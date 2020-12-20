Son dakika...Çin ile ABD arasında sular ısınıyor

Pekin yönetiminden yapılan açıklamaya göre ise, cumartesi günü Tayvan Boğazı'ndan geçen, bir ABD savaş gemisi takibe alındı ve bu tür görevlerin Tayvan'ın bağımsızlığını destekleyenlere "kur yapan göndermeler" olduğu ifade edildi.