Son Dakika: Corona virüsü bir günde 86 can aldı! Koronavirüs tedavisi (aşısı) için son durum ve gelişmeler

Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyayı korkutan 'corona virüsü' ile ilgili her geçen gün bir iddia daha ortaya atılıyor. Dünya Sağlık Örgütü'nün acil durum ilan ettiği corona virüsü ile ilgili yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Ölü ve vaka sayısı tırmanmaya devam ederken tedavi yönteminde de önemli bir aşama kaydedildi. Tayland'da yeni tip koronavirüs (2019-nCoV) görülen kişilere, HIV ve gripte kullanılan ilaçların karışımıyla tedavi uygulanması sonucu bu hastalarda iyileşme görüldü. Peki, corona virüsü nedir, nasıl belirtiler gösterir? İşte, tüm detaylar...



Coronavirüsü için özel hazırlanmış haritaya bakıldığında 7 Şubat Salı günü elde edilen son verilere göre 31510 kişi şuan bu virüse yakalanmış durumda. Şuana kadar 638 kişi hayatını kaybederken, 1634 kişi de tedavi edildi. Ayrıca corona virüsü konusunda ilk kez açıklama yapan ve bir virüsün türediğini söyleyen Çinli doktor hayatını kaybetti. Bu durum Çin halkı için virüsle mücadele konusunda oldukça motivasyon düşürücü bir etki oluşturdu. Ayrıca gelen son dakika haberi ile birlikte Çin'de 24 saat içerisinde corona virüsü sebebiyle ölenlerin sayısı 86 kişi olarak kayıt edildi. Corona virüsünün almış olduğu can konusunda bir günlük rekor anlamına geliyor.