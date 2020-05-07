Son dakika: Corona dolayısıyla sokağa çıkma yasağı bu hafta sonu bu illerde uygulanacak!
Salgın sürecinde daha emniyetli bir ortam oluşturmak isteyen İçişleri Bakanlığı, dün son dakika Corona virüs genelgesi ile sokağa çıkma yasağı detaylarını paylaştı. Geçtiğimiz haftalarda 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta uygulanan sokağa çıkma yasağı, bu hafta 24 ilde uygulanacak. Peki, hafta sonu sokağa çıkma yasağı olan iller hangileri? İşte, İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı genelge kapsamında olan iller ve genelgede yer alan sınırlamalar hakkında bazı bilgiler
Koronavirüs normalleşme takvimi öncesi sokağa çıkma yasağı gündeme geldi. 4 Mayıs Pazartesi günü Kabine Toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hafta sonu uygulanacak olan sokağa çıkma kısıtlamasıyla ilgili detayları paylaştı. Açıklama sonrası, 'sokağa çıkma yasağı kaç gün olacak?' soruları merak edilirken, İçişleri Bakanlığı hafta sonu uygulanacak yasak kapsamında genelge yayınladı. Genelgede açık olacak iş yerleri, işletmeler ve kurumlar ile istisna kapsamında olan kişiler hakkında da bilgi verildi.
Corona virüs dolayısıyla geçtiğimiz hafta sonları gerçekleşen sokağa çıkma yasağı, bu hafta sonu da devam edecek mi sorusu, pek çok vatandaşın gündeminde yer alıyor. Pazartesi günü kabine toplantısı sonrası bir dizi açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, normalleşme takvimi konusunda bazı konulara vurgu yapmıştı.
SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI SON DAKİKA GELİŞMELERİ
Alınan son bilgiler doğrultusunda 20 yaş altı ve 65 yaş üstü vatandaşlar için sokağa çıkma yasağı kısıtlaması biraz esnetilecek. Buna göre her iki sınıfta yer alan vatandaşlar, haftanın belirli saatlerinde dışarı çıkabilecek.
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