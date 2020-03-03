Corona virüsü durdurulamıyor! Corona virüs belirtileri, aşısı, korunma yolları ve son durum

RAPORLU SAYILACAKLAR

Bugüne kadar ülkemizde şu an herhangi bir vakaya rastlanmadı. Bu bugün veya yarın rastlanmayacağı anlamına gelmez. Bugün için bu enfeksiyonu taşıyan, İran ve benzeri ülkelerde olanlar olabilir. Onun için önümüzdeki birkaç gün içinde üç gün beş gün karşınıza çıkabilir. O kişilerle yakın temas içinde olunmamasını, anne babasına bulaştırır, çalışma ortamına bulaştırabilir. Öğrenciyse okulda, yurtta olabilir. Onun için de bugün yayınlamış olacağız bununla ilgili kararı; son 14 günü özellikle bu beş ülkede geçirmiş olan öğrenci veya çalışanların sağlık kuruluşlarına müracaat etmeleri halinde 14 güne tamamlamak üzere izinli sayılmalarını kararlaştırdık. Bu yazı sağlık kuruluşuna gitmiş olacağız. İran, Irak, Güney Kore, Çin gibi ülkelerde geçirmiş olanların raporlu sayılabileceklerini ve bu dönemi evlerinde geçirmelerini özellikle ifade etmek istiyoruz.

Bu salgınla mücadele edilir sorun yok. Bir mevsimsel grip gibi düşünelim. Ama bu salgının, bu virüsün bulaşıcılığının çok yüksek olduğunu biliyoruz. Riskin yaşlı grubunda olduğunu biliyoruz. Bu ülkelerle, yurt dışı teması olmuş kişilerin kalabalık ortama girmeden, evlerde kendilerine izolasyon uygulamalarını ve sağlık kuruluşlarına müracaat etmelerini istiyoruz. 940 şüpheli vakamız oldu, numuneleri çalışıldı. Tekrarlarla birlikte 1162 çalışılan numune oldu, bunlar içinde pozitif vakamız olmadı.