Son dakika corona virüs: 28 yaşındaki doktor aşı denemelerine katılmıştı... Dünyayı şoke eden ölüm!

Vaka sayısı ABD'de 8 milyon 533 bin, Hindistan'da 7 milyon 704 bin, Brezilya'da 5 milyon 276 bin ve Rusya'da 1 milyon 447 bine ulaştı. Çinli internet girişimcileri, salgının etkisinin hissedildiği 2020 yılında ülkede serveti en çok artan kişiler oldu.