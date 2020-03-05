Son Dakika: Corona virüsü ile ilgili bildiğiniz her şeyi unutun! Koronavirüs mutasyona uğramış
Son dakika gelen bilgilerle yeni tip Corona Virüsü salgınının dünyaya yaydığı panik devam ederken; virüsle ilgili sahte iddialar, yanlış bilgiler ve komplo teorileri de yayılmaya devam ediyor. Corona Virüs salgını arttıkça internette çoğalan söylentiler kafaları karıştırmaya devam ediyor. Koronavirüs salgını haberlerinde ne doğru, neye inanacağız ve ne gibi önlemler almalıyız. İşte kulaktan kulağa ya da internette dolaşan corona virüsü tedavisi, nasıl ortaya çıktı, aşısı, maske kullanımı, korunma yolları hakkında sahte mitler ve mutlaka bilmeniz gereken gerçekler...
Corona Virüsü mutasyona uğradı.. İki farklı virüs!
Dünya genelinde sağlık görevlileri Corona Virüs salgını ile mücadele etmek için savaşırken, Çin'deki bilim insanları ön araştırmaların COVID-19'un mutasyona uğradığını ve şu anda en az iki virüs türü olduğunu açıkladı. Pekin Üniversitesi Yaşam Bilimleri Okulu ve Şangay Pasteur Enstitüsü doktorları bu yeni mutasyon ile ilgili, daha agresif olan virüs versiyonunun teste tabi tutulan insanların yüzde 70'ini etkilediğini, geri kalanların ise daha az agresif versiyondan etkilendiklerini açıkladı.Bilim insanları virüsün agresif versiyonuna 'L tipi' ünvanını verdi, daha az yaygın olan versiyona ise 'S tipi' ünvanı verilmiş durumda.L tipi virüsün, salgının sıfır noktası olan Wuhan'da daha sık görüldüğü açıklandı. Bilim insanları bir de güzel haber paylaşarak enfeksiyon sıklığının düştüğünü belirtti.
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Bilim insanlarından korkutan çağrı
Doktorlar araştırma yaptıkları verilerin kısıtlı olduğunu belirtiyor ve COVİD-19'un evriminin tam anlamıyla anlaşılabilmesi için de takip sisteminin en gerekli unsur olduğunu ifade ediyorlar.Doktorlar yaptıkları açıklamada, Wuhan'da salgının ilk başladığı dönemde L tipi virüsün yaygın görüldüğünü, ancak Ocak 2020'ye gelindiğinde L tipi virüs vakalarının sayısında azalma yaşadıklarını belirttiler.Araştırmacılar, bu ortaya çıkan farklı türlerin corona virüsün atalarının mutasyonundan kaynaklandığını açıkladı. Bilim insanları bir de uyarıda bulunuyor. Bu daha fazla versiyonun geleceği anlamına gelebilir.... Çinli doktorlar, bilim dünyasını virüsle savaşmak için bir araya gelmeye çağırıyor ve ortaya çıkan son bulguların bir araya gelerek acil ve kapsamlı çalışmalara ihtiyaç olduğunu gözler önüne seriyor açıklamasında bulunuyor.
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İŞTE VİRÜSLE İLGİLİ MİTLER VE GERÇEKLER:
Corona virüsle ilgili etrafta dolaşan o kadar çok yanlış bilgi var ki, Dünya Sağlık Örgütü buna bir isim verdi: İnfodemik... Son dakika bilgisi ile birlikte DSÖ bununla da kalmadı dezenformasyon salgınını durdurmak için TikTok'a katıldı.
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Virüsle ilgili gerçek dışı bilgiler hem günlük hayatta dilden dile dolaşıyor hem de internette her an karşımıza çıkabiliyor.
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Sosyal medya platformları artık güvenilir bilgilerin dolaşımını daha da artırmak ve insanları yanıltan bilgileri yok etmek için adımlar atmaya çalışırken deyim yerindeyse bir savaşın içine giriyor.
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İşte yeni tip corona virüs ile ilgili her an karşınıza çıkan mitler bilmeniz gereken gerçekler:
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MİT: CORONA VİRÜS İNSAN ELİYLE ÜRETİLDİ
Virüs salgını dünya geneline yayıldığı ve önemli bir halk sağlığı krizi oluşturduğu anda internette en çok dolaşan mitlerden biri 'virüsün insan eliyle bir laboratuvarda üretildiği" oldu.
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Doğrulanmamış sosyal medya hesaplarından çıkan ve güvenilir bir kanıtla desteklenmeyen söylentiler, zaman geçtikçe daha da yaygın hale geldi.
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Çin'de gizli bir laboratuvarda biyolojik silah üretilirken bu virüsün ortaya çıktığı da en çok konuşulan mitler arasındaydı.
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Bir başka mit de virüsün ABD'de ortaya çıktığı ve bu sezon gripten öldüğü düşünülen birçok Amerikalının aslında COVID-19 tarafından öldürüldüğü oldu.
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Çin ve batılı bilim insanları bu teorilerin hepsini şiddetle reddediyor. Virüsün kaynağı hala tam olarak bilinmese de yapılan araştırmalar virüse insanlara bulaşmadan önce yarasaların (tıpkı 2003 yılında dünyayı saran kuzeni SARS gibi) ev sahipliği yaptığı ifade ediliyor.
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MİT: EV TEDAVİSİ VİRÜSÜ İYİLEŞTİRİR VE BULAŞMASINI ÖNLEYEBİLİR
Sarımsak, su tüketmek, c vitamini hepsi sağlığınız için iyi gelebilir ancak yeni tip corona virüsü onlarla durdurabileceğinizi düşünmenin bilimsel bir kanıtı yok.
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Bazı dezenfektanlar, çamaşır suyu yüzeydeki virüsü öldürebilir. Ancak virüs hali hazırda vücudunuzda ise bu tip ürünleri vücudunuza ya da burnunuzun altına sürmeniz hiçbir etki göstermez hatta sağlığınız için tehlikeli olacaktır.
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Şu an için virüsün tedavisi hala bulunamadı. Çalışmalar devam ediyor ancak corona virüs aşısının yapılması 1 yılı bulabilir.
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Kendinizi şu anda korumanın en iyi yolu, her soğuk algınlığı ve grip mevsiminde yaptığınızı yapmak olacak. Virüs bulaşmış insanlardan uzak durun.
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Hapşırırken ya da öksürürken dirseğinizle ya da tek kullanımlık peçetelere yüzünüzü kapatın. Ellerinizi su ve sabunla sık sık yıkayın.
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MİT: HERKESİN MASKE TAKMASI GEREKİYOR
ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi'ne (CDC) göre sağlıklı insanların maske takması gerekmiyor. Hatta düzgün takılmazsa sizi hasta bile edebilir.
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Maskeleri corona virüs semptomları taşıyanların etrafındaki insanları korumak için takması gerekiyor.
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Hasta insanların dışında maske takması gerekenler, hasta birine refakat edenler ve tabi ki sağlık çalışanları...
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İyiyken maske almanız sadece sağlık ekipmanlarının azalmasına ve fiyatların artmasına neden olur. Onlara gerçekten ihtiyaç duyan sağlık çalışanlarını ve insanları risk altına atmış olursunuz.
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MİT: SICAKLIK VİRÜSÜ ÖLDÜRÜR
DSÖ'ye göre; el kurutma makineleri virüsü öldürmez. UV lambaları da elinizi sterilize etmekte kullanılmaz hatta böyle bir şey yaparsanız radyasyon cildinizi tahriş edebilir.
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ABD Başkanı Donald Trump sıcağın virüsü öldüreceğini bu yüzden nisan ayında artan sıcaklıklarla virüsün yok olacağını iddia etmişti ama halk sağlığı uzmanları bunu önceden bilmenin imkansız olduğunu ifade ediyor.
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MİT: ÇİN'DEN GELEN POSTA İLE VİRÜS BULAŞABİLİR
DSÖ'ye göre, Çin'den posta ya da kargo almak sağlığınızı riske atmaz.
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Bilim insanları corona virüsün nesneler üzerinde ya da zeminde çok uzun süre hayatta kalamadığını açıkladı.
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MİT: ÇOCUKLARA VİRÜS BULAŞMAZ
Uzmanlar hala virüsün insana nasıl bulaştığını bulmaya çalışıyor ancak corona virüsün yüzeyler ve nesneler üzerinde çok uzun süre yaşamadığı bilimsel bir gerçek.
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Her yaştan insan yeni tip corona virüse yakalanabilir. Fakat, yaşlı insanlar ve bağışıklığı düşük olan hastalık geçmişi olanlar ciddi enfeksiyonlara karşı daha savunmasızdır.
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CDC'ye göre, enfekte vakaların çoğu yetişkinler olsa da virüs çocuklara da bulaşıyor.
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MİT: CORONA VİRÜS BULAŞAN HERKES ÖLÜR
Yeni tip corona virüs vakalarında ölüm oranı yüzde 2 ve uzmanlar bu rakamın daha düşeceğini umuyor.
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Corona virüs vakaları genellikle soğuk algınlığına benzer şekilde hafif ila orta derecede üst solunum yolu hastalığı yaşıyor.
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Semptomlar arasında; burun akıntısı, boğaz ağrısı, baş ağrısı, birkaç gün süren ateş.
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Çoğu vakada semptomlar kendiliğinden geçiyor. Bu semptomlar nadiren ölümcül bir sürece götürüyor.
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Bağışıklık sistemi zayıf, yaşlılar ve çok genç olanlar için, virüsün zatürre veya bronşit gibi daha düşük veya çok daha ciddi bir solunum yolu hastalığına neden olma şansı var.
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Binlerce insanın enfekte olduğu ve yetkililerin hala virüsü durdurmakta zorlandığı göz önüne alındığında yüzde 2'lik bir ölüm oranı bile endişe verici.
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CORONA VİRÜSLE ENFEKTE OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORSANIZ NE YAPMALISINIZ?
CDC'ye göre, ateşiniz yükseliyor, öksürüyor, nefes almakta zorlanıyorsanız ve corona virüsle enfekte olduğu belirlenen biriyle temas ettiyseniz ya da virüsün sürekli yayıldığı bir yere seyahat ettiyseniz corona virüs testi yaptırmanız gerekiyor.
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CDC, teste girmesi gerekenleri 3 tipe sınıflandırıyor: 1- Ateşiniz yüksekse ya da düşük solunum yolu semptomlarına (öksürük, nefes darlığı) sahipseniz. Corona virüs hastası bir kişi ile ilk 14 günlük semptomları içerisinde temasa geçtiyseniz.
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2- Ateş ve solunum yolu semptomlarınız varsa ve son 14 gün içinde salgın hastalıktan etkilenen bölgelere seyahat ettiyseniz.
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3- Ateşiniz ve ciddi akut solunum yolu semptomlarınız varsa, hastaneye yatmanız gerekiyor ve grip gibi başka bir tanı bulunamıyorsa. Bu tip hastalarda test için seyahat veya temas geçmişi olmasına gerek duyulmuyor.