Son dakika... Çiftlik Bank Kurucusu 'Tosuncuk' Mehmet Aydın'ın Uruguay’da Ferrari’li villalı anlaşması

Tüm zararların giderilmesi için şirketlerime ait yaklaşık değeri 200 milyon lira olan tüm mal varlıklarımın üyelerin zararlarının giderilmesi için kullanılmasını istiyorum. İyi niyetli olduğumu kanıtlamak için son ana kadar iadelerini yaptım. Şirketin mal varlıklarını satıp, üyelerin anaparalarını ödeyecektim. Ancak o safhaya gelemedim.”