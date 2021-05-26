hurriyet.com.tr / DIŞ HABERLER Fotoğraflar; AFP, Reuters, AP
Haber Giriş: 26 Mayıs 2021 - 07:25 |
Son dakika.. Çin'in koronavirüs belgeleri sızdı... ABD'den flaş adım
ABD istihbaratının bir raporunda, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) yayılmasından hemen önce, Çin'deki Vuhan Laboratuvarı'nda çalışan 3 araştırmacının virüs belirtileriyle hastaneye başvurduğunu iddia ettiği belirtildi. Koronavirüsün Çin laboratuvarından sızdığı iddiaları ile ilgili ABD'nin en yetkili isminden çok konuşulacak açıklamalar geldi. Tüm bu iddialar dünya gündemindeki yerini korurken ABD Başkananı Biden'dan flaş bir adım atıldı.
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İlk olarak 2019'un son günlerde Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan Koronavirüs (Kovid-19) gezegenimizin bir numaralı ortak gündemi olmaya devam ediyor.
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Salgının başladığı günden beri yaklaşık yaklaşık 3.5 milyon kişinin hayatına mal olan virüs dünya genelinde 160 milyonun üzerinde kişiye bulaştı.
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ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından elde edilen belgelere dayandırılan haberler virüs ve Çin ilişkisini bir kez daha gündeme getirmişti.
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ABD istihbaratının bir raporunda, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) yayılmasından hemen önce, Çin'deki Vuhan Laboratuvarı'nda çalışan 3 araştırmacının virüs belirtileriyle hastaneye başvurduğunu iddia ettiği belirtilmişti.
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ABD istihbaratının ilgili raporuna göre, Kasım 2019'da Vuhan Laboratuvarı'nda çalışan 3 araştırmacının virüs ve mevsimsel grip belirtilerine benzer şikayetlerle hastalanıp hastaneye başvurduğu öne sürülmüştü
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Gazeteye konuşan ve adının açıklanmasını istemeyen bazı yetkililer, söz konusu istihbaratın hala destelenmesi gereken bir güvenilirlik seviyesinde olduğunu dile getirirken, bazıları ise raporun konuyla ilgili en güçlü ve sağlam istihbaratlardan biri olduğuna inandıklarını belirtti.
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ABD'NİN EN YETKİLİ İSMİNDEN BOMBA SÖZLER
Bu iddiaların ortaya çıkması ile birlikte salgın konusunda ABD'nin en yetkili ismi olarak gösterilen Dr. Anthony Fauci'den gündeme bomba gibi düşen sözler geldi.
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Donald Trump'ın başkanlığı döneminde tartışmaların odağında olan ancak Joe Biden yönetiminde görevine devam eden ABD Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Direktörü Dr. Anthony Fauci, Kovid-19'un doğal olarak geliştiğine 'ikna olmadığını' söyledi.
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ABD'li yetkililer tarafından virüsün 'hala doğal bir şekilde geliştiğinden emin' olup olmadığı sorulduğunda, Fauci, 'Aslında hayır' dedi.
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Fauci sözlerini şöyle sürdürdü; 'Elimizden gelen en iyi şekilde olanları bulmaya devam edene kadar Çin'de neler olup bittiğini araştırmaya devam etmemiz gerektiğini düşünüyorum'
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BİDEN'DAN FLAŞ ADIM
Dünyanın gündemine tabiri caizse bomba gibi düşen bu rapor ve Fauci'nin itiraf gibi sözlerinden sonra Biden'dan flaş bir adım geldi.
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CNN International'da yer alan habere göre, Biden, Koronavirüs ile olası laboratuvar bağlantısını araştıran Eyalet Departmanı soruşturmasını kapattı.
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CNN, adını açıklamadığı üç kaynağa atıfta bulunarak söz konusu soruşturmanın "çalışmalarının kalitesiyle ilgili endişeler" nedeniyle durdurulduğunu duyurdu.
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Dışişleri Bakanlığı CNN'e soruşturmanın durduğunu doğruladı, ancak "COVID'nin kökenleri sorunları" konusunda diğer kurumlarla çalışmaya devam ettiğini söyledi.
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VİRÜSÜN MERKEZİNİ AÇIKLAMIŞTI
Soruşturmayı başlatan Trump'ın Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Fox News'a geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada virüsün bir laboratuvarda ortaya çıktığına ve Çin hükümetinin örtbas ettiğine inandığını söylemişti.
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ÇİN'İN KORONAVÜRS BELGELERİ SIZDI
Geçtiğimiz haftalarda Çinli bilim adamları son altı yıldır koronavirüs dahil biyolojik ve genetik silahlar üzerinde araştırmalar yürüttüğüne işaret eden belgeler ortaya çıkmıştı.
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Söz konusu belgeye göre, 2015'ten beri SARS koronavirüslerinin askeri potansiyelini değerlendiren Pekin yönetimi bu projeyi olası bir 'Üçüncü Dünya Savaşı' senaryosu için hazır tutuyor.
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Bu proje bir savaş durumunda 'zaferin temel silahı' olarak adlandırılıyor ve detaylı incelemeler sunuyor.
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Belgelerde Üçüncü Dünya Savaşı'nın beklenenin aksine kimyasal ve nükleer silahlar ile değil, biyolojik silahlar ile yapılacağı tezi yer alıyor.
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ABD tarafından Japonya'nın Hiroşima ve Nagazaki kentlerine atılan iki atom bombasına atıfta bulunan belgelerde biyolojik silahların yeni bir dünya savaşında 'zafer için temel silah' olacağının altı çiziliyor.
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The Australian gazetesinin haberinde ise Halk Kurtuluş Ordusu'nda görev alan bilim adamlarının hazırladığı dosya, hastalıkların 'daha önce hiç görülmemiş bir şekilde' silah yapmak için manipüle edilmesini incelediğini iddiası yer alıyor.
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Belgelerde biyolojik silahların maksimum etkiyi göstermesi için gereken koşullar da özetleniyor. Belgelerde 'biyolojik saldırı gece veya şafak vakti sabit rüzgar yönü olduğu zamanda yapılmalı' ifadesi yer aşıyor.
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Pekin'in 2015 gibi erken bir tarihte SARS virüsünün askeri potansiyeli olduğunu düşündüğüne dair bu son kanıt, 'Koronavirüs laboratuvar yapımı mı?' sorusunu yeniden gündeme getirdi.
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Pandeminin başladığı günden beri defalarca ortaya atılan bu iddia ile ilgili geçtiğimiz aylarda Dünya Sağlık Örgütü'nden (DSÖ) önemli bir açıklama gelmişti.
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DSÖ tarafından yayınlanan raporda koronavirüsün yarasalar dahil başka bir hayvan yoluyla insanlara bulaşabileceği riskinden söz edilirken, komplo teorilerinin yaygın olduğu laboratuar sızıntısının ise son derece düşük olduğu kaydedilmişti.