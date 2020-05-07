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Haber Giriş: 07 Mayıs 2020 - 11:36,

Son dakika: Corona dolayısıyla sokağa çıkma yasağı bu hafta sonu bu illerde uygulanacak!

Salgın sürecinde daha emniyetli bir ortam oluşturmak isteyen İçişleri Bakanlığı, dün son dakika Corona virüs genelgesi ile sokağa çıkma yasağı detaylarını paylaştı. Geçtiğimiz haftalarda 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta uygulanan sokağa çıkma yasağı, bu hafta 24 ilde uygulanacak. Peki, hafta sonu sokağa çıkma yasağı olan iller hangileri? İşte, İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı genelge kapsamında olan iller ve genelgede yer alan sınırlamalar hakkında bazı bilgiler

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Koronavirüs normalleşme takvimi öncesi sokağa çıkma yasağı gündeme geldi. 4 Mayıs Pazartesi günü Kabine Toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hafta sonu uygulanacak olan sokağa çıkma kısıtlamasıyla ilgili detayları paylaştı. Açıklama sonrası, 'sokağa çıkma yasağı kaç gün olacak?' soruları merak edilirken, İçişleri Bakanlığı hafta sonu uygulanacak yasak kapsamında genelge yayınladı. Genelgede açık olacak iş yerleri, işletmeler ve kurumlar ile istisna kapsamında olan kişiler hakkında da bilgi verildi.

Corona virüs dolayısıyla geçtiğimiz hafta sonları gerçekleşen sokağa çıkma yasağı, bu hafta sonu da devam edecek mi sorusu, pek çok vatandaşın gündeminde yer alıyor. Pazartesi günü kabine toplantısı sonrası bir dizi açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, normalleşme takvimi konusunda bazı konulara vurgu yapmıştı.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI SON DAKİKA GELİŞMELERİ

Alınan son bilgiler doğrultusunda 20 yaş altı ve 65 yaş üstü vatandaşlar için sokağa çıkma yasağı kısıtlaması biraz esnetilecek. Buna göre her iki sınıfta yer alan vatandaşlar, haftanın belirli saatlerinde dışarı çıkabilecek.

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İÇİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN GENELGE YAYINLANDI

İçişleri Bakanlığı, hafta sonu 24 ilde uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasıyla ilgili 81 il valiliğine genelge gönderdi.

Valiliklere gönderilen Genelgede, yeni tip koronavaris tedbirleri kapsamında 08.05.2020 tarihi saat 24.00 ile 10.05.2020 tarihi saat 24.00 arasında aşağıda belirtilen istisnalar hariç olmak üzere büyükşehir statüsündeki Adana, Ankara, Balıkesir, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Konya, Manisa, Mardin, Ordu, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon, Van ve Zonguldak olmak üzere 24 ilde vatandaşların sokağa çıkmalarının kısıtlandığı belirtildi.

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Genelgede, 04 Mayıs Pazartesi günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde, Bilim Kurulunun önerisiyle 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlıkları olan vatandaşlara yönelik daha önce alınan sokağa çıkma kısıtlamasına ilişkin tedbirin 22 Mart tarihinden itibaren 44 gündür uygulandığı belirtildi.

Yine 20 yaş ve altına yönelik vatandaşlara yönelik alınan sokağa çıkma kısıtlamasına ilişkin tedbirin ise 04 Nisan tarihinden itibaren 31 gündür uygulandığı ifade edildi.

Buna göre; 81 ilde sokağa çıkmaları kısıtlanan 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlıkları olan vatandaşların ve ihtiyaç duyulan hallerde refakatçilerinin 10 Mayıs Pazar günü, 11.00-15.00 saatleri arasında yürüme mesafesiyle sınırlı olmak, sosyal mesafe kuralına riayet etmek ve maske takmak kaydıyla dışarı çıkabilecek.

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Sokağa çıkmaları kısıtlaması bulunan 14 yaş ve altı çocukların 13 Mayıs Çarşamba günü; 15-20 yaş arasındaki gençlerin ise 15 Mayıs Cuma günü, 11.00-15.00 saatleri arasında yürüme mesafesiyle sınırlı olmak, sosyal mesafe kuralına riayet etmek ve maske takmak kaydıyla istisna olarak dışarı çıkmalarına izin verilecek.

Bakanlık valiliklerden, özellikle 10 Mayıs Pazar günü sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanmadığı 57 ilde 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın dışarı çıkacağı için 11.00-15.00 saatleri arasında (diğer vatandaşlarımız ile risk grubunda bulunan 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın karşı karşıya kalmaları halinde oluşabilecek riski azaltmak adına) anılan grubun dışında kalan vatandaşların gönüllü olarak evlerinden çıkmamaları için her türlü iletişim kanalı kullanılarak etkin bir bilgilendirme/kampanya yapılmasını talep etti.

Valiliklerden, 65 yaş ve üzeri ile kronik hastalığı olan vatandaşlar ve 01.01.2000 tarihinden sonra doğmuş olan vatandaşların, dışarı çıkabilecekleri tarih ve saat aralığı dışında sokağa çıkma sınırlaması uygulamasının devam ettiği göz önüne alınarak gerekli tedbirlerin alınması ve denetimlerin illerde yapılamasını istedi.

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Yukarıdaki bilgilere dayanarak bu hafta sonu da (9-10 Mayıs) sokağa çıkma kısıtlamasının devam edeceğini söyleyebiliriz.

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