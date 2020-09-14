Son dakika corona virüs haberi: Aşı için tarih verildi! DSÖ'den flaş açıklama: Bu son salgın olmayacak
Dünyayı etkisi altına alan corona virüste son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Aşı çalışmaları tüm hızla sürerken ABD'li ilaç firması Pfizer, aşı da kritik tarihi verdi. Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Dr Ghebreyesus, salgının ne son salgın ne de son küresel acil sağlık durumu olmayacağı uyarısında bulunarak çağrıda bulundu. Hindistan şoku yaşıyor: 25 Meclis üyesinde koronavirüs rastlandı. Avrupa'da ikinci dalga krizi giderek büyüyor... İşte son gelişmeler.
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Abone Ol
SON RAKAMLAR
Dünyada 29 milyon 284 bin kişi koronavirüse yakalanırken 930 bin kişi hayatını kaybetti. 21 milyon 108 bin kişi ise tabucu edildi.
2
Abone Ol
HİNDİSTAN MECLİS'İNDE KORKUNÇ TABLO
Vaka sayılarındaki artışın yanı sıra eylül başından bu yana salgına bağlı ölü sayısının günlük 1000'in altına düşmediği Hindistan'da Meclis 5 aylık aranın ardından yeniden faaliyete geçti. Ülke basınındaki habere göre, Meclis'in çalışmalarına başlamasıyla yapılan zorunlu testte en az 25 milletvekilinde Kovid-19'a rastlandı.
3
Abone Ol
Alınan Kovid-19 tedbirleri kapsamında milletvekillerinin maske takması, hijyen kurallarına dikkat etmesi, sosyal mesafeye uygun şekilde ayarlanmış koltuklarda oturması ve toplantıların kısa tutulması gerektiği açıklanmıştı.
4
Abone Ol
Ülkede, yayılma hızında dramatik bir artış görülen Kovid-19 salgınında son 10 günde vaka sayısı günlük 90 binin üzerinde seyrediyor. Hindistan'da salgında son 24 saatte 1136 kişi hayatını kaybederken Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 79 bin 722'ye yükseldi.
5
Abone Ol
Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre Hindistan, ABD'nin ardından dünyada en fazla vaka görülen 2'nci ülke konumunda bulunuyor.
6
Abone Ol
DSÖ'DEN KRİTİK UYARI
Ghebreyesus, DSÖ ve Dünya Bankasının ortak bir kurumu olan Küresel Hazırlık İzleme Kurulu'nun (GPMB), Kovid-19 salgını izleme raporunun açıklandığı etkinlikte konuştu. Salgının, dünyanın pek çok ülkesinde sağlık sistemleri, ekonomiler ve toplumları altüst ettiğini vurgulayan Ghebreyesus, ayrıca salgının pek çok kişinin yaşamına ve geçim kaynaklarına mal olduğuna dikkati çekti.
7
Abone Ol
Ghebreyesus, "Gelişmiş sağlık sistemlerine ve güçlü ekonomilere sahip ülkeler bile bunalmış durumda ancak başarılı olan ülkelerin çoğu SARS, MERS, H1N1, Ebola ve diğerleri gibi önceki salgınlardan ders almış olanlar." diye konuştu.
8
Abone Ol
"Bu ne en son salgın ne de en son küresel acil sağlık durumu olmayacak." uyarısında bulunan Ghebreyesus, gelecekteki salgınların önüne geçilebilmesi için "doğru siyasi ve finansal yatırımlar" yapılması çağrısı yaptı. Ghebreyesus, böylelikle gelecek nesillerin salgın tehlikelerinden korunabileceğini söyledi.
9
Abone Ol
Ghebreyesus, insanlığın tedbir almadığı ve beklediği her günün yeni bir hastalık, iklim değişliği veya doğa felaketinin habercisi olduğu görüşünü savunarak, şöyle konuştu: "Bir sonraki acil sağlık durumunun ne olacağını bilmiyoruz ama bunun geleceğini biliyoruz. Hazırlıklı olmalıyız. Bu korku tellallığı değil, bir eylem çağrısıdır. Tüm bu zorlukların üstesinden gelmek için gerekli araçlara ve bilgi birikimine sahibiz. Bu küresel tehditlerle ancak birlikte dayanışma içinde ve uzun vadeli iş birliğiyle mücadele edebiliriz."
10
Abone Ol
2020'nin tüm insanlık için bir "uyarı işareti" olduğunu belirten Ghebreyesus, "Kovid-19 salgını insanlık için korkunç bir maliyet oluşturdu. Bunlar zor kazanılan derslerdi. Onlardan öğrenmeliyiz ve daha iyi (dünya) inşa etmeliyiz." diye konuştu.
11
Abone Ol
GPMB'DEN TÜM DÜNYAYA EYLEM ÇAĞRISI
Öte yandan, GPMB'den yapılan yazılı açıklamada, Kurul'un geçen yıl açıkladığı raporda, dünyanın dört bir yanına yayılan, milyonlarca insanı öldüren, ekonomileri bozan ve ulusal güvenliği istikrarsızlaştıran ölümcül bir salgının gerçek olasılığına karşı dünyanın hazırlıksız olduğu konusunda uyarıda bulunulduğu anımsatıldı.
12
Abone Ol
Kurul, geçmişte küresel sağlık krizlerine verilen tepkiyi karakterize eden "panik" ve "ihmal döngüsünü" kırmak için acil eylem çağrısında bulundu.
13
Abone Ol
GPMB'nin yeni raporunda ise Kovid-19 salgınına karşı verilen küresel mücadele sert şekilde eleştirildi.
14
Abone Ol
Dünyanın pandemiyi önlemede toplu bir başarısızlık sergilediği ileri sürülen raporda, "Pek çok ülkede liderler bilime, kanıta ve en iyi uygulamaya dayalı erken karar verici eylemlerde bulunmakta zorlandılar. Liderlerin bu hesap verebilirlik eksikliği, (salgına) müdahale çabalarını engelleyen derin ve derinleşen bir güven açığına yol açtı." ifadesi kullanıldı.
15
Abone Ol
GPMB'nin eş başkanı Elhadj As Sy ise rapora ilişkin, "Kovid-19 salgınına karşı mücadelede şeffaflık ve hesap verebilirlik şarttır. Güven, daha iyi sağlık sistemleri için hükümet-topluluk ilişkilerinin temelidir ancak bu güven, hükümetler ve liderler taahhütlerini yerine getirmediğinde dağılır." değerlendirmesinde bulundu.
16
Abone Ol
AŞI İÇİN TARİH VERİLDİ
Pfizer CEO'su Albert Bourla, Amerikan CBS televizyonuna yaptığı açıklamada, son aşamasına gelinen koronavirüs aşısının “güvenli ve etkili” olması durumunda yıl sonundan önce piyasaya sürülebileceğini söyledi.
17
Abone Ol
Bourla, şirketin aşının etkili olup olmadığını ekim sonuna kadar tespit etme ihtimalinin yüksek olduğunu ifade ederek, aşının onayı ve dağıtımı için hazırlıklara başladıklarını bildirdi.
18
Abone Ol
Üçüncü ve son aşamasına gelinen aşının 18 ila 85 yaş grubu arasında 30 bin gönüllü üzerinde denenmeye başlandığını ve deneklerin sayısını 44 bine çıkarmayı düşündüklerini belirten Bourla, potansiyel koronavirüs aşısını 16 yaş grubu ile kronik hastalığı bulunanlar üzerinde de deneyeceklerini kaydetti.
19
Abone Ol
Bourla, aşının üretimine de başladıklarını ve başarılı olduğunun kanıtlanması durumunda yüz binlerce doz aşının dağıtıma hazır olacağını söyledi.
20
Abone Ol
İTALYA'DA SON DURUM
Yeni vakaların eklenmesiyle ülke genelinde, salgın başından bu yana Kovid-19 bulaşanların toplam sayısı 288 bin 761 oldu. Halihazırda aktif Kovid-19 hasta sayısı 39 bin 187’ye çıkarken, yoğun bakımda tedavi görenlerin sayısı da 197’ye ulaştı. Hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 14 artarak 35 bin 624 oldu. İyileşenlerin sayısı ise 316 artarak 213 bin 950’ye yükseldi.
21
Abone Ol
Diğer yandan, ülkede bugün 6 ay aradan sonra 12 bölgede 5,6 milyon öğrenci için ders zili yeniden çaldı. İlk ve orta dereceli okullara giden öğrenciler, kapasiteleri azaltılmış ya da tek kişilik sıralarla yeniden düzenlenmiş sınıflarda dersbaşı yaptı.
22
Abone Ol
Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella da eğitim yılının başlaması dolayısıyla sembolik bir ziyaret gerçekleştirerek ülkede salgının ilk görülüp karantinaya alınan beldelerden olan kuzeydeki Vo’daki öğrencilerle bir araya geldi.
23
Abone Ol
Moldova Sağlık, Çalışma ve Sosyal Koruma Bakanlığından yapılan açıklamada, son 24 saatte Kovid-19 vaka sayısının 229 artarak 43 bin 207’ye, ölen sayısının 7 artışla 1130’a çıktığı bildirildi. Hayatını kaybedenlerin 33’ünün sağlık çalışanı olduğu kaydedilen açıklamada, 498 kişinin sağlığına kavuşmasıyla iyileşen sayısının 31 bin 828 olduğu aktarıldı.
24
Abone Ol
Sağlık alanında ilan edilen olağanüstü halin 30 Eylül’e kadar uzatıldığı Moldova’da yaklaşık 27 bin kişi gözetim altında tutuluyor. Moldova'ya bağlı Gagauz Özerk Yeri'nde ise toplam Kovid-19 vaka sayısı 12 artarak 2 bin 26’ya yükseldi.
25
Abone Ol
BELARUS
Belarus Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte Kovid-19 vaka sayısı 187 artarak 74 bin 360’a, hayatını kaybedenlerin sayısı 6 artışla 756’ya yükseldi. Ülkede son 24 saatte 25 kişi iyileşti ve böylece sağlığına kavuşanların sayısı 72 bin 609’a ulaştı. Karantinanın ilan edilmediği ülkede, 995 Kovid-19 hastasının tedavisi sürüyor.
26
Abone Ol
ÖZBEKİSTAN'DA VAKA SAYISI 48 BİNE YAKLAŞTI
Özbekistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, gün boyunca ülkede Kovid-19 vaka sayısının 216 artarak 47 bin 836'ya, ölü sayısının 2 artarak 396'ya çıktığı belirtildi. Açıklamada, iyileşenlerin sayısının 373 artarak 44 bin 375 olduğu ve şimdiye kadar virüs tespit edilen hastaların yüzde 93'ünün iyileştiği kaydedildi. Ülkedeki hastanelerde 3 bin 65 kişi tedavi ediliyor.
27
Abone Ol
AZERBAYCAN
Azerbaycan Bakanlar Kuruluna bağlı Kovid-19 karargahından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 76 kişide daha Kovid-19 tespit edildi ve toplam vaka sayısı 38 bin 403'e yükseldi. Sağlığına kavuşanların sayısı 104 artarak 35 bin 860'a ulaştı, yaşamını yitirenlerin sayısı 2 artarak 564 oldu. Bugüne kadar 1 milyon 13 bin 108 testin yapıldığı Azerbaycan'da 1979 kişinin tedavisi sürüyor.
28
Abone Ol
TACİKİSTAN
Tacikistan Sağlık ve Sosyal Koruma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte ülkede vaka sayısı 39 artarak 9 bin 88'e çıktı. Son 24 saatte taburcu edilenlerin sayısı 37 artarak 7 bin 853'e yükseldi. Kovid-19 kaynaklı 72 ölümün gerçekleştiği ülkede 1163 kişinin tedavisi sürüyor.
29
Abone Ol
KAZAKİSTAN
Kazakistan'da temmuz başında Kovid-19 vaka sayısının keskin artmasıyla uygulanmaya başlayan sıkı karantina tedbirleri kademeli olarak gevşetiliyor. Kovid-19'la ilgili Kurumlar Arası Komisyonun kararına göre, daha önce sadece hafta içi çalışmasına izin verilen güzellik, kozmetik salonları, spor tesisleri, fitness merkezleri, sauna, yüzme havuzları ve dini mekanların hafta sonları da sıhhi kurallara uyulması şartıyla çalışmasına izin verildi. Ülkede bugüne kadar 106 bin 855 Kovid-19 vakası tespit edilmiş bunun yüzde 99'u iyileşmiş, 1671 kişi hayatını kaybetmişti.
30
Abone Ol
IRAK
Irak Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, son 24 saatte ülke genelinde 72 can kaybının yaşandığı ve 4 bin 169 yeni vaka tespit edildiği belirtildi. Açıklamada, son verilerle toplam vefat sayısının 8 bin 86'ya, vaka sayısının ise 294 bin 478'e çıktığı kaydedildi. Bakanlık, sağlığına kavuşan hasta sayısının da 229 bin 132'ye ulaştığını bildirdi.
31
Abone Ol
FRANSA
Fransa'da son 24 saatte 6 bin 158 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi. Ülkede toplam vaka sayısı 387 bin 252ye ulaştı.
32
Abone Ol
Fransa'da vaka sayısında artış sürüyor. Ülkede son 24 saatte 6 bin 158 kişide daha virüs tespit edildiği duyuruldu. Toplam vaka sayısı 387 bin 252ye ulaştı. Ülke genelinde koronavirüsten iyileşenlerin sayısının ise 89 bin 507 olduğu bildirilirken; toplam can kaybının da 30 bin 950 olduğu aktarıldı.
33
Abone Ol
İLTİHAP SÖKÜCÜ İLACIN KOVİD-19 TEDAVİ SÜRECİNİ KISALTABİLECEĞİ ÖNE SÜRÜLDÜ
Eli Lilly ilaç firmasınca yapılan açıklamada, Kovid-19 hastaları için kullanılan Remdesivir isimli virüs ilacı ile piyasada bir eklem iltihabı hapı olarak satılan Baricitinib de kullanılması durumunda tedavi süresinin bir gün kısaldığı iddia edildi.
34
Abone Ol
ABD Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü tarafından desteklenen araştırmanın sonuçlarını paylaşan firma, eczanelerde Olumiant ismiyle bulunabilen bir hap olan Baricitinib kullanılan Kovid-19 hastalarının tamamının 4 gün yerine 3 günde iyileştiğini belirtti.
35
Abone Ol
Eli Lilly, binden fazla hasta üzerinde etkisi test edilen ve Kovid-19 hastalarının iyileşme sürecinin hızlanmasına katkı yapan Baricitinib hapı için ABD Gıda ve İlaç Dairesine (FDA) acil kullanım izni için başvuruda bulunmayı planladığını duyurdu.