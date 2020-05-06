Son dakika Corona sokağa çıkma yasağı bu hafta sonu olacak mı?

Coronavirus (Korona virüsü) dolayısıyla alınan tedbirler arasında yer alan sokağa çıkma yasağı, vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. İnternet üzerinden son dakika gelişmelerini takip eden pek çok vatandaş, bu hafta sonu coronavirus dolayısıyla sokağa çıkma yasağı olacak mı sorusuna yanıt arıyor. Peki, yapılan açıklamalara göre sokağa çıkma yasağı ne zaman uygulanacak? İşte, o detaylar



SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI SON DAKİKA GELİŞMELERİ



Alınan son bilgiler doğrultusunda 20 yaş altı ve 65 yaş üstü vatandaşlar için sokağa çıkma yasağı kısıtlaması biraz esnetilecek. Buna göre her iki sınıfta yer alan vatandaşlar, haftanın belirli saatlerinde dışarı çıkabilecek.



Sokağa çıkma yasağı için diğer detaylar ise şu şekilde;