SON DAKİKA: Corona Virüsü nedeniyle bin kişi hayatını kaybetti! Dünyada son durum ve tedavi gelişmeleri

“YENİ TİP KORONAVİRÜSÜN NEDEN OLDUĞU ZATÜRRENİN ÖLÜM ORANI VE BULAŞMA ORANI, TABURCU OLAN OLDU MU?” “Söz konusu virüsün bulaşma gücü çok yüksek. Hastalara göre semptomlar farklı olabiliyor, bazıları sadece ateş ve hafif öksürük ile geçirirken, bazıları da zatürre aşamasında gelişebiyor ve bazı ciddi durumlar ise ölümle sonuçlanabiliyor. Şimdiki duruma göre söz konusu virüsün ölüm oranı yaklaşık yüzde 2 ile yüzde 4 arasında ama sadece başlangıç dönemindeki bir orandan bahsediyoruz. Zamanla bu oranlar değişecektir. Aynı zamanda, bu durum hastalığın ciddi olmadığı anlamına gelmiyor. Sadece tüm hastaların en kötü senaryoyla karşılaşmayacağını açıklamaktadır. Şu an bu virüse karşılık bir anti-virüs ilacı olmadığı için, Çinli bilim insanları yoğun bir şekilde konuyu çözmeye çalışıyor. Çin tarafı, aynı zamanda da Dünya Sağlık Örgütü ile yoğun temaslarda bulunmakta ve uluslararası iş birliği içinde yer almaktadır. Bu dönemde SARS hastalığının tedavisi gibi yeni tip koronavirüse karşı kapsamlı bir tedavi planları formüle edildi, en kısa zaman içinde teşhis reaktifleri, aşısı ve etkin ilaçları geliştirmeye çalışmaktayız. Şu anda tedavi gören hastalardan iyileşip taburcu olanlar da oldu”