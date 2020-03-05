Son dakika: Corona Virüsü ile ilgili bildiğiniz her şeyi unutun! Meğer hepsi yalanmış

Corona Virüsü mutasyona uğradı.. İki farklı virüs! Dünya genelinde sağlık görevlileri Corona Virüs salgını ile mücadele etmek için savaşırken, Çin'deki bilim insanları ön araştırmaların COVID-19'un mutasyona uğradığını ve şu anda en az iki virüs türü olduğunu açıkladı. Pekin Üniversitesi Yaşam Bilimleri Okulu ve Şangay Pasteur Enstitüsü doktorları bu yeni mutasyon ile ilgili, daha agresif olan virüs versiyonunun teste tabi tutulan insanların yüzde 70'ini etkilediğini, geri kalanların ise daha az agresif versiyondan etkilendiklerini açıkladı.Bilim insanları virüsün agresif versiyonuna 'L tipi' ünvanını verdi, daha az yaygın olan versiyona ise 'S tipi' ünvanı verilmiş durumda.L tipi virüsün, salgının sıfır noktası olan Wuhan'da daha sık görüldüğü açıklandı. Bilim insanları bir de güzel haber paylaşarak enfeksiyon sıklığının düştüğünü belirtti.