlangıcındaki ilk kaynak Huanan Deniz Ürünleri Toptan Satış Pazarında yasadışı olarak katılan vahşi hayvanlar düşünülmekle birlikte, insandan insana ve sağlık merkezlerinde bulaşabildiği bildirilmiştir. Şuana kadar hastalığın bulaşma yolunun damlacık yoluyla olduğu bildirilmiştir.
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Ortalama inkübasyon süresi ile ilgili sınırlı bilgi mevcuttur, MERS-CoV ve SARS-CoV epidemiyoloji bilgisine göre 14 güne kadar inkübasyon süresi olabileceği düşünülmektedir.
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Eldeki verilere göre ağır seyreden olguların oranının ve fatalite hızının çok yüksek olmadığı şeklinde bir izlenim elde edilmiştir. Ancak ilerleyen dönemde virüsün genetik yapısında ortaya çıkabilecek değişikliklere bağlı olarak farklılaşabilir. Şu an için bulaştırıcılık süresi, inkübasyon süresi ve virüsün dış ortama dayanma süresi net olarak bilinmemektedir.
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Coronavirüsü aşısı için tarih verildi
Fransız Pasteur Enstitüsü'nden bilim insanları coronavirüsü aşısının 20 aylık bir süre içerisinde tamamlanabileceğini bildirdi.
Fransız Pasteur Enstitüsü'nden bilim insanları, Çin'den dünyaya yayılmaya başlayan yeni tip coronavirüsü ile ilgili açıklamalarda bulundu.
Pasteur Enstitüsü'nden bilim insanları, coronavirüsü tedavisinde kullanılması adına bir aşı geliştirmeye çalıştıklarını açıkladı.
Enstitü yetkilisi Christophe D’Enfert gazetecilere yaptığı açıklamada aşının 20 ay içerisinde kullanılabileceğini ifade etti.
Çin sağlık yetkilileri bugün coronavirüsünde son durumu dünyaya duyurdu. Yapılan son açıklamada virüs nedeniyle ölenlerin sayısının 213'e yükseldiği, enfekte olan insan sayısının da 9 bin 809 olduğu belirtildi.
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Türkiye'de görüldü mü?
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Bilim Kurulu toplantısı sonrası Corona Virüs konusundaki güncel gelişmeler ve Çin'den tahliye edilen vatandaşlar hakkında açıklama yaptı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Çin'den gelen tüm uçuşlarda yolcular termal kameralarla taranıyor. Şu ana kadar 13 bin yolcu tarandı ve herhangi bir şüpheli vakaya rastlanmadı. Türkiye'de Corona virüsü tanısı olan hasta yok" dedi.
Corona Virüsü gerçek zamanlı yayılma haritası Amerika Birleşik Devletleri merkezli Johns Hopkins Üniversitesi tarafından Corona Virüsü haritası hazırlandı. Harita “Corona Virüsü, Türkiye’de görüldü mü?” sorusuna yanıt veriyor.
Wuhan kentinde başlayan salgının yayılma alanını gerçek zamanlı olarak takip etmeyi sağlayan haritada toplam vaka sayısı, Corona Virüsü’nün hangi ülkelerde görüldüğü, ülkelerdeki hasta sayısı, Corona Virüsü nedeniyle ölen toplam kişi sayısı ile virüsten tamamen kurtulan kişi sayısı gibi bilgiler yer alıyor.
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Coronavirüsü tedavisi var mı?
Rajavithi Hastanesi doktorlarından Kriangska Atipornwanich, bunun virüsün tedavisi için kesin bir yöntem olmadığını ancak hastaların durumunda iyileşme sağladığını söyledi.Söz konusu yöntemin, yeni tip koronaviste uygulanacak kesin bir tedavi yönetimi olup olmadığını belirlemek için daha fazla çalışma yapılması gerektiğine işaret eden Atipornwanich, "Bu karışımı uyguladıktan 48 saat sonra test sonuçları pozitiften negatife döndü." dedi.
Tayland Sağlık Bakanlığıyla yarın yapılacak değerlendirme toplantısının ardından karışımın, diğer hastalara da uygulanabileceği belirtiliyor. Tayland'da 19 yeni tip koronavirüs vakasına rastlandı. Bunlardan 8'i tedavilerinin ardından taburcu edilirken, 11'inin tedavisi devam ediyor.Çinli sağlık yetkililerinin de yeni tip koronavirüs tedavisi için HIV ve grip ilaçlarını kullandığı biliniyor.Fransız Pasteur Enstitüsü'nden bilim insanları coronavirüsü aşısının 20 aylık bir süre içerisinde tamamlanabileceğini bildirdi.
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Corona Virüsü'nün nedeni belli oldu mu?
Bilim dergisi Nature tarafından yayınlanan bir makale ise virüs hakkındaki fikirleri bir hayli değiştirdi. Wuhan Viroloji Enstitüsü'nde üst düzey bir koronavirüs uzmanı olan Zheng-Li Shi tarafından kaleme alındığı iddia edilen makalede koronavirüsün yarasalardan geçen başka bir virüs ile yüzde 96 oranında benzerlik taşıdığını bellirtti. Bugüne kadar yarasa çorbası ve vahşi hayvan pazarlarından satın alınan hayvanlardan insanlara geçtiği varsayılan virüs hakkında en çarpıcı araştırma yayınlanan bu makale ile bir kez daha alevlendi.
Kâr amacı gütmeyen EcoHealth Alliance adlı şirkette hastalıklar üzerine uzman çevrebilimci Peter Daszak tam da bu konu üzerinde çalışıyor. O ve ekibi, yarasaları ve taşıdıkları patojenleri araştırmak için hem Çin'deki hem de dünyanın dört bir yanındaki mağaralara girdiler.Koruyucu bir takım özel ekipmanlar ile mağaraya giren araştırmacılar oldukça ciddi verilere ulaştılar. Peter Daszak, “İnsan nüfusu arttıkça, bu yayılma olaylarının sayısı katlanarak artıyor. Bu durum, insan faaliyetinin doğrudan bir ürünü ” diyor. Duke-Ulusal Singapur Tıp Fakültesi'ndeki bulaşıcı hastalık programına başkanlık eden Linfa Wang da, “Yarasa kaynaklı bir virüs olduğuna yüzde 90 eminim” diyor.