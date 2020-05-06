Son dakika Corona sokağa çıkma yasağı bu hafta sonu olacak mı?
Corona virüs dolayısıyla geçtiğimiz hafta sonları gerçekleşen sokağa çıkma yasağı, bu hafta sonu da devam edecek mi sorusu, pek çok vatandaşın gündeminde yer alıyor. Pazartesi günü kabine toplantısı sonrası bir dizi açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, normalleşme takvimi konusunda bazı konulara vurgu yapmıştı. Peki, normalleşme takvimi içerisinde sokağa çıkma yasağı nasıl konumlanacak? İşte, son dakika gelişmeleri yakından takip edilen Corona sokağa çıkma yasağı hakkında detaylı bilgiler
Coronavirus (Korona virüsü) dolayısıyla alınan tedbirler arasında yer alan sokağa çıkma yasağı, vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. İnternet üzerinden son dakika gelişmelerini takip eden pek çok vatandaş, bu hafta sonu coronavirus dolayısıyla sokağa çıkma yasağı olacak mı sorusuna yanıt arıyor. Peki, yapılan açıklamalara göre sokağa çıkma yasağı ne zaman uygulanacak? İşte, o detaylar
SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI SON DAKİKA GELİŞMELERİ
Alınan son bilgiler doğrultusunda 20 yaş altı ve 65 yaş üstü vatandaşlar için sokağa çıkma yasağı kısıtlaması biraz esnetilecek. Buna göre her iki sınıfta yer alan vatandaşlar, haftanın belirli saatlerinde dışarı çıkabilecek.
Sokağa çıkma yasağı için diğer detaylar ise şu şekilde;
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