Son dakika...Çin ile ABD arasında sular ısınıyor

Son dakika haberler...Çin ve ABD arasında savaş gemisi takip gerilimi yaşandı. Olayla ilgili açıklamalar peş peşe geldi. Çin tarafından yapılan açıklamada, hava ve deniz kuvvetlerinin gemiyi "takip ettiği ve izlediği" ifade edildi. ABD Pasifik Donanması komutanlığından yapılan açıklamada ise, güdümlü füze gemisi USS Mustin'in “uluslararası hukuka uygun olarak 19 Aralık'ta rutin bir Tayvan Boğazı geçişi” gerçekleştirdiği sırada olayın vuku bulduğu ifade edildi.
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ABD’nin Tayvan’a silah satmasından ve karasularında savaş gemileri konuşlandırmasından dolayı Çin-ABD ilişkileri çok gergin seyrediyor.
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ABD Pasifik filo komutanlığından yapılan açıklamaya göre güdümlü füze gemisi USS Mustin Tayvan Boğazı’ndan geçerken Çin ordusu tarafından ‘taciz’ edildi.
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Pekin yönetiminden yapılan açıklamaya göre ise, cumartesi günü Tayvan Boğazı'ndan geçen, bir ABD savaş gemisi takibe alındı ve bu tür görevlerin Tayvan'ın bağımsızlığını destekleyenlere "kur yapan göndermeler" olduğu ifade edildi.
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ABD Pasifik Donanması komutanlığından yapılan açıklamada, güdümlü füze gemisi USS Mustin'in “uluslararası hukuka uygun olarak 19 Aralık'ta rutin bir Tayvan Boğazı geçişi” gerçekleştirdiği sırada olayın vuku bulduğu ifade edildi.
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Geminin Tayvan Boğazı'ndan geçişi, ABD'nin özgür ve açık bir Hint-Pasifik'e olan bağlılığını gösteriyor.” İfadelerine yer verildi. Bu, ABD Donanması’nın bu yıl Tayvan Boğazı’nda 12. geçişi oldu.
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Pekin yönetimi tarafından yapılan açıklamada, hava ve deniz kuvvetlerinin gemiyi "takip ettiğini ve izlediği aktarıldı.
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Çin yönetiminin iddialarına göre Tayvan Çin’in kendi toprağı ve işgal altında bulunuyor.
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Çin ordu komutanlığı yaptığı açıklamada “Bu tür görevler, kasıtlı olarak Tayvan meselesinin sıcaklığını artıyor ve Tayvan’ı Çin’e karşı kışkırtarak bölgede barışı ve istikrarı ciddi şekilde tehlikeye atıyor" diye ekledi.
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ABD bir güç gösterisi yapıyor ve Tayvan'ı kendi bencil stratejik amaçları için bir piyon olarak kullanmaya çalışıyor.” İfadelerine yer verildi.
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Tayvan Savunma Bakanlığı ise, ABD gemisinin güneye doğru ilerlediğini, hareketlerinin izlediğini ve "durumun normal olduğunu" açıkladı.
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Pekin yönetimi, Tayvan Devlet Başkanı Tsai Ing-Wen'in, Pekin için kırmızı bir çizgi olan resmi bağımsızlık ilanına eğilimli olduğuna inanıyor.