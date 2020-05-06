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Haber Giriş: 06 Mayıs 2020 - 07:55,

Son dakika Corona sokağa çıkma yasağı bu hafta sonu olacak mı?

Corona virüs dolayısıyla geçtiğimiz hafta sonları gerçekleşen sokağa çıkma yasağı, bu hafta sonu da devam edecek mi sorusu, pek çok vatandaşın gündeminde yer alıyor. Pazartesi günü kabine toplantısı sonrası bir dizi açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, normalleşme takvimi konusunda bazı konulara vurgu yapmıştı. Peki, normalleşme takvimi içerisinde sokağa çıkma yasağı nasıl konumlanacak? İşte, son dakika gelişmeleri yakından takip edilen Corona sokağa çıkma yasağı hakkında detaylı bilgiler

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Coronavirus (Korona virüsü) dolayısıyla alınan tedbirler arasında yer alan sokağa çıkma yasağı, vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. İnternet üzerinden son dakika gelişmelerini takip eden pek çok vatandaş, bu hafta sonu coronavirus dolayısıyla sokağa çıkma yasağı olacak mı sorusuna yanıt arıyor. Peki, yapılan açıklamalara göre sokağa çıkma yasağı ne zaman uygulanacak? İşte, o detaylar

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI SON DAKİKA GELİŞMELERİ

Alınan son bilgiler doğrultusunda 20 yaş altı ve 65 yaş üstü vatandaşlar için sokağa çıkma yasağı kısıtlaması biraz esnetilecek. Buna göre her iki sınıfta yer alan vatandaşlar, haftanın belirli saatlerinde dışarı çıkabilecek.

Sokağa çıkma yasağı için diğer detaylar ise şu şekilde;

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Koronavirüs tedbirleri kapsamında yaklaşık 1.5 aydır evde olan 65 yaş üstüne “nefes” izni geldi. Türkiye genelinde 65 yaş üstü kişiler 10 Mayıs Pazar günü 11.00 ile 15.00 saatleri arasında dışarı çıkabilecek. Ancak yaşlılar gerekli önlemlerini alarak ve maskelerini takarak dışarı çıkabilecek. Sokağa çıkmaları izne bağlanan 65 yaş üstü kişiler, bulundukları mahalle, sokak veya semtte yürüyüş yapabilecek, güneşten faydalanabilecek. Sokağa çıkma yasağı uygulanacak 31 ilde de aynı uygulamaya tabi olacaklar.

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Dışarıya çıkacak 65 yaş üstü kişiler sosyal mesafeyi koruyacak, koronavirüs tedbirleri kapsamında belirlenen kurallara uyacak. Bulundukları mahalle, semtten ayrılmayacak. Araç kullanamayacak veya toplu ulaşım araçlarıyla başka yerlere gidemeyecek. Yürüme veya kronik herhangi bir rahatsızlığı bulunan, refakatçi bulundurması gereken kişilere yardım için yanlarında ailesinden bir kişi bulunabilecek. Yalnız yaşayan, dışarı çıkma veya yürümekte zorluk çeken kişilere ise talep etmeleri durumunda Vefa Sosyal Destek Grubu’ndan destek sağlanacak.

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20 yaş altı için de 4’er saatlik ‘Sokak izni’ geldi. 0-14 yaş grubu hafta içinde 13 Mayıs çarşamba günü, 11-15 saatleri arasında yürüme mesafesiyle dışarı çıkarılabilecek.

15-20 yaş ise 15 Mayıs cuma günü yine aynı şartlar ve saatlerde dışarı çıkabilecek.

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Yukarıdaki bilgilere dayanarak bu hafta sonu da (9-10 Mayıs) sokağa çıkma kısıtlamasının devam edeceğini söyleyebiliriz.

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