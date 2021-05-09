Son dakika: Çin roketi düştü mü, nereye düştü? Dünya rahat bir nefes aldı
Çin roketi sabah saatlerinde düştü. Bir süredir nereye düşeceği konuşulan Çin roketi için son dakika açıklaması geldi. Long March 5B isimli Çin roketinin kontrolden düşmesi ve dünyaya düşeceği iddialarının gündemde yer alması üzerine pek çok ülke, konuyu yakından takip etmeye başlamıştı. Açılan canlı takip ekranı ile sabah saatlerine kadar sürekli olarak konumu gözlenen Çin roketi, sonunda dünyaya düşüşünü gerçekleştirdi. İşte, Çin roketi düştü mü? sorusunu yönelten vatandaşlar için detaylı bilgiler
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Çin roketi nereye düşeceği ile dünya gündeminde yer alıyordu. Bu gündemin ardından pek çok kişi, kontrolünü kaybeden roketi yakından takip etmeye başlamıştı. Roket, sabah saatlerinde dünyaya düşüşünü gerçekleştirdi. TSİ 05.24'te denize düşen roketin konumu açıklandı.
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ÇİN ROKETİ DÜŞTÜ MÜ, NEREYE DÜŞTÜ?
Yapılan resmi açıklamaya göre, Long March 5B yerel saat ile 10.24'te (TSİ 05.24) Hint Okyanusu'na düştü. Aynı açıklamada roketin büyük bir bölümünün atmosfere girdiği anda yanarak yok olduğu bilgisinin altı çizildi.
Roketin konumunu an be an takip eden SpaceTrack.com sitesi de Lond March 5B'nin düşüşünü doğruladı.
Bilim insanları bu parçaların yerleşim alanlarına isabet etmesi durumunda pek çok kişinin hayatını kaybedebileceği uyarısında bulunmuştu.
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2024'TEN SONRA UZAYDAKİ TEK İSTASYON OLACAK
Çin bu roketi yörüngede inşasına başladığı uzay istasyonu projesi kapsamında ateşlemişti.
Uzayda halihazırda ABD, Kanada, Japonya, Rusya ve Avrupa ülkelerinin birlikte çalıştığı Uluslararası Uzay İstasyonu bulunuyor.
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Ancak Uluslararası Uzay İstasyonu’nun görevi 2024’te sona erecek. Çin Uzay İstasyonu 2024’ten sonra yörüngedeki tek uzay istasyonu olacak.
Bir çekirdek modül, iki laboratuvar modülü ve bir uzay teleskobundan oluşacak istasyon tamamlandığında Rusya'nın artık faal olmayan Mir Uzay İstasyonu ile yaklaşık aynı boyutlarda olacak.
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"Tienhı" modülünün ardından, "Vıntien" (Gökleri Aramak) ve "Mıngtien" (Gökleri Düşlemek) adlarını taşıyan laboratuvar modülleri 2022'de uzaya yollanacak.
Ana iskeletin oluşmasının ardından, sonraki yıllarda "Şüntiyen" (Gökleri Dolaşmak) adlı uzay teleskobu ayrı bir modül olarak istasyona eklenecek.